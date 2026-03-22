इजरायल में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

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आज के दौर में जब पश्चिम एशिया के हालात चर्चा में हैं, तो कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि इजराइल जैसे विकसित देश में भारतीय रुपये की क्या कीमत है. मार्च 2026 की ताजा विनिमय दर के हिसाब से देखें तो भारत के 10,000 रुपये इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल (ILS) में लगभग 335 शेकेल के बराबर होते हैं. इजराइल एक महंगा देश माना जाता है, इसलिए भारत में जो 10,000 रुपये एक बड़ी रकम लग सकती है, वह इजराइल के तेल अवीव या यरूशलेम जैसे शहरों में बहुत सीमित खर्चों के लिए ही पर्याप्त होती है.

करेंसी एक्सचेंज और भारतीय रुपये का मूल्य

विदेशी मुद्रा बाजार के मौजूदा उतार-चढ़ाव को देखते हुए 10,000 भारतीय रुपये की वैल्यू लगभग 331 से 335 इजरायली शेकेल के बीच बैठती है. इजराइल की मुद्रा शेकेल दुनिया की मजबूत मुद्राओं में गिनी जाती है. अगर आप इजराइल की यात्रा पर हैं, तो यह राशि वहां के एक औसत दर्जे के होटल में एक रात के ठहरने के लिए भी कम पड़ सकती है. वहां की अर्थव्यवस्था उच्च जीवन स्तर पर आधारित है, इसलिए भारतीय पर्यटकों को वहां खर्च करने के लिए अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ती है.

खाने-पीने पर कितना होगा खर्च?

अगर आप 335 शेकेल लेकर इजराइल के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप वहां क्या खरीद सकते हैं? इजराइल में एक मध्यम श्रेणी के रेस्टोरेंट में दो लोगों के लिए एक समय का भोजन लगभग 200 से 250 शेकेल तक हो सकता है. इसका मतलब है कि 10,000 रुपये में आप मुश्किल से दो या तीन बार अच्छा खाना खा सकते हैं. वहां का मशहूर स्ट्रीट फूड फलाफेल या हम्मस एक सस्ता विकल्प है, जिसकी एक प्लेट 20 से 40 शेकेल के बीच आती है. इस लिहाज से 10,000 रुपये में आप लगभग 10-12 बार स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं.

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परिवहन और स्थानीय यात्रा की लागत

इजराइल में सार्वजनिक परिवहन काफी व्यवस्थित लेकिन महंगा है. वहां बस या ट्रेन का एक तरफ का टिकट औसतन 6 से 15 शेकेल के बीच होता है. अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं, तो 10-15 मिनट की छोटी दूरी के लिए भी आपको 50 से 80 शेकेल तक चुकाने पड़ सकते हैं. इस तरह 10,000 भारतीय रुपये की कुल राशि वहां टैक्सी से केवल 4-5 बार लंबी यात्रा करने में ही खत्म हो जाएगी. पर्यटकों के लिए वहां रैविक (Rav-Kav) कार्ड लेना एक बेहतर विकल्प होता है जो खर्च को थोड़ा नियंत्रित रखता है.

शॉपिंग और अन्य दैनिक जरूरतें

शॉपिंग के मामले में भी इजराइल काफी महंगा है. एक ब्रांडेड जींस या अच्छे जूते खरीदने के लिए आपको 300 से 500 शेकेल तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जो आपके 10,000 रुपये के बजट से बाहर जा सकता है. सुपरमार्केट में एक लीटर दूध लगभग 6-7 शेकेल और एक दर्जन अंडे 15 शेकेल के आसपास मिलते हैं. कुल मिलाकर देखें तो भारत में 10,000 रुपये की जो क्रय शक्ति है, वह इजराइल में जाकर काफी कम हो जाती है. वहां की महंगाई दर और उच्च प्रति व्यक्ति आय के कारण भारतीय मुद्रा वहां एक सीमित दायरे में ही काम आती है.

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