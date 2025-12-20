हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे कम कर सकते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल, जानें किन-किन खतरों से बचेंगे आप?

कैसे कम कर सकते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल, जानें किन-किन खतरों से बचेंगे आप?

आज हमारी लाइफ में प्लास्टिक इतना ज्यादा शामिल हो चुका है कि हम सोचते ही नहीं कि यह हमारी सेहत पर कितना बुरा असर डाल रहा है. खाना, पानी, दवाइयां, बच्चों के खिलौने, हर चीज में प्लास्टिक मिल चुका है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Dec 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

ऑफिस या घर से बाहर जब भी प्यास लगती है तो हर कोई पास में पड़ी प्लास्टिक की बोतल से पानी पी लेता है. इससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का यूज करने से राहत के साथ-साथ आप जहर ले रहे हैं. आज हमारी लाइफ में प्लास्टिक इतना ज्यादा शामिल हो चुका है कि हम सोचते ही नहीं कि यह हमारी सेहत पर कितना बुरा असर डाल रहा है. खाना, पानी, दवाइयां, बच्चों के खिलौने, हर चीज में प्लास्टिक मिल चुका है. यह खतरा अब सिर्फ बाहर से नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच चुका है.

रिसर्च बताती हैं कि प्लास्टिक के बहुत ही छोटे-छोटे कण, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक कहा जाता है, ये खून, लिवर, दिमाग और यहां तक कि मां के पेट में पल रहे बच्चे तक को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है. इसलिए जरूरी है कि प्लास्टिक का यूज कम किया जाए, ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं.

प्लास्टिक से जुड़े खतरे

1. प्लास्टिक को गर्म करने या धूप में रखने से उसमें से जहरीले टॉक्सिन निकलते हैं.

2. इसके माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंगों को धीरे-धीरे खराब कर सकता है, जिससे कैंसर, हार्मोनल समस्याएं, इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां हो सकती हैं.

3. बच्चों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है.

4. पेट, किडनी और लिवर की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

5. आज के समय में प्लास्टिक से 100 प्रतिशत बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम धीरे-धीरे कुछ आसान बदलाव करके इसे कम जरूर कर सकते हैं.

प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं?

1. घर का बना खाना खाएं, पैक्ड फूड से बचें - पैकेट में आने वाले खाने में अक्सर प्लास्टिक के कण मिले होते हैं, खासकर जब वे धूप या गर्मी में रखे हों. इसलिए कोशिश करें बाहर जाते वक्त घर से खाना लेकर जाएं.

2. प्लास्टिक के ग्लास, बोतल या डिब्बे छोड़ें - चाय, कॉफी या पानी पीने के लिए स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तन यूज करें. सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलें भूल जाएं और स्टील की बोतल साथ रखें.

3. किचन में बदलाव करें - प्लास्टिक के डिब्बों की जगह कांच या स्टील के डिब्बे रखें. कभी भी प्लास्टिक बर्तनों को माइक्रोवेव में यूज न करें.

4. फ्रेश और नेचुरल चीजें खाएं - प्रोसेस्ड मांस या डिब्बाबंद खाना खाने से बचें. फल, सब्जियां और साबुत अनाज आपके शरीर को प्लास्टिक के जहर से बचाते हैं.

5. सेंटिड प्रोडक्ट्स से सावधान रहें - कई डियो, पाउडर, और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है. ऐसे में नेचुरल या ऑर्गेनिक ऑप्शन चुनें.

6. बच्चों को सिखाएं जरूरी बातें - बच्चों को बताएं कि प्लास्टिक उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है. हर बार कोई भी पैक्ड चीज खरीदने से पहले उसे पढ़ना और समझना सिखाएं.

यह भी पढ़े : Sudan Currency: भारत के मुकाबले बेहद कमजोर है सूडान की करेंसी, फिर भारतीय वहां क्यों करते हैं नौकरी?

Published at : 20 Dec 2025 11:31 AM (IST)
