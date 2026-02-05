हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजट में बढ़ा दिए गए दारू के दाम, अब कितनी महंगी हो जाएगी 500 वाली बोतल?

Budget 2026: बजट 2026 के बाद टैक्स नियमों में बदलाव से शराब के दाम बढ़ने के संकेत साफ हैं. आइए जानते हैं कि अब 500 रुपये वाली शराब बोतल आखिर कितने रुपये की मिलेगी.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Feb 2026 11:24 AM (IST)
बजट आते ही हर साल आम आदमी की नजर रसोई, पेट्रोल और मोबाइल बिल पर जाती है, लेकिन इस बार चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा कुछ और ही है. जो शराब की बोतल कल तक 500 में आराम से मिल जाती थी, क्या अब वही बोतल जेब पर भारी पड़ने वाली है? बजट 2026 के बाद शराब और सिगरेट के दामों को लेकर बाजार में तरह-तरह की बातें हो रही हैं. सवाल सीधा है कि इसके दाम कितने बढ़ेंगे?

बजट पेश होते ही लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इस बार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा. बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलानों के बाद शराब और सिगरेट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
इसकी वजह यह है कि टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर शराब की कीमतों पर पड़ सकता है. भले ही शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास हो, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले इसकी लागत को प्रभावित करते हैं.
Published at : 05 Feb 2026 11:24 AM (IST)
