इस देश में कोरोना ने फिर मचाया कोहराम, जानें किन राज्यों पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा खतरा?

अमेरिका में छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों के कारण लोग बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं, परिवार और दोस्तों के साथ इनडोर समारोहों में शामिल हो रहे हैं. इसी बीच ठंडा मौसम, बंद जगहों में भीड़ और टीकाकरण की कम दर मिलकर कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा (फ्लू) दोनों के मामलों को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में संक्रमण के मामलों में और इजाफा हो सकता है.

इस साल की शुरुआत में अमेरिका में गर्मियों के अंत में कोविड-19 की एक बड़ी लहर देखने को मिली थी. उस समय संक्रमण तेजी से फैलने वाले एक्सएफजी वेरिएंट की वजह से बढ़ा था, जिसे स्ट्रैटस नाम दिया गया है. हालांकि शरद ऋतु में मामलों में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब सर्दियों की शुरुआत के साथ कोविड के मामले फिर से धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं. इसके साथ ही फ्लू के मामलों में भी अचानक तेज उछाल देखा जा रहा है, जिससे अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है.

क्या इस समय कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, कोविड-19 के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति पिछले कुछ वर्षों की सर्दियों में आई चरम लहरों जैसी गंभीर नहीं है. अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, दिसंबर के मध्य तक 31 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा था या बढ़ने की संभावना जताई गई थी. 15 राज्यों में हालात स्थिर थे, जबकि केवल एक राज्य में मामलों में गिरावट देखी गई. सीडीसी के अपशिष्ट जल (वेस्टवॉटर) निगरानी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में कोविड-19 की कुल एक्टिविटी को अभी कम श्रेणी में रखा गया है. इसके बावजूद 15 राज्यों में कोविड वायरस की एक्टिविटी मध्यम या उच्च स्तर पर पाई गई है, जिनमें से अधिकतर राज्य मिडवेस्ट क्षेत्र में हैं.

वहीं, स्टैनफोर्ड और एमोरी यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे वेस्टवॉटरस्कैन प्रोग्राम के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के बाद से SARS-CoV-2 वायरस की सांद्रता में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लू के मामलों में जहां तेज उछाल देखा जा रहा है, वहीं कोविड-19 के मामले अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से बढ़ रहे हैं. वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. विलियम शैफनर के अनुसार, कोविड से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है, खासकर 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में, हालांकि यह चिंता का विषय है, लेकिन यह सर्दियों में हर साल देखने वाला एक जाना-पहचाना मौसमी पैटर्न भी है.

सर्दियों में क्यों बढ़ते हैं कोविड के मामले?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कोविड-19 साल के किसी भी समय बढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसकी दो बड़ी लहरें आती हैं. एक सर्दियों में और दूसरी गर्मियों के अंत में, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे समय के साथ शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति का कम होना, नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट का उभरना, ठंड के कारण लोगों का ज्यादा समय घर के अंदर बिताना, छुट्टियों के दौरान यात्रा और सामाजिक मेलजोल में अचानक बढ़ोतरी. इन सभी कारणों से वायरस को फैलने के ज्यादा मौके मिलते हैं.

अमेरिका के कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं कोविड और फ्लू के मामले?

ताजा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका के मिडवेस्ट और नॉर्थईस्ट (उत्तर-पूर्वी) हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है. 18 दिसंबर तक सीडीसी के जल डेटा के आधार पर जिन राज्यों में कोविड वायरस की एक्टिवीटी मध्यम या उच्च स्तर पर पाई गई है, उनमें एरिजोना, कनेक्टिकट,कंसास, केंटकी, मेनमैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा,नेब्रास्का, न्यू हैम्पशायर, न्यू मेक्सिको, ओहियो, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, वेस्ट वर्जीनिया शामिल हैं. इन राज्यों में स्वास्थ्य विभाग लोगों से सावधानी बरतने, टीकाकरण अपडेट रखने और भीड़भाड़ वाली बंद जगहों में मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं.

