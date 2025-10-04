हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMukesh Ambani Income: हर दिन 100000 रुपये दान करें मुकेश अंबानी तब भी नहीं पड़ेगा फर्क, जानें कितने दिन चलेगी उनकी अकूत दौलत?

Mukesh Ambani Income: हर दिन 100000 रुपये दान करें मुकेश अंबानी तब भी नहीं पड़ेगा फर्क, जानें कितने दिन चलेगी उनकी अकूत दौलत?

Mukesh Ambani Income: मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी लोगों के लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं. आइए जानते हैं कि अगर वे रोज एक लाख रुपए भी दान करें तो उनकी संपत्ति कितने समय चलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Oct 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

Mukesh Ambani Income: भारत के अरबपतियों की रैंकिंग लगातार सभी का ध्यान खींच रही है. 2025 में मुकेश अंबानी फिर से इस लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के 68 वर्षीय चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 9.55 लाख करोड़ रुपए हो गई है. यह गौतम अडानी से ज्यादा है. उनकी कुल संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपए है. लेकिन क्या हो अगर मुकेश अंबानी हर रोज 1 लाख रुपए भी दान करें तो उनकी संपत्ति कितने दिन चल सकती है? आइए जानते हैं.

मुकेश अंबानी की संपत्ति 

मुकेश अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है. रिलायंस इंडस्ट्री के अलग-अलग वेंचर्स से उनकी दैनिक आय लगभग ₹163 करोड़ होने का अनुमान है. इस तरह हर रोज 1 लाख रुपए का दान उनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा होगा. अगर मुकेश अंबानी हर रोज 1 लाख रुपए का दान करते हैं तो उनकी कुल संपत्ति को खर्च होने में 26,164 साल लगेंगे. 

किस शहर में सबसे ज्यादा अरबपति 

अरबपतियों के मामले में मुंबई देश में सबसे आगे है. यहां 451 अरबपति हैं. इसके बाद नई दिल्ली में 223 और बेंगलुरु में 116 अरबपति हैं. इससे पता चलता है कि संपत्ति के निर्माण और उसे बनाए रखने में शहरी आर्थिक केंद्रों की कितनी भूमिका है. 

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में महिलाओं और युवा उद्यमियों के बारे में भी बताया गया है. इस लिस्ट में अब 101 महिलाएं शामिल है. इसी के साथ 1990 के दशक में जन्मे 20 व्यक्तियों ने भारत के सबसे धनी लोगों में स्थान प्राप्त किया है. यानी युवा पीढ़ी तेजी से बड़ी संपत्ति कमा रही है. 

भारत के अरबपतियों की औसत आयु 

भारत में अरबपतियों की औसत आयु 65 साल है. यह पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान है. इससे पता चलता है कि अनुभव और व्यावसायिक कौशल पैसा कमाने के लिए कितने अहम होते हैं. 

मुकेश अंबानी की संपत्ति जो हर रोज सैकड़ो करोड़ रुपए से बढ़ती जा रही है न केवल भारत के टॉप बिजनेसमैन के पास आर्थिक शक्ति को दर्शाते हैं बल्कि साथ ही उनके दशकों के रणनीतिक विकास पर भी रोशनी डालते हैं. अगर मुकेश अंबानी हर रोज भी एक लाख रुपए का दान करें तो इस छोटी सी राशि से उनकी कुल संपत्ति में बमुश्किल ही कोई बदलाव आएगा.

यह भी पढ़ें: अमेरिका का गोल्डन डोम या इजरायल का आयरन डोम, किसके पास है दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 04 Oct 2025 02:03 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Hurun Rich List India Billionaires
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
'चौकन्ना रहिए, आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे', नाम लिए बिना PM मोदी का राहुल-तेजस्वी पर हमला
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्रिकेट
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को इनाम! मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल, 'साहसिक कदम' बताकर की जा रही तारीफ
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget