हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरूस पर परमाणु बम से हमला कर दे अमेरिका तो कैसे देगा जवाब, क्या भारत वाली पॉलिसी अपना रखी है पुतिन ने?

रूस पर परमाणु बम से हमला कर दे अमेरिका तो कैसे देगा जवाब, क्या भारत वाली पॉलिसी अपना रखी है पुतिन ने?

Russia Reaction If America Nuclear Attack: अगर अमेरिका रूस पर परमाणु हमला कर देता है, तो रूस का क्या रिएक्शन होगा. या फिर पुतिन पहले से कोई ऐसा जवाबी प्लान तैयार कर चुके हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Nov 2025 12:51 PM (IST)
जरा सोचिए, अगर आसमान में चमकती एक रोशनी अचानक मौत का इशारा बन जाए तो क्या हो, और वो रोशनी सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी धरती की किस्मत तय कर दे. यही सस्पेंस छिपा है उस सवाल में जो आज पूरी दुनिया के सामने है, अगर अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करता है, तो रूस कैसे जवाब देगा? क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, आइए जानते हैं.

किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार?

रूस और अमेरिका दोनों के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, रूस के पास करीब 5580 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5,044. यानी किसी एक की गलती पूरी पृथ्वी को झुलसा सकती है. लेकिन इस डर के बीच एक दिलचस्प मोड़ ये है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने भारत जैसी नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला नहीं करेंगे की नीति अपनाई है?

क्या है रूस की नीति?

भारत की ये नीति साफ कहती है कि अगर किसी देश ने हम पर परमाणु हमला नहीं किया, तो हम पहले ऐसा कदम नहीं उठाएंगे. यानी भारत तब ही जवाब देगा जब दूसरा देश पहले वार करे. अब माना जा रहा है कि रूस भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है. दरअसल, रूस की 2020 की न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी में कहा गया है कि मॉस्को केवल तभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा जब उसकी संप्रभुता या अस्तित्व को खतरा हो. यही वह बिंदु है जहां रूस की रणनीति भारत से मिलती-जुलती दिखाई देती है.

जब रूस ने यूक्रेन को दी चेतावनी

हाल ही में जब यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और NATO देशों ने रूस को चेतावनी दी, तो पुतिन ने साफ कहा था- हम पर हमला हुआ, तो जवाब ऐसा दिया जाएगा कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा. इस बयान ने फिर से उस डर को जिंदा कर दिया कि रूस के पास केवल परमाणु मिसाइलें नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक न्‍यूक्लियर सिस्टम भी हैं, जो कुछ ही मिनटों में किसी देश तक पहुंच सकते हैं. 

अमेरिका के पास तीनों दिशाओं में हमला करने की क्षमता

अमेरिका के पास न्यूक्लियर ट्रायड यानी तीनों दिशाओं से हमला करने की क्षमता है- जमीन से, हवा से और पानी के नीचे से. जबकि रूस ने भी पिछले दशक में अपने डेड हैंड सिस्टम को सक्रिय रखा है. यह वह ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अगर मॉस्को पर हमला हो जाए और सरकार नष्ट हो जाए, तो खुद-ब-खुद जवाबी परमाणु हमला शुरू कर देता है. यानी अगर अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करता है, तो जवाब सिर्फ पुतिन नहीं, रूस की मशीनें भी देंगी.

यह भी पढ़ें: कौन सा देश परमाणु बम बना रहा कौन नहीं... इसका पता कैसे लगा लेता है अमेरिका, कैसे होती है जासूसी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
RUSSIA America Nuclear Attack Russian Nuclear Strategy
