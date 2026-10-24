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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजवंदे भारत कितनी बिजली खा जाती है, कितना आता है बिजली का बिल?

वंदे भारत कितनी बिजली खा जाती है, कितना आता है बिजली का बिल?

Vande Bharat Express: भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस से हर दिन एक बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर यह ट्रेन कितनी बिजली खाती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 24 Oct 2026 02:21 PM (IST)
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  • वंदे भारत प्रति किलोमीटर 20 यूनिट बिजली खपत करती है।
  • इससे प्रति किलोमीटर बिजली पर लगभग ₹130 खर्च होते हैं।
  • गोरखपुर-लखनऊ यात्रा का ₹35,000 खर्च सिर्फ बिजली का।
  • रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऊर्जा बचाकर ग्रिड को वापस भेजती है।

Vande Bharat Express: भारतीय रेलवे की आधुनिक ट्रेन सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस हर किलोमीटर के सफर में औसतन 20 यूनिट बिजली की खपत करती है. भारतीय रेलवे द्वारा बिजली कंपनियों को दिए जाने वाले औसत बल्क रेट के हिसाब से प्रति किलोमीटर बिजली का खर्च लगभग ₹130 आता है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि ट्रेन को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है और इसके संचालन में कितना खर्चा आता है.

बिजली की खपत और उससे बनने वाला बिल, तय की गई दूरी पर निर्भर करते हैं. उदाहरण के लिए गोरखपुर और लखनऊ के बीच की लगभग 275 किलोमीटर की दूरी को लें. इस रूट पर एक तरफा के सफर में वंदे भारत ट्रेन लगभग 5200 से 5400 यूनिट बिजली की खपत करती है. इससे पता चलता है कि पूरे सफर के दौरान बिजली की कुल खपत कितनी तेजी से बढ़ जाती है, भले ही प्रति किलोमीटर औसत खपत एक जैसे ही क्यों ना रहे. 

बिजली का बिल कैसे तय होता है? 

भारतीय रेलवे बिजली कंपनियों से बल्क रेट पर बिजली खरीदती है. इस हिसाब-किताब के लिए औसत दर ₹6.50 प्रति यूनिट मानी गई है. अगर इस दर को ट्रेन की औसत खपत से गुणा करें तो एक सीधा सा अनुमान मिलता है. 20 यूनिट को ₹6.50 से गुणा करने पर प्रति किलोमीटर ₹130 का खर्च आता है.

गोरखपुर लखनऊ के लगभग 275 किलोमीटर के सफर में एक तरफ की यात्रा के लिए बिजली का खर्चा लगभग ₹34,000 से ₹35,000 आता है. यह आंकड़ा सिर्फ ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी बिजली का खर्च है. यह इस सेवा को चलाने का कुल खर्च नहीं है और इसे रेलवे के कुल संचालन खर्च के साथ नहीं जोड़ना चाहिए. 

इस अनुमान में मुख्य रूप से ट्रेन के इंजन और कोच को चलाने के लिए जरूरी बिजली का खर्च शामिल है. इसमें कर्मचारियों का वेतन या फिर रखरखाव का खर्च शामिल नहीं है. ये खर्च बिजली के बिल से अलग होते हैं इस वजह से प्रति सफर का यह आंकड़ा कुल वित्तीय तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है. यहां बताई गई रकम औसत बिजली खपत और बिजली की थोक दर पर आधारित एक अनुमान है. 


वंदे भारत कितनी बिजली खा जाती है, कितना आता है बिजली का बिल?

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा बचाने में मदद 

बिजली की खपत के अलावा वंदे भारत में एक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा है. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब ट्रेन धीमी होती है या फिर रुकती है तो कुछ ऊर्जा वापस मिल सके. सामान्य ब्रेकिंग प्रक्रिया में ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है. वहीं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो पहियों की रफ्तार से जुड़ी काइनेटिक एनर्जी वापस बिजली में बदल जाती है. 

इस प्रक्रिया से बनी बिजली को ओवरहेड लाइनों के जरिए रेलवे के पावर ग्रिड में वापस भेज दिया जाता है. ट्रेन को धीमा करने में इस्तेमाल हुई सारी ऊर्जा को बेकार जाने देने के बजाय यह सिस्टम उसका कुछ हिस्सा वापस नेटवर्क को लौटा देता है. इस तरह वापस मिली बिजली का इस्तेमाल रेलवे की कुल ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में किया जा सकता है. 

ऐसा कहा जाता है कि यह तकनीक हर दिन लगभग 1153 यूनिट बिजली बनाती और बचाती है. इससे रेलवे के बिजली बिल में लाखों रुपये की बचत होती है. यह दैनिक आंकड़ा दिखाता है कि ट्रेन की सामान्य बिजली खपत के साथ-साथ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग किस तरह योगदान दे सकती है.


वंदे भारत कितनी बिजली खा जाती है, कितना आता है बिजली का बिल?

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आंकड़ों को समझना 

इस तरह वंदे भारत की अनुमानित बिजली लागत को तीन जुड़े हुए आंकड़ों से समझा जा सकता है. प्रति किलोमीटर 20 यूनिट की औसत खपत, प्रति यूनिट ₹6.50 का औसत रेट और प्रति किलोमीटर ₹130 का अनुमानित बिजली खर्च. गोरखपुर और लखनऊ के बीच लगभग 275 किलोमीटर की यात्रा में खपत लगभग 5200 से 5000 से यूनिट होती है और एक तरफ का बिजली बिल लगभग ₹34,000 से ₹35,000 आने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें: भारत में बढ़ रही महिला मजदूरों की संख्या, जानें किस देश में यह सबसे ज्यादा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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Electricity Consumption VANDE BHARAT EXPRESS Vande Bharat Electricity Bill
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