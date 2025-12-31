हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने रुपये तक होगी एयर टैक्सी की कीमत, इसे खरीदने के लिए कितना पैसा होना जरूरी?

कितने रुपये तक होगी एयर टैक्सी की कीमत, इसे खरीदने के लिए कितना पैसा होना जरूरी?

एयर टैक्सी एक तरह की इलेक्ट्रिक उड़ने वाली टैक्सी होती है, जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर-नीचे उड़ान भर सकती है, लेकिन उससे कम शोर, कम खर्च और ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 31 Dec 2025 08:43 AM (IST)
भारत के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है. रोज ऑफिस जाना हो, फ्लाइट पकड़नी हो या किसी जरूरी मीटिंग में पहुंचना हो, सड़कों पर घंटों फंसना आम बात है. इसी समस्या का समाधान एयर टैक्सी बनने जा रही है. एयर टैक्सी एक तरह की इलेक्ट्रिक उड़ने वाली टैक्सी होती है, जो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर-नीचे उड़ान भर सकती है, लेकिन उससे कम शोर, कम खर्च और ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है. भारत में यह तकनीक अब हकीकत बनने वाली है. तो आइए जानते हैं कि एयर टैक्सी की कीमत कितने रुपये तक होगी  और  इसे खरीदने के लिए कितना पैसा होना जरूरी है. 

भारत में कब शुरू होगी एयर टैक्सी सेवा?

भारत की पहली Made in India  एयर टैक्सी The ePlane Company बना रही है, जो IIT मद्रास से जुड़ा एक स्टार्टअप है.इसके अलावा IndiGo और अमेरिकी कंपनी Archer Aviation भी मिलकर भारत में एयर टैक्सी शुरू करने की तैयारी में हैं. उम्मीद है कि  2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में पहली कमर्शियल एयर टैक्सी उड़ान शुरू हो जाएगी. शुरुआत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में सेवा मिलेगी. 

एयर टैक्सी की कीमत कितने रुपये तक होगी?

शुरुआती दौर में एयर टैक्सी का किराया आम टैक्सी या कैब की तुलना में ज्यादा होगा, लेकिन इसमें समय की बड़ी बचत होने के कारण लोग इसे अपनाना पसंद कर सकते हैं. जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक का सफर जो सड़क से लगभग 90 मिनट लेता है, एयर टैक्सी से सिर्फ 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसकी अनुमानित कीमत 2,000 से 3,000 हो सकती है. इसी तरह बेंगलुरु में एयरपोर्ट से शहर तक एयर टैक्सी का किराया करीब 1,500 से  1,700 प्रति ट्रिप रहने का अनुमान है. दूसरे बड़े शहरों में दूरी और रूट के हिसाब से यह किराया लगभग 2,000 से 6,000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है. एयर टैक्सी की कीमत Uber Black या दूसरी लग्जरी कैब सेवाओं के बराबर होगी, जहां लोग ज्यादा पैसे देकर तेज और कंर्फटेबल यात्रा का ऑप्शन चुनते हैं.

इसे खरीदने के लिए कितना पैसा होना जरूरी?

अनुमान के मुताबिक एक एयर टैक्सी की कीमत करीब 2.5 करोड़ से 10 करोड़ या इससे भी ज्यादा तक हो सकती है, जो मॉडल, तकनीक और प्रोडक्शन स्तर पर निर्भर करेगी. शुरुआती विदेश मॉडल जैसे लगभग 2.5 से 3 करोड़ से लेकर भारत में बने उन्नत ईवीटीओएल विमानों की कीमत 7 से 10 करोड़ तक आ सकती है. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी एयर टैक्सी खुद खरीदना चाहती है, तो उसके पास कई करोड़ रुपये का निवेश होना जरूरी है. 

Published at : 31 Dec 2025 08:43 AM (IST)
Embed widget