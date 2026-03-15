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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या इजराइल को भी कर्जा देता है भारत? जानें उस पर कितना उधार

क्या इजराइल को भी कर्जा देता है भारत? जानें उस पर कितना उधार

भारत और इजराइल के बीच सीधा सरकारी कर्ज जैसा कोई बड़ा आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का निवेश और व्यापारिक लेन-देन जारी है. आइए जानें कि भारत इजरायल को कैसे कर्जा देता है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Mar 2026 02:38 PM (IST)
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भारत और इजराइल की दोस्ती आज के दौर में केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह एक गहरी और आर्थिक साझेदारी में बदल चुकी है. जब भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के उधार या कर्ज देने की बात आती है, तो अक्सर पड़ोसी देशों का नाम सामने आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, इजराइल जैसे विकसित और सैन्य रूप से शक्तिशाली देश को भी कर्ज देता है? हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच हुए बड़े समझौतों और निवेश ने इस सवाल को एक नई दिशा दी है. आइए जानें कि क्या वाकई में ऐसा होता है?

क्या भारत इजराइल को सीधे कर्जा देता है?

आमतौर पर भारत अपने पड़ोसी देशों (जैसे श्रीलंका या नेपाल) को आर्थिक संकट के समय 'लाइन ऑफ क्रेडिट' या सीधे कर्जा देता है. लेकिन यहां इजराइल के मामले में स्थिति थोड़ी अलग दिखती है. इजराइल एक विकसित अर्थव्यवस्था (OECD सदस्य) है, इसलिए उसे भारत से पारंपरिक तरीके के उधार की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, दोनों देशों के बीच वित्तीय संबंध बहुत मजबूत हैं. भारत ने इजराइल के साथ सितंबर 2025 में एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) साइन की है, जो दोनों देशों के निवेशकों को सुरक्षा और गारंटी देती है.

निवेश के जरिए पहुंचता है भारत का पैसा

भारत से इजराइल की ओर पैसा कर्ज के रूप में नहीं, बल्कि निवेश के रूप में बड़े स्तर पर जा रहा है. साल 2000 से 2025 के बीच भारतीय कंपनियों ने इजराइल में लगभग 443 मिलियन डॉलर का सीधा निवेश किया है. इसमें सबसे बड़ा नाम अडानी ग्रुप का है, जिसने इजराइल के हाइफा पोर्ट को खरीदने के लिए लगभग 1.18 बिलियन डॉलर (करीब 9800 करोड़ रुपये) का साल 2023 में निवेश किया है. यह भारत की ओर से इजराइल की जमीन पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक कदम है.

यह भी पढ़ें: भारत में कौन-सी कंपनी बनाती है एंटी-रेडिएशन दवाई, न्यूक्लियर वॉर की आहट से बढ़ गई डिमांड

जानें कौन किसका कर्जदार?

भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंधों की बात करें तो यहां समीकरण उल्टा नजर आता है. भारत, इजराइल के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है. सिपरी (SIPRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल के कुल हथियार निर्यात का लगभग 34% हिस्सा भारत आता है. भारत ने पिछले कुछ दशकों में इजराइल से हथियार खरीदने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं. यहां उधार के बजाय अग्रिम भुगतान और Joint Ventures का मॉडल चलता है, जिससे इजराइल की रक्षा कंपनियों को भारतीय पैसा बड़े पैमाने पर मिलता है.

व्यापार संतुलन किसके पक्ष में है पलड़ा?

भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है. वित्त वर्ष 2024-25 तक यह व्यापार लगभग 3.75 बिलियन डॉलर रहा (रक्षा सौदों को छोड़कर). दिलचस्प बात यह है कि व्यापार का संतुलन अक्सर भारत के पक्ष में रहता है. भारत इजराइल को रत्न, आभूषण, डीजल, रसायन और कृषि उत्पाद निर्यात करता है, जबकि वहां से मुख्य रूप से हीरा, मशीनरी और उर्वरक मंगाता है. यह बढ़ता व्यापार दिखाता है कि इजराइल को कर्ज देने के बजाय भारत वहां एक बड़े सप्लायर और पार्टनर के रूप में अपनी जगह मजबूत कर रहा है.

I2U2 और भविष्य का नया वर्ल्ड ऑर्डर

भारत अब इजराइल के साथ मिलकर तीसरे देशों में निवेश करने की योजना बना रहा है. I2U2 (भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई) जैसे संगठनों के जरिए भारत इजराइल की तकनीक और अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जोड़कर फूड कॉरिडोर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. यह साझेदारी पारंपरिक कर्ज देने-लेने से कहीं ऊपर है. यह एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है जहां दोनों देश मिलकर दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Iran NOPO Unit: कितनी ताकतवर है ईरान की NOPO यूनिट, जिसके पास है नए सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का जिम्मा

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 02:38 PM (IST)
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