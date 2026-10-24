कैसे होती है DA की गणना, सैलरी में कितना फायदा? देखें हिसाब-किताब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र कर्मचारी जुलाई 2026 डीए संशोधन का इंतजार कर रहे।

पिछली बार जनवरी 2026 में डीए 58% से 60% बढ़ा।

जुलाई 2026 के लिए 3 या 4% वृद्धि संभावित है।

डीए AICPI-IW सूचकांक के 12 महीने औसत पर आधारित।

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के अगले संशोधन का इंतजार कर रहे हैं. यह जुलाई 2026 से प्रभावी है. डीए का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ते इन्फ्लेशन के प्रभाव को संभालने में मदद करना है. भत्ते को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है और बाद में कर्मचारियों को संशोधित राशि का भुगतान किया जाता है.

जनवरी 2026 में सरकार ने डीए 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था. जुलाई 2026 के लिए तीन या फिर चार प्रतिशत की तरफ वृद्धि पर विचार किया जा रहा है. हालांकि आखिरी संशोधन आधिकारिक सरकारी घोषणा के बाद ही पता चलेगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि महंगाई भत्ता कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सैलरी में इससे कितना फायदा होता है.

गणना के पीछे का सूचकांक

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए, डीए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अखिल भारतीय उपयोगिता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है. इसे AICPI-IW के नाम से भी जाना जाता है. गणना पिछले 12 महीनों के औसत सूचकांक का इस्तेमाल करती है. लेबर ब्यूरो हर महीने सूचकांक के आंकड़े जारी करता है.

सातवें वेतन आयोग के तहत गणना में 2016 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 2016 100 के बराबर होता है. डीए प्रतिशत पर पहुंचने के लिए निर्धारित फार्मूले में 12 महीने के औसत का इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब यह है कि भत्ता हर कर्मचारी के लिए एक निश्चित राशि होने के बजाय औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव से जुड़ा हुआ है.





आधिकारिक डीए फार्मूला

डीए प्रतिशत = [(12 महीने का औसत सीपीआई-115.76)÷115.76]×100

चरणों को समझने के लिए सबसे पहले 12 महीने के AICPI-IW आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है. औसत निकालने के लिए उनके योग को 12 से विभाजित किया जाता है. इसके बाद औसत से 115.76 का आंकड़ा घटा दिया जाता है. इसके बाद आए परिणामी अंतर को 115.76 से विभाजित किया जाता है और उत्तर को 100 से गुणा किया जाता है. अंतिम परिणाम डीए प्रतिशत कहलाता है.

भत्ते की राशि की गणना के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रतिशत को कर्मचारियों के मूल वेतन पर लागू किया जाता है. वेतन गणना किस प्रकार है

मासिक डीए=(मूल वेतन × डीए प्रतिशत)÷100

उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है और लागू डीए दर 60% है तो गणना ₹50,000 को 60 से गुणा करके 100 से विभाजित किया जाता है. परिणामी मासिक डीए राशि ₹30,000 है.





3% या 4% की बढ़ोतरी कैसे भुगतान में बदलाव करती है

डीए संशोधन का सीधा फायदा मूल वेतन पर निर्भर होता है. बढ़ोतरी की गणना मूल वेतन पर की जाती है, सकल वेतन पर नहीं. इस वजह से अलग-अलग बेसिक पे अमाउंट वाले कर्मचारियों को परसेंटेज रिवीजन समान होने पर भी अलग-अलग बढ़ोतरी मिलती है.

जिस कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है उसके लिए 3% की बढ़ोतरी ₹540 हर महीने जुड़ती है. अगर समान मूल वेतन पर 4% की बढ़ोतरी होती है तो अतिरिक्त मासिक राशि ₹720 हो जाती है.

मूल वेतन ज्यादा होने पर प्रभाव बड़ा होता है. उदाहरण के लिए ₹50000 के मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी से हर महीने अतिरिक्त ₹1500 मिलेंगे. इस वजह से सामान प्रतिशत उच्च मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदे देता है.

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कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

जनवरी 2026 के संशोधन से डीए 60% हो गया जबकि जुलाई 2026 के लिए 3% या फिर 4% की बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है. जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं कर देती तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए.

कर्मचारी मासिक भत्ता निकालने के लिए अपने मूल वेतन और आधिकारिक तौर पर घोषित प्रतिशत का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वजह से अंतिम भुगतान के किसी भी सटीक अनुमान के लिए घोषित दर जरूरी है.

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