First Banking System In World: बैंकों की हमारी जिंदगी में एक बड़ी भूमिका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इनका इतिहास कितना पुराना है. आपको बता दें कि बैंकों के इतिहास की जड़े इटली तक जाती हैं. आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के आकार लेने से काफी पहले इटली के शहर और राज्यों ने संगठित बैंकिंग की नींव रखी. हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे पुराना जीवित बैंक आज भी वहीं चल रहा है.

आधुनिक बैंकिंग का इतिहास

इटली को आधुनिक बैंकिंग सिस्टम का जन्म स्थान माना जाता है. मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल के दौरान फ्लोरेंस, वेनिस, जेनेआ और सिएना जैसे शक्तिशाली व्यापारिक शहर यूरोप के फाइनेंशियल हब बन गए. व्यापारियों को पैसे स्टोर करने, करेंसी को बदलने और लंबे दूरी के व्यापार को फाइनेंस करने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी. इसी मांग से स्ट्रक्चर्ड बैंक, लिखित कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्याज आधारित लोन का जन्म हुआ.

दुनिया का सबसे पुराना बैंक आज भी चालू

दुनिया के सबसे पुराने जीवित बैंक का खिताब बंका मोंटे देई पास्ची डी सिएना के पास है. 4 मार्च 1472 को सिएना में बसा यह बैंक 550 से ज्यादा सालों से लगातार काम कर रहा है.

इसे क्यों बनाया गया था

असल में इसे मोंटे डि पिएटा के रूप में स्थापित किया गया था. यह एक चैरिटेबल फाइनेंशियल संस्था थी. इसका मकसद गरीब किसानों और नागरिकों को कम ब्याज पर लोन देना था. ऐसा इसलिए ताकि उन्हें शोषण करने वाले साहूकारों से बचाया जा सके.

आधुनिक युग में भी बंका मोंटे देई पास्ची डी सिएना एक बड़ी फाइनेंशियल संस्था बनी हुई है. 2025 में मेडियोबंका द्वारा अधिग्रहण के बाद यह इटली का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा. इससे यह साबित होता है कि सदियों पुरानी संस्था भी समकालीन फाइनेंस के हिसाब से खुद को ढ़ाल सकती है.

इटली से पहले भी बैंकिंग मौजूद थी

हालांकि इटली ने आधुनिक बैंकिंग को शुरू किया लेकिन लेनदेन और जमा करने का विचार काफी पुराना है. बेबीलोनिया, ‌ असीरिया और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं में शुरुआती बैंकिंग का चलन था. मंदिर और व्यापारी अनाज और कीमती धातुएं जमा करते थे और लोन देते थे.

भारत का भी बैंकिंग से लंबा जुड़ाव रहा है. बैंक ऑफ मद्रास औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में स्थापित सबसे शुरुआती बैंक था. आधुनिक समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देश का सबसे पुराना बैंक माना जाता है जिसकी जड़ें बैंक आफ कलकत्ता से जुड़ी हैं.

