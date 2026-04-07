भाप में बदले हुए कच्चे तेल को फिर एक ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है. इस टावर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें तापमान का एक क्रम बना रहे. यानी नीचे की तरफ काफी ज्यादा गर्म होता है, जबकि ऊपर की तरफ यह ठंडा होता जाता है. इस व्यवस्था की वजह से अलग-अलग कॉम्पोनेंट्स अपने-अपने ब्वायलिंग प्वाइंट के आधार पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं.