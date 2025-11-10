हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएलन मस्क कैसे खर्च करते हैं अपना पैसा, सुबह से लेकर शाम तक कहां-कहां उड़ाते हैं बेशुमार दौलत

एलन मस्क कैसे खर्च करते हैं अपना पैसा, सुबह से लेकर शाम तक कहां-कहां उड़ाते हैं बेशुमार दौलत

How Does Elon Musk Spend His Money: एलन मस्क कहते हैं कि वे बेहद सादा जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी हर सुबह अरबों की उड़ान से शुरू होती है. आइए जानें कि वे हर रोज कितने करोड़ खर्चा कर देते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 10 Nov 2025 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिनकी दौलत आधा ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, वो जब कहते हैं कि वो साधारण जिंदगी जीते हैं, तो सुनने वाले भी चौंक जाते हैं. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, जो एक ट्वीट से शेयर बाजार हिला देते हैं, कहते हैं कि वो 50 हजार डॉलर के घर में रहते हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी सादगी उतनी सच्ची है जितनी दिखती है? या फिर उनकी सुबह से शाम तक की जिंदगी अरबों डॉलर के खर्च से भरी हुई है? आइए जान लेते हैं.

अपनी दौलत कैसे खर्च करते हैं मस्क?

एलन मस्क का नाम सुनते ही टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और नवाचार की तस्वीर दिमाग में उभरती है. वो व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रिक कारों को भविष्य की दिशा दी, मंगल पर बसने का सपना देखा और ट्विटर को खरीदकर सोशल मीडिया की परिभाषा ही बदल दी. लेकिन एक सवाल बार-बार सामने आता है कि आखिर मस्क अपनी दौलत खर्च कैसे करते हैं? क्या वो सच में सादगी से जीते हैं, या फिर उनके खर्चे भी उतने ही अनोखे हैं जितनी उनकी सोच?

कितनी है एलन मस्क की संपत्ति

मस्क की कुल संपत्ति हाल ही में आधा ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंची है, यानी लगभग 42 लाख करोड़ रुपये है. इतनी दौलत कि एक छोटे देश का बजट खड़ा किया जा सके, फिर भी वो दावा करते हैं कि वो टेक्सस में 50,000 डॉलर के एक छोटे से घर में रहते हैं, जो उनके स्पेसएक्स मुख्यालय स्टारबेस के पास है. यह घर प्रीफैब्रिकेटेड है, जिसे मस्क कहते हैं कि उन्होंने किराए पर लिया है. 2021 में उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अब उनके पास कोई घर नहीं है, सारी संपत्तियां बेच दी हैं.

कभी सात आलीशान मकानों के मालिक थे मस्क

दरअसल, कभी मस्क के पास कैलिफोर्निया के बेल-एयर इलाके में सात आलीशान मकान थे. इनकी कीमत करीब 100 मिलियन डॉलर थी. इनमें स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, वाइन सेलर, बॉलरूम और निजी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं थीं. इनमें से एक घर हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जीन वाइल्डर का पुराना रैंच हाउस था, जिसे मस्क ने खुद नियमों के साथ बेचा था. इसके बाद भी 2025 में वही वाइल्डर का घर उन्होंने फिर से अपने नाम कर लिया, क्योंकि खरीदार उस घर की किश्तें नहीं चुका पा रहा था. यानी मस्क भले सादगी की बात करते हों, लेकिन कभी-कभी किस्मत उन्हें फिर से पुराने ठिकाने की ओर लौटा लाती है.

एलन मस्क की कारें और विमान

जहां तक खर्चों की बात है, मस्क की सबसे बड़ी कमजोरी कारें और विमान हैं. टेस्ला के मालिक होने के बावजूद उनके पास कई क्लासिक कारें हैं. उनमें फोर्ड मॉडल-टी, 1967 की जगुआर ई-टाइप रोडस्टर, और मैक्लारेन F1 जैसी ऐतिहासिक गाड़ियां शामिल हैं. मैक्लारेन की कार उन्होंने 1997 में खरीदी थी, जो एक बार क्रैश भी हो गई थी. उसकी मरम्मत पर लाखों डॉलर खर्च करने के बाद उन्होंने इसे बेच दिया था. 

उनके पास लोटस एस्प्रिट सबमरीन कार भी है, वही कार जो जेम्स बॉन्ड की 1977 की फिल्म The Spy Who Loved Me में नजर आई थी. मस्क ने इसे 2013 में करीब 10 लाख डॉलर में खरीदा था. उनका कहना था कि वो इसे असली सबमरीन में बदलना चाहते हैं.

कारों से आगे बढ़ें तो बात आती है निजी विमानों की. मस्क के पास Gulfstream G550 और G650ER जैसे कई जेट हैं. इनकी कीमत करोड़ों डॉलर में है. 2022 में उन्होंने खुद कहा था कि अगर वे अपने प्राइवेट प्लेन का इस्तेमाल न करें, तो उनके काम का आधा वक्त बर्बाद हो जाएगा. ये विमान उन्हें अमेरिका में टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक के बीच यात्रा करने में मदद करते हैं.

रोज करोड़ों डॉलर करते हैं खर्चा

लेकिन, मस्क के खर्चे यहीं खत्म नहीं होते. उन्होंने 2022 में 44 अरब डॉलर में ट्विटर (अब X) खरीदा था, जो उनके करियर की सबसे चर्चित और विवादास्पद डील थी. वो खुद को बेहद सादा शख्स बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका दिन अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स, फ्लाइट्स, और नए इनोवेशन पर बीतता है. स्पेसएक्स की रॉकेट लॉन्चिंग, टेस्ला साइबरट्रक का निर्माण और AI स्टार्टअप X.AI, इन सब में उनकी जेब से रोजाना करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं.

दान-परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं मस्क

हालांकि, मस्क अपने दान-परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन विवादों के साथ. अमेरिकी दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अरबों डॉलर के शेयर दान किए हैं. उनकी Musk Foundation का दावा है कि वो मानवता के विकास के लिए वैज्ञानिक शोध और तकनीकी खोज को बढ़ावा देती है, लेकिन New York Times की रिपोर्ट कहती है कि उनका दान बेतरतीब है और कई बार टैक्स में राहत पाने की कोशिश जैसा लगता है.

फिर भी, मस्क का जीवन विरोधाभासों से भरा है. एक ओर वो सस्ते घर में रहते हैं, दूसरी ओर 44 अरब डॉलर में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लेते हैं. एक ओर खुद को साधारण बताते हैं, तो दूसरी ओर दुनिया के सबसे महंगे जेट से सफर करते हैं.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
10 Nov 2025 01:09 PM (IST)
Elon Musk Elon Musk Wealth Elon Musk Spending Money Elon Musk Spending Habits
