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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCrude Oil: कच्चे तेल से कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल, जानें 2 लीटर बनाने में कितना क्रूड ऑयल होगा इस्तेमाल

Crude Oil: कच्चे तेल से कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल, जानें 2 लीटर बनाने में कितना क्रूड ऑयल होगा इस्तेमाल

Crude Oil: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कच्चे तेल से पेट्रोल या फिर डीजल कैसे बनता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Crude Oil: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कच्चे तेल से पेट्रोल या फिर डीजल कैसे बनता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Crude Oil: अमेरिका इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे जबरदस्त टकराव ने दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई को बाधित कर दिया है. यह स्थिति तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर लिया. यह तेल के परिवहन का एक काफी अहम रास्ता है. जैसे-जैसे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं काफी लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर यह कच्चा माल पेट्रोल और डीजल में कैसे बदलता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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रिफायनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कच्चे तेल को एक बड़ी भट्टी में 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर गर्म करने से होती है. इस प्रक्रिया में वह गाढ़ा और काला तरल पदार्थ भाप में बदल जाता है. इससे वह अलग-अलग घटकों में बंटने के लिए तैयार हो जाता है.
रिफायनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कच्चे तेल को एक बड़ी भट्टी में 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर गर्म करने से होती है. इस प्रक्रिया में वह गाढ़ा और काला तरल पदार्थ भाप में बदल जाता है. इससे वह अलग-अलग घटकों में बंटने के लिए तैयार हो जाता है.
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भाप में बदले हुए कच्चे तेल को फिर एक ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है. इस टावर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें तापमान का एक क्रम बना रहे. यानी नीचे की तरफ काफी ज्यादा गर्म होता है, जबकि ऊपर की तरफ यह ठंडा होता जाता है. इस व्यवस्था की वजह से अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स अपने-अपने ब्वायलिंग प्वाइंट के आधार पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं.
भाप में बदले हुए कच्चे तेल को फिर एक ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है. इस टावर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें तापमान का एक क्रम बना रहे. यानी नीचे की तरफ काफी ज्यादा गर्म होता है, जबकि ऊपर की तरफ यह ठंडा होता जाता है. इस व्यवस्था की वजह से अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स अपने-अपने ब्वायलिंग प्वाइंट के आधार पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं.
Published at : 07 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Petrol & Diesel Oil Refining

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