हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDefense System in India: एक साथ 36 टारगेट ट्रैक कर सकता है भारत का ये खतरनाक हथियार, थर थर कांपते हैं दुश्मन

Defense System in India: एक साथ 36 टारगेट ट्रैक कर सकता है भारत का ये खतरनाक हथियार, थर थर कांपते हैं दुश्मन

Defense System in India: S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी टारगेट क्षमता है. S-400 ट्रायम्फ एक साथ 300 से ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 May 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

Defense System in India: भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. रूस की सरकारी एजेंसी फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन ने पुष्टि की है कि भारत और उसके बीच S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की एक्स्ट्रा खेप को लेकर बातचीत चल रही है. यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है, जब 2018 में हुए 5.4 अरब डॉलर के पुराने समझौते की बाकी डिलीवरी पूरी होनी है.

इसके अलावा भारत लगातार अपनी वायु रक्षा क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है. हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने करीब 25 अरब डॉलर के रक्षा खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें कई आधुनिक हथियार शामिल है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत का कौन सा हथियार एक साथ 36 टारगेट ट्रैक कर सकता है, जिससे दुश्मन भी थर-थर कांपते हैं. 

कितना खतरनाक है S-400 ट्रायम्फ?

S-400 ट्रायम्फ रूस की अल्माज एंटे कंपनी की ओर से विकसित लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है. इसे दुश्मन के फाइटर जेट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही तबाही करने के लिए तैयार किया गया है. भारतीय वायुसेना ने इसे सुदर्शन चक्र नाम भी दिया है. 

ये भी पढ़ें-Gurmeet Ram Rahim 16th Parole : उम्रकैद की सजा में कैदी को कितनी बार मिल सकती है पैरोल, क्या हैं इसके नियम?

S-400 ट्रायम्फ एक साथ कर सकता है 36 टारगेट पर हमला 

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी टारगेट क्षमता है. S-400 ट्रायम्फ एक साथ 300 से ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है. यही नहीं यह एक समय में 72 मिसाइल दागने की क्षमता रखता है. इसका हाईटेक रडार 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान और मिसाइलों को पकड़ लेता है. यहां तक की स्टेल्थ तकनीकी वाले लड़ाकू विमान भी इसकी नजर से बच नहीं पाते.

वहीं S-400 की सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक मार सकती है. इसकी दूसरी मिसाइल 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर तक के टारगेट खत्म करने में सक्षम है. 

कुछ ही मिनट में तैयार 

S-400 पूरी तरह मोबाइल सिस्टम है. इसे बड़े ट्रकों पर तैनात किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनट में नई जगह पर एक्टिव किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम महज 5 से 10 सेकंड में खतरे पर रिएक्शन देने में सक्षम है. वहीं भारत के लिए S-400 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा कवच भी माना जा रहा है. इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान सीमा के पास की गई ताकि किसी हवाई खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके.

ये भी पढ़ें-World Bank Countries Loan : दुनिया के सभी देशों को अब तक कितना कर्ज बांट चुका वर्ल्ड बैंक? रकम सुनकर पकड़ लेंगे माथा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 28 May 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
S400 Triumph Missile System S400 Air Defense System In India India Russia S400 Deal India Powerful Defense Weapon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
West Bengal Holding Center: बंगाल बॉर्डर पर बने होल्डिंग सेंटर में ठहरे लोगों को कौन देता है खाना-पीना, कौन उठाता है खर्च?
बंगाल बॉर्डर पर बने होल्डिंग सेंटर में ठहरे लोगों को कौन देता है खाना-पीना, कौन उठाता है खर्च?
जनरल नॉलेज
US iran Conflict History: 1979 से अब तक... कैसे बढ़ी अमेरिका–ईरान की दुश्मनी, किस देश को हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान?
1979 से अब तक... कैसे बढ़ी अमेरिका–ईरान की दुश्मनी, किस देश को हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
Mineral Resources India: भारत की जमीन के नीचे कितना छुपा है खनिज खजाना? गोल्ड, कॉपर से लेकर यूरेनियम तक पूरी लिस्ट
भारत की जमीन के नीचे कितना छुपा है खनिज खजाना? गोल्ड, कॉपर से लेकर यूरेनियम तक पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Defense System in India: एक साथ 36 टारगेट ट्रैक कर सकता है भारत का ये खतरनाक हथियार, थर थर कांपते हैं दुश्मन
एक साथ 36 टारगेट ट्रैक कर सकता है भारत का ये खतरनाक हथियार, थर थर कांपते हैं दुश्मन
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
Eid Al Adha: दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget