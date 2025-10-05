हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?

भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?

सरकार हर किसी को करोड़ों रुपए बांट दे तो हर कोई अमीर हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी नहीं रहेगी. यह सोचने में जितना अच्छा लगता है, असलियत उससे बिल्कुल अलग और खतरनाक होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Oct 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक  के पास नोट छापने की मशीन है, तो फिर सरकार जितने चाहे उतने नोट क्यों नहीं छाप देती अगर सरकार हर किसी को करोड़ों रुपए बांट दे तो हर कोई अमीर हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी नहीं रहेगी. यह सोचने में जितना अच्छा लगता है, असलियत उससे बिल्कुल अलग और खतरनाक होती है. असल में नोट छापना जितना आसान दिखता है, उससे जुड़ी आर्थिक काम उतनी ही मूश्किल हैं. कई देशों ने यह गलती की है और परिणाम बहुत ही खतरनाक रहे हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, नोट का मूल्य मिट्टी जैसा हो गया, और लोग खाने तक को कर्जदार हो गए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर भारत में ही नोट छपते हैं तो सरकार ज्यादा नोट छाप कर अमीर क्यों नहीं  हो जाती है साथ ही ये करेंसी सिस्टम कैसे काम करता है. 

ज्यादा नोट छाप कर अमीर क्यों नहीं हो जाती है सरकार?

सरकार के पास नोट छापने की ताकत जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो जितनी मर्जी हो उतनी करेंसी छाप सकती है. पैसे छापना सिर्फ एक कागज पर स्याही लगाने का काम नहीं है. इसके पीछे एक पूरी आर्थिक सोच और सिस्टम काम करता है. अगर सरकार हर गरीब को 1 करोड़ रुपये दे दे, तो इससे देश की चीजों की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी. इसका कारण है कि पैसे बढ़ेंगे लेकिन चीजें नहीं बढ़ेगी. पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि सरकार उस पैसे की गारंटी देती है. वह देश की अर्थव्यवस्था  में संतुलन बनाए रखता है. अगर सरकार जरूरत से ज्यादा पैसे छाप दे, तो वह संतुलन बिगड़ जाता है. 

कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?

किसी देश की करेंसी उसकी GDP के आधार पर चलती है. अगर देश में सामान और सेवाएं बन रही हैं, तभी उस देश की करेंसी की वैल्यू होती है. सरकार आमतौर पर जितने नोट छापती है, वह देश की GDP के 1-2 प्रतिशत के बराबर होती है ताकि बाजार में सामान और पैसे का संतुलन बना रहे. अगर ज्यादा नोट छाप दिए जाएं, तो महंगाई बढ़ जाती है,करेंसी की वैल्यू गिरती है, विदेशी कंपनियां निवेश करना बंद कर देती हैं, और देश की सॉवरेन रेटिंग गिर जाती है. सॉवरेन रेटिंग को एक तरह का देश का क्रेडिट स्कोर मान सकते हैं.  यह जितना अच्छा होगा, देश को उतना ही सस्ता कर्ज मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?

Published at : 05 Oct 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Currency Notes Sovereign Rating Printing Of Notes Currency System GDP And Currency Value Of Currency
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
हेल्थ
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
यूटिलिटी
बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री
बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget