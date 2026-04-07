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Crude Oil: कच्चे तेल से कैसे बनता है पेट्रोल और डीजल, जानें 2 लीटर बनाने में कितना क्रूड ऑयल होगा इस्तेमाल
Crude Oil: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कच्चे तेल से पेट्रोल या फिर डीजल कैसे बनता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Crude Oil: अमेरिका इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे जबरदस्त टकराव ने दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई को बाधित कर दिया है. यह स्थिति तब और भी ज्यादा बिगड़ गई जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर लिया. यह तेल के परिवहन का एक काफी अहम रास्ता है. जैसे-जैसे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं काफी लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर यह कच्चा माल पेट्रोल और डीजल में कैसे बदलता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 07 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Tags :Crude Oil Petrol & Diesel Oil Refining
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