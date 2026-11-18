Last Muslim CM in India: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही एक बार फिर अल्पसंख्यक नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. इन दिनों यूपी की राजनीति में इस बात पर जमकर चर्चा हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव में किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं व नेताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुस्लिम सीएम फेस की मांग उठाई है.

वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं. इस सियासी घमासान के बीच यह जानना बेहद दिलचस्प है कि जम्मू-कश्मीर को छोड़ दें, तो आजाद भारत में आखिरी बार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री कब बना था.

पूर्ण राज्य में आखिरी बार 1982 तक रहे मुस्लिम मुख्यमंत्री

अगर देश के पूर्ण राज्यों की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर के बाहर आखिरी बार मुस्लिम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने थे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान अंतुले ने 9 जून 1980 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. वह 12 जनवरी 1982 तक इस पद पर रहे थे. अंतुले महाराष्ट्र के पहले और अब तक के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री थे. उनके इस्तीफे के बाद से आज तक देश के किसी भी पूर्ण राज्य में कोई मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है.

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का क्या है रिकॉर्ड?

हालांकि, अगर पूर्ण राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाए, तो जम्मू-कश्मीर के बाहर आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड पुडुचेरी के नाम दर्ज है. कांग्रेस नेता एम.ओ.एच. फारूक तीन बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे. उनका आखिरी कार्यकाल 16 मार्च 1985 से शुरू होकर 4 मार्च 1990 तक चला था. मार्च 1990 के बाद से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना.

किन राज्यों में बन चुके हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री?

आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के कुल छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है. राजस्थान में बरकतुल्लाह खान 1971 से 1973 तक मुख्यमंत्री रहे. मणिपुर में मोहम्मद अलीमुद्दीन 1972 से 1974 के बीच दो बार मुख्यमंत्री बने. बिहार में अब्दुल गफूर ने 1973 से 1975 तक राज्य की कमान संभाली. केरल में सी.एच. मोहम्मद कोया 1979 में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे.

यह भी पढ़ें: MS Dhoni IPL Retirement: क्या Ms Dhoni को पेंशन देगी CSK, जानिए क्या हैं IPL के नियम?

असम में बनी थीं देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री

इस सूची में असम का नाम भी बेहद खास है, जहां सैयदा अनवरा तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक मुख्यमंत्री पद संभाला था. वह न केवल असम की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री थीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थीं. ज्यादातर मुस्लिम मुख्यमंत्रियों का यह दौर 1970 और 1980 के दशक में देखने को मिला था, जिसके बाद से किसी भी राज्य में यह इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जा सका.

यह भी पढ़ें: Antiquities Smuggling: किस राज्य में सबसे ज्यादा चोरी होती हैं पुरानी मूर्तियां? जान लें आंकड़े