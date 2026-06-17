हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?

क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?

अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग बड़ी-बड़ी हस्तियों को न्योता भेजते हैं, क्या आपको पता है कि आप राष्ट्रपति ट्रंप को अपने यहां शादी में कैसे बुला सकते हैं. चलिए जानें कि इसका प्रोसेस क्या है.

Reported By : निधि पाल |  Updated at : 17 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

शादी हर किसी की जिंदगी का बेहद खास दिन होता है. हर कोई चाहता कि यह दिन उसके लिए सबसे यादगार हो और लोग इसे अनोखा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. हर कोई अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को बुलाता और एंजॉय करता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी के कार्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हो. हालांकि ऐसी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिल जाती हैं कि आम लोगों ने राष्ट्रपति को अपनी शादी का न्योता भेजा, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि आप राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शादी में बुलाएं और वहां से जवाब भी आ जाए. ये बातें सुनने में तो बहुत फिल्मी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम करता है, चलिए जानें.

क्या लोगों की शादी में आ सकते हैं ट्रंप?

सोशल मीडिया पर कई लोग दावे करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शादी का कार्ड भेजा और जवाब में उनको राष्ट्रपति की तरफ से बधाी संदेश और हस्ताक्षर किया हुई एक पत्र मिला. ऐसे में लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति वाकई उनकी शादी में आ सकते हैं. हालांकि राष्ट्रपति का किसी भी आम नागरिक की शादी में जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके कार्यक्रम बहुत व्यस्त होते हैं और सुरक्षा कारण भी हैं, लेकिन उनका शुभकामना संदेश बिल्कुल लोगों को प्राष्त होता है. 

व्हाइट हाउस की ग्रीटिंग सेवा

दरअसल अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों और दुनियाभर में उनके फैंस के खास मौकों को यादगार बनाने के लिए एक विशेष सेवा चलाती है. इसे प्रेसिडेंशियल ग्रीटिंग्स कहा जाता है. इसके तहत किसी की शादी, बर्थडे, शादी की 50वीं वर्षगांठ, या किसी बड़े बुजुर्ग का 80वां या उससे ज्यादा साल के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से आधिकारिक बधाई पत्र भेजा जाता है. यह सेवा पूरी तरह से औपचारिक और मुफ्त होती है.

यह भी पढ़ें: Muharram 2026: आखिर कितने दिनों का होता है हिजरी कैलेंडर, इसमें कैसे तय होते हैं दिन और महीने?

राष्ट्रपति को कैसे करें आमंत्रित?

अगर आप भी राष्ट्रपति को अपनी शादी या किसी अन्य खास मौके या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए न्योता देना चाहते हैं तो व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पते पर भेज सकते हैं. व्हाइट हाउस का विशेष डाक विभाग सभी के पत्रों की जांच करता है. हालांकि सुरक्षा जांच की सख्त प्रक्रियाओं की वजह से इस तरह के पत्र पहुंचने और जवाब आने में लंबा वक्त लग सकता है. इसीलिए ऑनलाइन भेजना सबसे बेहतर माना जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति से बधाई संदेश पाने का तरीका

अगर आप भी अपने खास कार्यक्रम के लिए ट्रंप के जरिए बधाई संदेश पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाइट हाउस की आधिकारिक वेबसाइट whitehouse.gov पर जाना होगा और कॉन्टैक्ट या ग्रीटिंग्स सेक्शन में जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है. इसमें आपको दूल्हा-दुल्हन का नाम, शादी की तारीख, ईमेल और पता सही-सही भरना होता है, जहां आप बधाई संदेश मंगवाना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि यह पत्र आपको समय से मिले तो इसके लिए शादी के करीब 6 से 8 हफ्ते पहले ही आवेदन जमा कर दें. बहुत देर से भेजे हुए निमंत्रण पर जवाब मिलना मुश्किल होता है.

अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता

यहां एक जरूरी बात यह समझनी चाहिए प्रेसिडेंशियल ग्रीटिंग्स सेवा मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों के लिए है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की लोकप्रियता की वजह से कई बार विदेशी नागरिकों द्वारा भेजे गए बेहद अनोखे निमंत्रणों पर भी राष्ट्रपति कार्यालय शिष्टाचार के नाते शुभकामना संदेश भेज देता है.

यह भी पढ़ें: International Yoga Day: किन-किन देशों में मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा-डे, दुनिया ने कैसे माना योग का लोहा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump White House Presidential Greetings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?
क्या राष्ट्रपति ट्रंप बन सकते हैं आपके मेहमान, जानिए कैसे अपनी शादी के लिए कर सकते हैं आमंत्रित?
जनरल नॉलेज
Muharram 2026 : किसने की थी ताजिये बनाने की शुरुआत, किस शहर से निकला था पहला जुलूस?
किसने की थी ताजिये बनाने की शुरुआत, किस शहर से निकला था पहला जुलूस?
जनरल नॉलेज
Difference Between Dam and Barrage: बांध और बैराज में क्या होता है अंतर? बड़ी दिलचस्प है दोनों के नाम की वजह 
बांध और बैराज में क्या होता है अंतर? बड़ी दिलचस्प है दोनों के नाम की वजह 
जनरल नॉलेज
होर्मुज छोड़िए, अगर ये जलधारा बंद हुई तो बर्बाद हो जाएगा यूरोप, जानिए क्यों खौफ खा रहा वेस्ट
होर्मुज छोड़िए, अगर ये जलधारा बंद हुई तो बर्बाद हो जाएगा यूरोप, जानिए क्यों खौफ खा रहा वेस्ट
Advertisement

वीडियोज

All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Zakir Khan से मिली सीख, Imtiaz Ali से हुई मुलाकात; Laksh Maheshwari ने खोले जिंदगी के बड़े राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
भोजपुरी सिनेमा
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई घायल
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
शिक्षा
Cbse 10th Result 2026: जल्द जारी होगा सीबीएसई 10वीं का सेकंड बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक
जल्द जारी होगा सीबीएसई 10वीं का सेकंड बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget