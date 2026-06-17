क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?

शादी हर किसी की जिंदगी का बेहद खास दिन होता है. हर कोई चाहता कि यह दिन उसके लिए सबसे यादगार हो और लोग इसे अनोखा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. हर कोई अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को बुलाता और एंजॉय करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी के कार्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हो. हालांकि ऐसी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिल जाती हैं कि आम लोगों ने राष्ट्रपति को अपनी शादी का न्योता भेजा, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि आप राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शादी में बुलाएं और वहां से जवाब भी आ जाए. ये बातें सुनने में तो बहुत फिल्मी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है, चलिए जानें.

क्या लोगों की शादी में आ सकते हैं ट्रंप?

सोशल मीडिया पर कई लोग दावे करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शादी का कार्ड भेजा और जवाब में उनको राष्ट्रपति की तरफ से बधाी संदेश और हस्ताक्षर किया हुई एक पत्र मिला. ऐसे में लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति वाकई उनकी शादी में आ सकते हैं. हालांकि राष्ट्रपति का किसी भी आम नागरिक की शादी में जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके कार्यक्रम बहुत व्यस्त होते हैं और सुरक्षा कारण भी हैं, लेकिन उनका शुभकामना संदेश बिल्कुल लोगों को प्राष्त होता है.

व्हाइट हाउस की ग्रीटिंग सेवा

दरअसल अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों और दुनियाभर में उनके फैंस के खास मौकों को यादगार बनाने के लिए एक विशेष सेवा चलाती है. इसे प्रेसिडेंशियल ग्रीटिंग्स कहा जाता है. इसके तहत किसी की शादी, बर्थडे, शादी की 50वीं वर्षगांठ, या किसी बड़े बुजुर्ग का 80वां या उससे ज्यादा साल के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से आधिकारिक बधाई पत्र भेजा जाता है. यह सेवा पूरी तरह से औपचारिक और मुफ्त होती है.

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राष्ट्रपति को कैसे करें आमंत्रित?

अगर आप भी राष्ट्रपति को अपनी शादी या किसी अन्य खास मौके या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए न्योता देना चाहते हैं तो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पते पर भेज सकते हैं. व्हाइट हाउस का विशेष डाक विभाग सभी के पत्रों की जांच करता है. हालांकि सुरक्षा जांच की सख्त प्रक्रियाओं की वजह से इस तरह के पत्र पहुंचने और जवाब आने में लंबा वक्त लग सकता है. इसीलिए ऑनलाइन भेजना सबसे बेहतर माना जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति से बधाई संदेश पाने का तरीका

अगर आप भी अपने खास कार्यक्रम के लिए ट्रंप के जरिए बधाई संदेश पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट whitehouse.gov पर जाना होगा और कॉन्टैक्ट या ग्रीटिंग्स सेक्शन में जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है. इसमें आपको दूल्हा-दुल्हन का नाम, शादी की तारीख, ईमेल और पता सही-सही भरना होता है, जहां आप बधाई संदेश मंगवाना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि यह पत्र आपको समय से मिले तो इसके लिए शादी के करीब 6 से 8 हफ्ते पहले ही आवेदन जमा कर दें. बहुत देर से भेजे हुए निमंत्रण पर जवाब मिलना मुश्किल होता है.

अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता

यहां एक जरूरी बात यह समझनी चाहिए प्रेसिडेंशियल ग्रीटिंग्स सेवा मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के लिए है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की लोकप्रियता की वजह से कई बार विदेशी नागरिकों द्वारा भेजे गए बेहद अनोखे निमंत्रणों पर भी राष्ट्रपति कार्यालय शिष्टाचार के नाते शुभकामना संदेश भेज देता है.

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