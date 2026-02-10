हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOil Reserves: किसी देश के पास कम से कम कितने दिन का होना चाहिए ऑयल रिजर्व, किस देश के पास सबसे ज्यादा?

Oil Reserves: किसी देश के पास कम से कम कितने दिन का होना चाहिए ऑयल रिजर्व, किस देश के पास सबसे ज्यादा?

Oil Reserves: हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया कि देश के पास 74 दिनों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेल रिजर्व है. आइए जानते हैं कि तेल रिजर्व के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

Oil Reserves: ऐसी दुनिया में जहां ग्लोबल झगड़ें, सप्लाई चैन में रुकावट और कीमतों में झटका रातों-रात पूरी इकोनॉमी को हिला सकते हैं, तेल के रिजर्व देश की एनर्जी ढाल का काम करते हैं. हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा को बताया कि भारत के स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व अभी ग्लोबल उथल-पुथल की हालत में देश की 74 दिनों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि किसी भी देश के पास कितने दिन का तेल रिजर्व होना चाहिए और इस मामले में कौन सा देश दुनिया में सबसे आगे है.

तेल रिजर्व के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है 

इंटरनेशनल लेवल पर बेंचमार्क इंटरनल एनर्जी एजेंसी तय करती है. इंटरनल एनर्जी एजेंसी के नियमों के मुताबिक मेंबर देश को अपने पिछले साल के नेट तेल इंपोर्ट के कम से कम 90 दिनों के बराबर तेल रिजर्व रखना जरूरी है.

90 दोनों का यह नियम इस बात को पक्का करने के लिए है कि अगर युद्ध, प्राकृतिक आपदा, पाबंदी या जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो किसी देश की इकॉनमी रुक ना जाए. अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के हिस्से के तौर पर इस स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन करते हैं.

ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भारत की स्थिति 

भारत के पास अभी स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल स्टॉक को मिलाकर 74 दिनों के लिए काफी रिजर्व है. हालांकि यह 90 दिन के ग्लोबल बेंचमार्क से कम है फिर भी यह इमरजेंसी के दौरान काफी बफर देता है. भारत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब जाने के लिए अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है.

तेल बनाने वाले देश कितने समय तक चल सकते हैं 

तेल रिजर्व को देखने का एक और दिलचस्प तरीका यह है कि अगर प्रोडक्शन मौजूद लेवल पर जारी रहा तो वह कितने समय तक चलेंगे. कुछ तेल से अमीर देशों के पास ऐसे रिजर्व हैं जो कई पीढ़ियों तक चल सकते हैं. ईरान के पास अपने मौजूदा प्रोडक्शन रेट पर लगभग 134 साल तक चलने के लिए काफी तेल है. इराक लगभग 127 साल तक तेल बनाना जारी रख सकता है. सऊदी अरब के पास लगभग 81 और सालों के लिए काफी रिजर्व है. इसी के साथ कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात के पास आउटपुट लेवल 90 से 100 साल तक का है. 

स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व 

स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व जमीन के नीचे के तेल रिजर्व से अलग होता है. इन्हें पहले ही निकाल कर टैंक या फिर जमीन के नीचे की गुफाओं में इमरजेंसी में तुरंत इस्तेमाल के लिए स्टोर किया जाता है. दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व अमेरिका के पास है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 मिलियन बैरल से ज्यादा है. इस मामले में चीन दूसरे नंबर पर है और तेजी से अपने स्ट्रैटेजिक तेल स्टोरेज को बढ़ा रहा है.

ये भी पढ़ें: किसी IAS और IPS ऑफिसर को कहां पोस्टिंग मिलेगी, कैसे तय होता है कैडर सिस्टम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 10 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Oil Reserves Energy Security Strategic Petroleum Reserve
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Om Birla की जाएगी कुर्सी? 102 सांसदों ने कर दिए नोटिस पर हस्ताक्षर ! | Parliament Session
Anil Ambani पर ED का शिकंजा, 40,000 करोड़ का हिसाब लेगी SIT | Reliance Group | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बॉलीवुड
'ये दान नहीं, बल्कि सम्मान है..'आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद, एक्टर को लेकर कही ये बात
आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद, एक्टर को लेकर कही ये बात
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
शिक्षा
Raj Jagannathan Tesla: कौन हैं राज जगन्नाथन? टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इतने साल बाद इस्तीफा
कौन हैं राज जगन्नाथन? टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इतने साल बाद इस्तीफा
यूटिलिटी
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाता है ये सामान, जान लेंगे तो कर पाएंगे बचत
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाता है ये सामान, जान लेंगे तो कर पाएंगे बचत
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget