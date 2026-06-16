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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNehru Jacket Vs Modi Jacket: नेहरू जैकेट और मोदी जैकेट में क्या अंतर है, जानिए कितना है दोनों का दाम?

Nehru Jacket Vs Modi Jacket: नेहरू जैकेट और मोदी जैकेट में क्या अंतर है, जानिए कितना है दोनों का दाम?

Difference Between Nehru Jacket and Modi Jacket: नेहरू जैकेट और मोदी जैकेट देखने में भले ही एक जैसी लगती हों, लेकिन उनकी लंबाई, डिजाइन, रंग और पहनने के अंदाज में कई अंतर हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 05:58 PM (IST)
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Difference Between Nehru Jacket and Modi Jacket:  पीएम मोदी की पोशाक को लेकर हमेशा चर्चा छिड़ी ही रहती है. पीएम मोदी के विदेशी दौरों से लेकर उनके भाषण तक हर जगह उनकी पोशाक एक जैसी ही रहती है, कुर्ता पायजामा और जैकेट. काफी लोगों का कहना है कि मोदी जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी पहनते थे. यही कारण है कि अगर कोई शादी-बरात में जैकेट पहना मिल जाए तो उससे सब एक ही सवाल पूछते हैं कि अरे भाई कौन-सा जैकेट पहना है, मोदी जैकेट या नेहरू जैकेट? ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि नेहरू जैकेट और मोदी जैकेट की बनावट एक जैसी है तो उनके बीच में क्या अंतर है और इन दोनों की कीमत कितनी हैं? 

नेहरू जैकेट: पुरानी पहचान

अगर बात करें नेहरू जैकेट की तो नेहरू जैकेट का इतिहास 1940 के दशक से शुरू होता है. दरअसल नेहरू जैकेट उत्तर भारतीय अचकन का वंशज है, जो बंद गर्दन, कोट से मिलती जुलती पोशाक है, जिसे भद्र लोगों के पहनावे के रूप में माना जाता है. अगर जैकेट की बात करें तो नेहरू जैकेट सिर्फ 2-3 रंग जैसे सफेद, भूरे और काले रंग में ही होती थी. नेहरू जैकेट की खासियत यह थी कि यह थोड़ी लंबी होती है, कमर से नीचे तक जाती है. इसमें ज्यादा जेबें नहीं होतीं और डिजाइन सादा रहता है. यह जैकेट शेरवानी या कुर्ते के ऊपर पहनी जाती थी और इसका कॉलर गोल और बंद होता था. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1930 में इसे पहली बार कुर्ता और पायजामे के साथ पहना था, जिसके बाद इसे नेहरू जैकेट कहा जाने लगा. 

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मोदी जैकेट: नया अंदाज, नई पहचान

अगर बात करें मोदी जैकेट की तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अलग तरह की जैकेट पहननी शुरू की. फैशन के जानकारों का मानना है कि वर्षों से खादी में चली आ रही जवाहर जैकेट की जगह अब मोदी जैकेट ने ले ली है. इसे लोगों ने उसे मोदी जैकेट का नाम दे दिया. मोदी जैकेट नेहरू जैकेट से छोटी होती है, यह कमर तक ही आती है. साथ ही, इसमें कई रंग जैसे नीला, हरा, नारंगी, गुलाबी, खाकी.  यह कुर्ते के ऊपर या कभी-कभी शर्ट के ऊपर भी पहनी जाती है. 

कितना है दोनों का दाम?

आम बाजार में नेहरू जैकेट करीब 300 रुपये से 1,500 रुपये में मिल जाती है. अगर कपड़ा अच्छा हो जैसे सिल्क या जैक्वार्ड तो इसकी कीमत 2000 रुपये से 5000 रुपये तक भी हो जाती है. वहीं, मोदी जैकेट की बात करें तो इसका दाम करीब 450 रुपये से शुरू होती है और अच्छे ब्रांड की जैकेट लगभग 1500 रुपये से 3500 रुपये तक मिलती है.  इसके अलावा Amazon और Myntra पर दोनों के ढेरों विकल्प मौजूद हैं. 

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Published at : 16 Jun 2026 05:58 PM (IST)
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