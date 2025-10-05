Donald Trump Chef Salary: लंच से लेकर डिनर में क्या-क्या खाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप! जानें कितनी है उनके कुक की सैलरी?
Donald Trump Chef Salary: क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को खाने में क्या पसंद है? आइए जानते हैं और साथ ही यह भी पता करते हैं कि उनके कुक को कितनी सैलरी मिलती है.
Donald Trump Chef Salary: डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, का पूरा दिन बैठकों, फैसलों और मीडिया से भरा हुआ होता है. लेकिन देश चलाने के साथ-साथ अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए भोजन भी काफी जरूरी होता है. आज हम बात करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोपहर और रात के खाने में क्या खाते हैं. इसी के साथ उनका शेफ कितने रुपए कमाता है. तो आइए जानते हैं.
व्हाइट हाउस के शेफ की तनख्वाह
डोनाल्ड ट्रंप का शेफ होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. व्हाइट हाउस के मुख्य शेफ को राष्ट्रपति ट्रंप, द फर्स्ट फैमिली और मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना होता है. रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के शेफ का सालाना वेतन $80,000 डॉलर से $1,00,000 के बीच होता है. लेकिन आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की रसोई टीम को दिन रात काम करना होता है.
खाने में क्या पसंद है डोनाल्ड ट्रंप को?
डोनाल्ड ट्रंप को फास्ट फूड काफी ज्यादा पसंद है. डोनाल्ड ट्रंप को मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा और कोक काफी ज्यादा पसंद है. लेकिन इसके अलावा भी राष्ट्रपति की पसंद के अपने अनोखे नियम हैं. ट्रंप कभी भी पहले से खुली हुई पैकेजिंग में खाना नहीं खाते.
डोनाल्ड ट्रंप के खाने का शेड्यूल
डोनाल्ड ट्रंप का नाश्ता काफी ज्यादा सादा होता है. डोनाल्ड ट्रंप नाश्ते में पोर्क मीट और अंडा खाना पसंद करते हैं. इसके बाद दोपहर के भजन में डोनाल्ड ट्रंप केचप के साथ मीटलोफ खाना पसंद करते हैं. अगर रात के खाने के बाद करें तो ट्रंप के पसंद थोड़ी अलग हो जाती है. ट्रंप रात के खाने में दो मैकडॉनल्ड्स बिग मैक्स, दो फिलेट ओ फिश सैंडविच और एक छोटा चॉकलेट शेक लेते हैं. बिग मैक्स के प्रति उनका लगाव कई राजनीतिक रैलियों में भी किया गया है. इसके बाद सबको ही पता चल गया है कि यह उनके खास भोजनों में से एक है.
व्हाइट हाउस के शेफ की भूमिका
व्हाइट हाउस के रसोई कोई साधारण रसोई नहीं है. यहां पर हर रोज फर्स्ट फैमिली के लिए खाना तैयार करने के अलावा शेफ को औपचारिक कार्यक्रमों, राजकीय रात्रिभोज और इंटरनेशनल मेहमानों की खातिरदारी करनी होती है. इसी के साथ उनकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की पसंद और उच्च स्तरीय व्यंजनों भी बीच एक ठीक संतुलन बनाना भी होता है.
