हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजParliament Entry Rules : संसद भवन में आम नागरिकों को कैसे मिलती है एंट्री, किन चीजों पर रहती है पाबंदी?

Parliament Entry Rules : संसद भवन में आम नागरिकों को कैसे मिलती है एंट्री, किन चीजों पर रहती है पाबंदी?

Parliament Entry Rules : संसद भवन में एंट्री लेकर संसद की कार्यवाही को लाइव देखना कई व्यक्तियों का सपना होता है. लेकिन इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं.

Reported By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

Parliament Entry Rules : अक्सर जब भी टीवी या मोबाइल पर संसद भवन की कार्यवाही चल रही होती है या कई बार संसद भवन को लेकर कोई बहस चल रही होती है तो कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या हम भी संसद भवन के अंदर जाकर लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को लाइव देख सकते हैं. संसद भवन में एंट्री लेकर संसद की कार्यवाही को लाइव देखना कई व्यक्तियों का सपना होता है. लेकिन इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं. हालांकि संसद भवन के नियमों और प्रक्रिया के तहत आम नागरिक भी कार्यवाही देख सकते हैं. लेकिन संसद की सुरक्षा को देखते हुए बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाती है. संसद में जाने के लिए विशेष पास की जरूरत होती है और इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री कैसे मिलती है और वहां किन चीजों पर पाबंदी रहती है.

कहां बैठ कर संसद की कार्यवाही देखते हैं आम लोग?

संसद की कार्यवाही देखने के लिए आम लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके लिए संसद भवन में पब्लिक गैलरी बनाई गई है, जहां बैठकर नागरिक लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को लाइव देख सकते हैं. यह गैलरी सदन के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है. इसी तरह संसद में एक प्रेस गैलरी भी होती है, जहां मीडिया से जुड़े लोग बैठकर कार्यवाही को कवर करते हैं.

संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री कैसे मिलती है?

संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री के लिए पब्लिक गैलरी पास जारी किया जाता है. यह पास संसद सचिवालय की ओर से जारी होता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए किसी सांसद की सिफारिश जरूरी होती है. अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोकसभा या राज्यसभा सांसद से संपर्क करता है और सांसद उसकी सिफारिश करते हैं, तो उसके लिए पास जारी किया जा सकता है. सांसद अपने इलाके के लोगों, स्कूल-कॉलेज के छात्रों या किसी समूह के लिए भी संसद की कार्यवाही देखने का पास बनवाने की सिफारिश कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?

संसद भवन में एंट्री के लिए सुरक्षा जांच कैसी होती है?

संसद में  एंट्री से पहले कई स्तरों पर सुरक्षा जांच होती है. जिसमें सबसे पहले संसद परिसर में एंट्री के समय जांच की जाती है. इसके बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है और फिर दूसरी सुरक्षा जांच होती है.  पब्लिक गैलरी में जाने से पहले भी अलग से जांच की जाती है. किसी भी नागरिक को संसद के अंदर पहुंचने से पहले कई चरणों की सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

किन चीजों पर रहती है पाबंदी?

संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री के लिए अपने मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर ही जमा कराने होते हैं. वहीं सुरक्षा जांच के दौरान बैग और अन्य सामान की कई बार चैकिंग की जाती है. संसद परिसर की सुरक्षा संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर संभालती हैं. पूरे परिसर में सुरक्षा बाड़, रोड ब्लॉकर, टायर किलर, आधुनिक निगरानी और एक केंद्रीय कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. इसके अलावा वाहनों की निगरानी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है. 
 
यह भी पढ़ें - Muharram 2026 : किसने की थी ताजिये बनाने की शुरुआत, किस शहर से निकला था पहला जुलूस?

Published at : 18 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Parliament Parliament Session 2026 Parliament House Restrictions Parliament Entry Lok Sabha Proceedings Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Parliament Entry Rules : संसद भवन में आम नागरिकों को कैसे मिलती है एंट्री, किन चीजों पर रहती है पाबंदी?
संसद भवन में आम नागरिकों को कैसे मिलती है एंट्री, किन चीजों पर रहती है पाबंदी?
जनरल नॉलेज
दुनिया के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है परमाणु हथियारों का जखीरा, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
दुनिया के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है परमाणु हथियारों का जखीरा, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?
क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?
जनरल नॉलेज
Muharram 2026 : किसने की थी ताजिये बनाने की शुरुआत, किस शहर से निकला था पहला जुलूस?
किसने की थी ताजिये बनाने की शुरुआत, किस शहर से निकला था पहला जुलूस?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
बॉलीवुड
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बिहार
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget