संसद भवन में आम नागरिकों को कैसे मिलती है एंट्री, किन चीजों पर रहती है पाबंदी?

Parliament Entry Rules : अक्सर जब भी टीवी या मोबाइल पर संसद भवन की कार्यवाही चल रही होती है या कई बार संसद भवन को लेकर कोई बहस चल रही होती है तो कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या हम भी संसद भवन के अंदर जाकर लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को लाइव देख सकते हैं. संसद भवन में एंट्री लेकर संसद की कार्यवाही को लाइव देखना कई व्यक्तियों का सपना होता है. लेकिन इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं. हालांकि संसद भवन के नियमों और प्रक्रिया के तहत आम नागरिक भी कार्यवाही देख सकते हैं. लेकिन संसद की सुरक्षा को देखते हुए बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाती है. संसद में जाने के लिए विशेष पास की जरूरत होती है और इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री कैसे मिलती है और वहां किन चीजों पर पाबंदी रहती है.

कहां बैठ कर संसद की कार्यवाही देखते हैं आम लोग?

संसद की कार्यवाही देखने के लिए आम लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके लिए संसद भवन में पब्लिक गैलरी बनाई गई है, जहां बैठकर नागरिक लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को लाइव देख सकते हैं. यह गैलरी सदन के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है. इसी तरह संसद में एक प्रेस गैलरी भी होती है, जहां मीडिया से जुड़े लोग बैठकर कार्यवाही को कवर करते हैं.

संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री कैसे मिलती है?

संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री के लिए पब्लिक गैलरी पास जारी किया जाता है. यह पास संसद सचिवालय की ओर से जारी होता है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए किसी सांसद की सिफारिश जरूरी होती है. अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोकसभा या राज्यसभा सांसद से संपर्क करता है और सांसद उसकी सिफारिश करते हैं, तो उसके लिए पास जारी किया जा सकता है. सांसद अपने इलाके के लोगों, स्कूल-कॉलेज के छात्रों या किसी समूह के लिए भी संसद की कार्यवाही देखने का पास बनवाने की सिफारिश कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?

संसद भवन में एंट्री के लिए सुरक्षा जांच कैसी होती है?

संसद में एंट्री से पहले कई स्तरों पर सुरक्षा जांच होती है. जिसमें सबसे पहले संसद परिसर में एंट्री के समय जांच की जाती है. इसके बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है और फिर दूसरी सुरक्षा जांच होती है. पब्लिक गैलरी में जाने से पहले भी अलग से जांच की जाती है. किसी भी नागरिक को संसद के अंदर पहुंचने से पहले कई चरणों की सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

किन चीजों पर रहती है पाबंदी?

संसद भवन में आम नागरिकों को एंट्री के लिए अपने मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर ही जमा कराने होते हैं. वहीं सुरक्षा जांच के दौरान बैग और अन्य सामान की कई बार चैकिंग की जाती है. संसद परिसर की सुरक्षा संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर संभालती हैं. पूरे परिसर में सुरक्षा बाड़, रोड ब्लॉकर, टायर किलर, आधुनिक निगरानी और एक केंद्रीय कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. इसके अलावा वाहनों की निगरानी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है.



यह भी पढ़ें - Muharram 2026 : किसने की थी ताजिये बनाने की शुरुआत, किस शहर से निकला था पहला जुलूस?