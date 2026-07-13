जिनको माना मां सरस्वती वह निकलीं देवी गायत्री, धार में कैसे खुला 900 साल पुरानी मूर्ति का राज?

मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित राज्य संग्रहालय में सुरक्षित रखी गईं 12वीं शताब्दी की एक अद्भुत देवी की प्रतिमा को लेकर पुरातत्व जगत में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पिछले 900 साल के जिस मूर्ति को विद्या की देवी मां सरस्वती मानकर पूजा और शोध किया जा रहा था, वह असल में देवी गायत्री की प्रतिमा निकली. चलिए जानें कि आखिर यग गड़बड़ी क्यों हुई और कैसे इसे पहचाना गया कि ये सरस्वती नहीं मां गायत्री की प्रतिमा है.

कितनी प्राचीन और एतिहासिक है यह मूर्ति?

यह अनूठी और एतिहासिक लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति दक्षिणी-पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले से प्राप्त हुई थी, जो कि बीते दौर में शक्तिशाली परमार राजवंश की ऐतिहासिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था. लंबे वक्त से इतिहासकार और रिसर्चर्स इस कलाकृति को देवी सरस्वती की प्रतिमा मानकर ही अपनी तमाम ऐतिहासिक रिसर्च और दस्तावेज तैयार करते थे, लेकिन जब हाल ही में राज्य पुरातत्व निदेशालय ने आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल शुरू किया, तो पूरी कहानी बदल गई.

कैसे हुई इस गड़बड़ी की पहचान?

हाई-रिजॉल्यूशन 3D मैपिंग और बेहतरीन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की मदद से मूर्ति के एक-एक हिस्से की ऐसी गहन जांच की गई, जिसने सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठा दिया. इस मूर्ति की पहचान बदलने के बीछे सबसे पड़ा और ठोस आधार शास्त्रों में वर्णित मूर्तिकला के कड़े नियम बने. इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने जब गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि इस चतुर्भुज देवी की मूर्ति के हाथों में सबसे मुख्य वाद्य यंत्र वीणा ही गायब है, जो कि मां सरस्वती की पहचान का अटूट हिस्सा माना जाता है. गुप्त साम्राज्य यानी सन् 320 से 550 ई. के दौर से ही देश की प्राचीन कला में मां सरस्वती को अनिवार्य रूप से वीणा के साथ तराशने की परंपरा रही है. इस मूर्ति में वीणा का नामोनिशान न होना ही इस एतिहासिक रहस्य को सुलझाने की सबसे पहली और मजबूत कड़ी साबित हुआ.

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मां सरस्वती से कैसे अलग है देवी गायत्री की मूर्ति?

पुरातत्वविदों की मानें तो, जब मूर्ति के चारों हाथों में मौजूद प्रतीकों का प्राचीन ग्रंथों से मिलान किया गया, तब पूरी हकीकत सामने आई. ललितासन की मुद्रा में बैठीं चार हाथों वाली देवी की प्रतिमा में उन्होंने अपने हाथों में पवित्र वेद ग्रंथ, एक सुंदर कमल का फूल और एक जप माला धारण की है. मूर्ति के ठीक बगल में बहुत खूबसूरती के साथ एक हंस को तराशा गया है, जो कि परम ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. इसके साथ ही ऊपर की तरफ आसमान से माला लेकर उतरते हुए देवदूतों को दिखाया गया है, जो इस प्राचीन कलाकृति की दिव्यता को और अधिक बढ़ाते हैं. जबकि मां सरस्वती के हाथ में तो वीणा होती है, और इस मूर्ति में तो वीणा नहीं है. सरस्वती की प्रतिमा में हंस केवल कला और संगीत को दर्शाता है, इस मूर्ति में बना हंस आध्यात्मिक बुद्धिमता का प्रतीक है.

श्रीमद्देवीभागवत पुराण के नियमों में वर्णित है देवी का स्वरूप

मूर्तिकला के प्राचीन भारतीय शास्त्रों और श्रीमद्देवीभागवत पुराण में देवी गायत्री के स्वरूप का जो वर्णन मिलता है, यह प्रतिमा अक्षरश: उसी के अनुरूप तैयार की गई है. हालांकि सनातन धर्म में गायत्री, सावित्री और सरस्वती, इन तीनों ही देवियों को परम ज्ञान और चेतना का जीवंत स्वरूप माना गया है, लेकिन मूर्तिकला विज्ञान के अनुसार उनके आभूषण और अस्त्र-शस्त्र बिल्कुल अलग होते हैं. शास्त्रों के उन्हीं अकाट्य नियमों के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह साबित किया है कि हाथों में वेद और कमल धारण करने वाली यह दुर्लभ छवि किसी और की नहीं, बल्कि साक्षात देवी गायत्री की ही है.

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