एक बैरल तेल रिफाइन करने में कितना खर्चा आता है, वेनेजुएला वाले तेल के लिए क्या है प्रोसीजर?

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के बाद तेल की कीमतें भी चर्चा में हैं. जब भी तेल की कीमतों की बात हो तो नजर सीधे पेट्रोल-डीजल पर जाती है, लेकिन असली खेल रिफाइनरी के अंदर होता है. सवाल सिर्फ इतना नहीं कि तेल कितने में खरीदा जाता है, बल्कि यह भी है कि उसे साफ करने, उपयोग लायक बनाने और बाजार तक पहुंचाने में कितना खर्च आता है. खासकर जब बात वेनेजुएला जैसे देश के भारी कच्चे तेल की हो, तो गणित और भी दिलचस्प हो जाता है. आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं.

एक बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने में कितना खर्च आता है?

आमतौर पर एक बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की लागत औसतन 3 से 5 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है. भारतीय रुपये में देखें तो यह खर्च करीब 250 से 450 रुपये प्रति बैरल बैठता है. इस लागत में रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा, मशीनों का रखरखाव, कर्मचारियों का खर्च और तकनीकी प्रक्रिया शामिल होती है. यह लागत तेल की क्वालिटी पर भी काफी हद तक निर्भर करती है.

हल्का और भारी तेल के खर्च में बड़ा फर्क

दुनिया में मिलने वाला कच्चा तेल दो बड़ी कैटेगरी में बांटा जाता है, लाइट क्रूड और हेवी क्रूड ऑयल. लाइट क्रूड को रिफाइन करना आसान होता है, इसलिए उस पर खर्च भी कम आता है. इसके उलट हेवी क्रूड गाढ़ा होता है और उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है. इसी वजह से इसे साफ करने और ईंधन में बदलने में ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और बेहतर तकनीक की जरूरत पड़ती है.

वेनेजुएला का तेल क्यों माना जाता है चुनौतीपूर्ण?

वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, लेकिन उसका ज्यादातर तेल एक्स्ट्रा-हेवी और हाई सल्फर वाला है. इसका मतलब यह है कि आम रिफाइनरियों के लिए इस तेल को प्रोसेस करना आसान नहीं होता है. इसी कारण कई देश वेनेजुएला के तेल से दूरी बनाए रखते हैं. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह तेल अक्सर हल्के क्रूड के मुकाबले सस्ता मिलता है.

वेनेजुएला के तेल की रिफाइनिंग प्रोसीजर क्या है?

वेनेजुएला के भारी तेल को रिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी की जरूरत होती है. इसमें कोकिंग यूनिट, हाइड्रोक्रैकिंग और डीसल्फराइजेशन जैसी एडवांस तकनीक इस्तेमाल की जाती है. इन प्रक्रियाओं से तेल को तोड़ा जाता है, सल्फर निकाला जाता है और उसे पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदला जाता है. इसी वजह से इसकी रिफाइनिंग लागत सामान्य तेल से थोड़ी ज्यादा हो जाती है.

भारत की रिफाइनरियां इसके लिए क्यों हैं मजबूत?

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आधुनिक रिफाइनरियां हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21 से ऊपर है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि यह रिफाइनरी बेहद भारी और खराब क्वालिटी वाले तेल को भी आसानी से प्रोसेस कर सकती है. नायरा एनर्जी और इंडियन ऑयल की कुछ रिफाइनरियां भी इस मामले में सक्षम हैं.

ट्रांसपोर्ट और शिपिंग का खर्च

वेनेजुएला से भारत तक तेल पहुंचने में करीब 35 से 40 दिन का समय लगता है. इस लंबे सफर की वजह से शिपिंग लागत भी जुड़ जाती है, जो औसतन 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल तक हो सकती है. यानी रिफाइनिंग खर्च के अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी कुल लागत को बढ़ाता है.

