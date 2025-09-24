अजरबैजान में कितनी है भारतीय करेंसी की कीमत, वहां भारत के 10000 रुपये कितने होंगे?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअजरबैजान में कितनी है भारतीय करेंसी की कीमत, वहां भारत के 10000 रुपये कितने होंगे?

Indian Currency In Azerbaijan: क्या आप जानते हैं भारत के 10,000 रुपये अजरबैजान में कितने मनेट बनते हैं? मौजूदा रेट जानकर आप हैरान रह सकते हैं. चलिए इस बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Sep 2025 06:58 AM (IST)
विदेश यात्रा करने वालों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सवाल हमेशा अहम रहता है कि भारतीय रुपये की कीमत किसी दूसरे देश की करेंसी में कितनी होती है. इसी क्रम में अजरबैजान की मुद्रा अजरबैजानी मनेट AZN और भारतीय रुपया INR के बीच मौजूदा एक्सचेंज रेट को जानना जरूरी है. चलिए जानें कि आंकड़ों के मुताबिक भारत के 10,000 रुपये अजरबैजान में कितने मनेट मिलेंगे.

मौजूदा एक्सचेंज रेट

इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जैसे Wise और XE के अनुसार वर्तमान समय में 1 भारतीय रुपया लगभग 0.01914 से 0.01931 अजरबैजानी मनेट के बराबर है. इस आधार पर देखा जाए तो भारत के 10,000 रुपये का मूल्य अजरबैजान में लगभग AZN 191.40 से AZN 193.10 तक होता है. हालांकि वास्तविक रकम एक्सचेंज फीस और स्थानीय दरों पर भी निर्भर करती है.

एक्सचेंज रेट तय होने के कारक

मुद्रा की कीमत हमेशा बदलती रहती है और इसके पीछे कई कारण होते हैं. वैश्विक फॉरेक्स मार्केट में मांग और आपूर्ति का सीधा असर दर पर पड़ता है. इसके अलावा भारत और अजरबैजान दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति भी अहम भूमिका निभाती हैं. 

जब भी कोई रुपया मनेट में बदलता है, तो बैंकों या एक्सचेंज काउंटर पर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं. यही वजह है कि कागज पर दिखाई देने वाली दर और वास्तविक रूप से मिलने वाली राशि में थोड़ा अंतर हो सकता है.

कम और ज्यादा हो सकते हैं एक्सचेंज रेट

भारत से अजरबैजान यात्रा करने वाले या वहां बिजनेस करने वालों के लिए मौजूदा रेट के हिसाब से 10,000 भारतीय रुपये लगभग AZN 191 से 193 तक की कीमत रखते हैं. हालांकि, शुल्क और स्थानीय एक्सचेंज रेट के कारण यह राशि थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है. ऐसे में यात्रियों और कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि वे पैसे बदलने से पहले विभिन्न विकल्पों की तुलना जरूर करें.

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है.

Published at : 24 Sep 2025 06:58 AM (IST)
