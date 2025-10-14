हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Live In Relationship: लिव इन रिलेशनशिप को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया बेहद खराब, जानें किन-किन देशों में यह क्राइम?

Live In Relationship: लिव इन रिलेशनशिप को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया बेहद खराब, जानें किन-किन देशों में यह क्राइम?

Live In Relationship: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को खराब बताया है. आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप किन देशों में बैन है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Live In Relationship: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ी बात कह दी है. उन्होंने छात्राओं को ऐसे रिश्तों में ना पड़ने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि वे लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल ना जाएं वरना उनका जीवन खराब हो जाएगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया भर में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कानून है और क्या यह कुछ देशों में बैन भी है.

कहां है लिव इन रिलेशनशिप एक अपराध 

कई देशों में लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकृति मिली है तो दुनिया के कई हिस्सों में बिना शादी के रहना अवैध है. ऐसा खासकर इस्लामी कानून वाले देशों में है. इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सऊदी अरब का. सऊदी अरब में इस्लामी कानून के तहत बिना शादी के साथ रहना सख्त मना है. अभी तक तो पर्यटकों और प्रवासियों को भी साथ रहने के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता था लेकिन विदेशियों के लिए इसमें थोड़ी ढील दी गई है. हालांकि स्थानीय लोगों के लिए यह वर्जित और कानूनी रूप से दंडनीय है. 

इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का. पाकिस्तान में इस्लामी कानून कानूनी व्यवस्था का आधार है. यहां पर लिव इन रिलेशनशिप संबंधों को अनैतिक और अवैध माना जाता है. अगर कोई अविवाहित जोड़ा एक साथ रहते हुए पाया जाता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार और नैतिकता कानून के तहत आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है. 

इसी के साथ इंडोनेशिया ने 2022 में एक नया अपराधी कानून पारित किया था. इसमें शादी के बाहर संबंध पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसा करते पाए जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है. इसी के साथ मोरक्को के कानून के तहत बिना विवाह के साथ रहने पर जेल हो सकती है. 

भारत में क्या है स्थिति 

भारत में लिव इन रिलेशनशिप को अपराध नहीं माना जाता जब तक की दोनों साथी व्यस्क हों और आपसी सहमति से साथ हों. हालांकि सामाजिक रूप से यह मुद्दा आज भी विवादों से गिरा है खासकर ग्रामीण इलाकों में. इतना ही नहीं बल्कि न्यायालय ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ऐसे संबंधों में महिलाओं के अधिकार को भी मान्यता दी है. इस कानून के तहत महिलाओं को दुर्व्यवहार की स्थिति में कानूनी रूप से सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 14 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Anandiben Patel Live In Relationship India Law
