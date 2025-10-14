हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiwali Bonus: दिवाली बोनस में सरकारी कर्मचारियों को कितना पैसा देगी योगी सरकार? जान लें पूरा हिसाब

Diwali Bonus: दिवाली बोनस में सरकारी कर्मचारियों को कितना पैसा देगी योगी सरकार? जान लें पूरा हिसाब

Diwali Bonus: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. आइए जानते हैं कि किसे बोनस मिलेगा और अकाउंट में कितनी रकम आएगी, वह कब खाते में ट्रांसफर होगी.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali Bonus: दिवाली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को खुश कर दिया है. त्योहार की रौनक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को एक शानदार तोहफा दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि इस बार दिवाली से पहले ही सभी पात्र कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की रकम पहुंच जाएगी. यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों की जेब में मुस्कान लाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश में त्योहार का उत्साह दोगुना कर देगा. आइए जानें कि दिवाली बोनस में सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार कितने रुपये देगी.

कितने कर्मचारियों को बोनस मिलेगा

दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 14 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा कर दी है. यह बोनस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 7000 रुपये तय की गई है. मुख्यमंत्री योगी ने इस फैसले को कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और ईमानदारी के प्रति सरकार की सराहना बताया है.

बोनस में कितना मिलेगा पैसा?

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा. जिसकी अधिकतम सीमा 7000 रुपये तय की गई है और औसतन हर कर्मचारी को 6908 रुपये का बोनस मिलेगा. यह रकम दीपावली से पहले ही कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी, ताकि त्योहार की खुशियां और बढ़ सकें.

कौन होंगे लाभार्थी?

यह बोनस पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक के कर्मचारियों को मिलेगा. यानी वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 47,600 से 1,51,100 के बीच आता है (पुराने वेतनमान में 4800 रुपये ग्रेड पे तक). इसमें राज्य सरकार के पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल होंगे. कुल मिलाकर करीब 14 लाख 82 हजार कर्मचारी इस बोनस के पात्र हैं.

सरकार पर कितना खर्च आएगा?

राज्य सरकार पर इस बोनस से लगभग 1022 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि यह खर्च कर्मचारियों की मेहनत के प्रति सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए, जो प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगा.

यह भी पढ़ें: Diwali In Pakistan: पाकिस्तान में कैसे मनाई जाती है दीपावली, जानें यहां कहां है सबसे बड़ी पटाखा मार्केट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Yogi Government Diwali Bonus Yogi Government Diwali Bonus Diwali Festival Bonus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
हरियाणा
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
IPS वाई पूरण सुसाइड मामले में नया मोड़, जांच में शामिल अफसर ने की आत्महत्या
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
साउथ सिनेमा
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी
जनरल नॉलेज
Uttarakhand Population: उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
उत्तराखंड के इस जिले में तेजी से बढ़े मुसलमान, आंकड़ा जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
Schools Holidays: मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
मौज का महीना, इस महीने स्कूल बंद; जानें कितने दिन की हैं छुट्टियां
ट्रेंडिंग
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
एसी और सीसीटीवी पर लगे ताले, ये हैं बिहार वाले! वीडियो देख घूम जाएगा आपका भी माथा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget