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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते हैं, क्या है कानून?

दुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते हैं, क्या है कानून?

भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जबकि UAE में यही मॉडल करीब 1,32,000 रुपये में मिल रहा है. कीमत में इस अंतर के चलते कई लोग विदेश से iPhone खरीदने का ऑप्शन देखते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Sep 2026 11:33 AM (IST)
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  • भारत में iPhone 18 Pro दुबई से काफी महंगा मिल रहा.
  • व्यक्तिगत उपयोग के एक फोन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती.
  • यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा 75,000 रुपये है.
  • तय सीमा से अधिक सामान पर कस्टम्स को घोषणा करें.

Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री अब भारत में शुरू हो चुकी है. यहां iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये और Pro Max की 1,79,900 रुपये है. वहीं UAE में दोनों मॉडल करीब 1,32,000 रुपये और 1,42,400 रुपये में मिल रहे हैं. भारत और Dubai की कीमत में इस अंतर की वजह से कई लोग विदेश से iPhone खरीदने के बारे में सोचते हैं.

हालांकि, Dubai से iPhone खरीदकर भारत लाने को लेकर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर कितने फोन साथ लाए जा सकते हैं और Customs पर कब Duty देनी पड़ सकती है. तो आइए जानते हैं कि दुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते है और इसके लिए क्या कानून है. 

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दुबई से कितने iPhone 18 Pro खरीदकर भारत ला सकते हैं?

दुबई से भारत लौटते समय iPhone 18 Pro लाने की कोई तय सीमा नहीं है, हालांकि नए फोन पर Customs के नियम लागू होते हैं. Baggage Rules 2026 के तहत अगर कोई फोन पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है और वह आपके पर्सनल यूज के लिए है, तो उसे Personal Effect माना जा सकता है और उस पर Duty नहीं लग सकती है. वहीं, अगर आप दोस्तों या परिवार के लिए कई नए या Sealed iPhone खरीदकर ला रहे हैं, तो ऐसे सामान पर Customs उनसे जुड़े नियमों के तहत जांच कर सकता है और उस पर लागू Customs Duty देनी पड़ सकती है. Baggage Rules 2026 में Commercial Purpose के लिए लाए गए सामान को Personal Effect से बाहर रखा गया है. 
 
इसके लिए क्या कानून है?

2026 के Baggage Rules के मुताबिक, भारत आने वाले यात्रियों के लिए बिना Customs Duty सामान लाने की सीमा 75,000 रुपये है. पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी. वहीं अब हवाई या समुद्र के रास्ते भारत आने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के यात्री अपने साथ 75,000 रुपये तक का निजी इस्तेमाल का सामान ला सकते हैं. इसके अलावा रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ पर्सनल सामान और सोवेनियर भी साथ लाए जा सकते हैं, अगर वे पर्सनल जरूरत के लिए हों. यह सुविधा छोटे बच्चों और Infant यात्रियों पर भी लागू होती है, हालांकि Duty-Free सुविधा का फायदा सिर्फ निजी इस्तेमाल के सामान पर ही मिलता है. 

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Customs पर Declaration कब करना होगा?

अगर आपके साथ तय Duty-Free सीमा से ज्यादा सामान है, तो भारत पहुंचने पर उसकी जानकारी Customs को देना जरूरी है. इसके लिए CBIC के Atithi Portal पर Baggage Declaration की सुविधा भी मौजूद है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Customs Duty DUBAI Baggage Rules 2026 IPhone 18 Pro
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