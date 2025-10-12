Lakshmi Mittal Earnings: जब भी वैश्विक स्टील उद्योग की बात होती है तो लक्ष्मी मित्तल का नाम जरूर आता है. भारत में एक छोटे से स्टील मिल मजदूर के बेटे के रूप में साधारण शुरुआत करने वाले लक्ष्मी मित्तल अब दुनिया के सबसे बड़े स्टील साम्राज्य में से एक की कमान संभालते हैं. लक्ष्मी मित्तल अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और अपनी कंपनी आर्सेलर मित्तल के जरिए वैश्विक स्टील बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं. लेकिन आज हम जानेंगे की लक्ष्मी मित्तल प्रति घंटा कितनी कमाई करते हैं.

लक्ष्मी मित्तल की प्रति घंटा कमाई

लक्ष्मी मित्तल की कमाई चौंका देने वाली है. लक्ष्मी मित्तल प्रति घंटे लगभग 28 मिलियन रुपए कमाते हैं. यह आंकड़ा उनकी लगभग ₹24,64,67,26,125 की वार्षिक कमाई से लिया गया है. यह असाधारण कमाई उन्हें दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक बनाती है.

कैसे होती है कमाई

लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आर्सेलर मित्तल से आता है. वर्तमान में उत्पादन के मामले में यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील और खनन कंपनी है. कंपनी के वैश्विक परिचालन कई महाद्वीपों में फैले हैं और इस्पात, निर्माण खनन और व्यापार से भारी राजस्व अर्जित करते हैं.

प्रारंभिक कैरियर और पारिवारिक व्यवसाय

लक्ष्मी मित्तल के सफर की शुरुआत पारिवारिक स्टील व्यापार से हुई थी. 1950 में राजस्थान के सादुलपुर में जन्मे लक्ष्मी मित्तल 1960 के दशक में अपने परिवार के साथ कोलकाता चले गए और वहां उनके पिता ने एक स्टील मिल को मैनेज करना शुरू किया. सेंट जेवियरस कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई के दौरान लक्ष्मी मित्तल ने मिल ट्रेनी के रूप में काम किया और स्टील उत्पादन के व्यावहारिक अनुभव को प्राप्त किया.

1976 में मित्तल इंडोनेशिया चले गए और वहां उन्होंने एक छोटी सी स्टील कंपनी की स्थापना की. यह कंपनी आर्सेलर मित्तल के रूप में विकसित हुई और आज एक वैश्विक स्टील पावर हाउस बन चुकी है. इस्पात इंटरनेशनल और एनएम होल्डिंग्स के के विला के साथ इंटरनेशनल स्टील ग्रुप का अधिग्रहण मित्तल के करियर में एक बड़ा मोड लाया.

मित्तल स्टील द्वारा आर्सेलर के अधिग्रहण से आर्सेलर मित्तल का निर्माण हुआ. वैश्विक स्टील और खनन कार्यों के माध्यम से मित्तल की आय का बड़ा हिस्सा आर्सेलर मित्तल प्रदान करता है. पारिवारिक व्यवसाय में उनके शुरुआती करियर ने उन्हें बिजनेस को समझना के लिए ज्ञान और अनुभव प्रदान किया.

ये भी पढ़ें: एक दिन के लिए पूरी तरह बुझ जाए सूरज तो क्या होगा, क्या धरती पर आ जाएगी प्रलय?