हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSpecial Intensive Revision: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स

Special Intensive Revision: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स

Special Intensive Revision: भारत निर्वाचन आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण की तारीखों की घोषणा कर सकता है. आइए जानते हैं की क्या पाकिस्तान में भी यह प्रक्रिया की जाती है या फिर नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Oct 2025 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Special Intensive Revision: भारत निर्वाचन आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के पहले चरण की तारीखों की घोषणा कर सकता है. इसके लिए शाम 4:15 पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चरण में 10 से 15 राज्य शामिल होंगे. खास कर वे राज्य जिनमें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी. इसी बीच आइए जानते हैं क्या पाकिस्तान में भी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रकिया की जाती है या फिर नहीं. 

पाकिस्तान में मतदाता पंजीकरण कैसे काम करता है 

भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी मतदाता पंजीकरण और पहचान के लिए दस्तावेज आधारित प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए जरूरी दस्तावेज कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र है. इसे नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने जारी किया है. आपको बता दें कि पाकिस्तान में 18 साल या फिर उससे ज्यादा आयु का हर नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है. बस इसमें शर्त यह है कि वह स्वस्थ दिमाग का हो और उसके पास वैध कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र हो. पंजीकरण के समय व्यक्ति को अपना स्थायी या फिर अस्थायी पता देना होता है जिसका इस्तेमाल उसके निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए किया जाता है. पाकिस्तान में मतदाता सूची सीधे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी हुई होती है जिसमें हर पंजीकृत व्यक्ति का बायोमैट्रिक डाटा होता है. 

क्या होती है प्रकिया

सबसे पहले नागरिक पंजीकरण के लिए अपने कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र के साथ नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या फिर चुनाव आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पर जाते हैं. इसके बाद प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र की सभी जानकारी का नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के बायोमेट्रिक डेटाबेस के साथ सत्यापन किया जाता है. 

कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र पर मतदाता का पता उसके मतदान केंद्र और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है. आखिरी सूचियों को चुनावों से पहले समय पर अपडेट किया जाता है, जैसे भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची संशोधन के साथ होता है. 

भारत और पाकिस्तान के बीच समानताएं और अंतर 

दोनों देश एक मजबूत दस्तावेज आधारित मतदाता प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दोनों देशों के बीच सत्यापन के तरीके थोड़े अलग हैं. भारत में चुनाव आयोग सत्यापन के लिए कई दस्तावेजों को स्वीकार करता है. जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और 11 बाकी निर्धारित दस्तावेज. भारत की एसआईआर प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि नए मतदाता जोड़े जाएं और मतदाता सूचियों में गलती या फिर डुप्लीकेट को ठीक किया जाए. 

वहीं पाकिस्तान में कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र मतदाता पहचान के लिए एकमात्र और जरूरी प्रमाण के रूप में काम करता है. नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के बायोमेट्रिक डेटाबेस का एकीकरण पाकिस्तान की सत्यापन प्रणाली को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है.

ये भी पढ़ें: जेवर एयरपोर्ट का जल्द होने जा रहा उद्घाटन, जानें बीते कुछ समय में कितने एयरपोर्ट बंद हुए

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Oct 2025 12:12 PM (IST)
Tags :
Election Commission Special Intensive Revision NADRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live
IRCTC Fail, अब छठ के बाद ऐसे करें सस्ती Flight Booking वापसी के लिए!| Paisa Live
DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो व्हाइट हाउस में नहीं होते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
विश्व
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट समंदर में क्रैश, जानें कैसे हो गया भयानक हादसा
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
टेलीविजन
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों 'साराभाई...' की टीम ने गाया था शो का थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
सतीश शाह की चिता के सामने क्यों साराभाई...की टीम ने गाया था थीम सॉन्ग? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
ट्रेंडिंग
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
दिल्ली से पटना जा रही वंदे भारत में बजा छठ मैया का गीत! वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
नौकरी
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 938 पदों पर निकाली भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख
ऑटो
Hero Splendor vs Honda Shine: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
Hero Splendor या Honda Shine, डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक बेहतर? जानें कितनी मिल रही सस्ती
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget