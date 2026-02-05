एक्सप्लोरर
बजट में बढ़ा दिए गए दारू के दाम, अब कितनी महंगी हो जाएगी 500 वाली बोतल?
Budget 2026: बजट 2026 के बाद टैक्स नियमों में बदलाव से शराब के दाम बढ़ने के संकेत साफ हैं. आइए जानते हैं कि अब 500 रुपये वाली शराब बोतल आखिर कितने रुपये की मिलेगी.
बजट आते ही हर साल आम आदमी की नजर रसोई, पेट्रोल और मोबाइल बिल पर जाती है, लेकिन इस बार चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा कुछ और ही है. जो शराब की बोतल कल तक 500 में आराम से मिल जाती थी, क्या अब वही बोतल जेब पर भारी पड़ने वाली है? बजट 2026 के बाद शराब और सिगरेट के दामों को लेकर बाजार में तरह-तरह की बातें हो रही हैं. सवाल सीधा है कि इसके दाम कितने बढ़ेंगे?
1/7
2/7
Published at : 05 Feb 2026 11:24 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जनरल नॉलेज
5 Photos
भारतीय हिमालय के जंगलों में छिपी 5 अनोखी वन्य प्रजातियां, जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखतीं
जनरल नॉलेज
6 Photos
अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए तो क्या वह टारगेट हिट करेगी, जानें पृथ्वी से कितना अलग होगा परिणाम?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बॉर्डर पर लगे तारों पर कांच की खाली बोतलें क्यों टांगी जाती हैं, क्या है इसकी वजह?
जनरल नॉलेज
7 Photos
बजट में सिंथेटिक जूते सस्ते करने का ऐलान, क्या Reebok के जूतों के भी घट जाएंगे दाम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion