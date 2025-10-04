Mukesh Ambani Income: भारत के अरबपतियों की रैंकिंग लगातार सभी का ध्यान खींच रही है. 2025 में मुकेश अंबानी फिर से इस लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के 68 वर्षीय चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति अब 9.55 लाख करोड़ रुपए हो गई है. यह गौतम अडानी से ज्यादा है. उनकी कुल संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपए है. लेकिन क्या हो अगर मुकेश अंबानी हर रोज 1 लाख रुपए भी दान करें तो उनकी संपत्ति कितने दिन चल सकती है? आइए जानते हैं.

मुकेश अंबानी की संपत्ति

मुकेश अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है. रिलायंस इंडस्ट्री के अलग-अलग वेंचर्स से उनकी दैनिक आय लगभग ₹163 करोड़ होने का अनुमान है. इस तरह हर रोज 1 लाख रुपए का दान उनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा होगा. अगर मुकेश अंबानी हर रोज 1 लाख रुपए का दान करते हैं तो उनकी कुल संपत्ति को खर्च होने में 26,164 साल लगेंगे.

किस शहर में सबसे ज्यादा अरबपति

अरबपतियों के मामले में मुंबई देश में सबसे आगे है. यहां 451 अरबपति हैं. इसके बाद नई दिल्ली में 223 और बेंगलुरु में 116 अरबपति हैं. इससे पता चलता है कि संपत्ति के निर्माण और उसे बनाए रखने में शहरी आर्थिक केंद्रों की कितनी भूमिका है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में महिलाओं और युवा उद्यमियों के बारे में भी बताया गया है. इस लिस्ट में अब 101 महिलाएं शामिल है. इसी के साथ 1990 के दशक में जन्मे 20 व्यक्तियों ने भारत के सबसे धनी लोगों में स्थान प्राप्त किया है. यानी युवा पीढ़ी तेजी से बड़ी संपत्ति कमा रही है.

भारत के अरबपतियों की औसत आयु

भारत में अरबपतियों की औसत आयु 65 साल है. यह पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान है. इससे पता चलता है कि अनुभव और व्यावसायिक कौशल पैसा कमाने के लिए कितने अहम होते हैं.

मुकेश अंबानी की संपत्ति जो हर रोज सैकड़ो करोड़ रुपए से बढ़ती जा रही है न केवल भारत के टॉप बिजनेसमैन के पास आर्थिक शक्ति को दर्शाते हैं बल्कि साथ ही उनके दशकों के रणनीतिक विकास पर भी रोशनी डालते हैं. अगर मुकेश अंबानी हर रोज भी एक लाख रुपए का दान करें तो इस छोटी सी राशि से उनकी कुल संपत्ति में बमुश्किल ही कोई बदलाव आएगा.

