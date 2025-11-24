एक्सप्लोरर
Dharmendra Death: पंजाबियों में कैसे किया जाता है अंतिम संस्कार, हिंदुओं से कितने अलग होते हैं रीति-रिवाज?
Dharmendra Death: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उनके अंतिम संस्कार के रिवाज पूरे किए जा रहे हैं. आइए जानें कि पंजाबियों में अंतिम संस्कार किस विधि-विधान के साथ किया जाता है.
Dharmendra Death: बॉलीवुड के मशहूर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. ‘ही-मैन’ के तौर पर पहचान बनाने वाले इस सुपरस्टार के जाने से पूरे देश में गहरा दुख छा गया है. धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कुछ दिनों के लिए भर्ती भी कराया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज घर पर ही जारी रखा गया था. आइए जान लेते हैं कि आखिर पंजाबियों में अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है. हिंदुओं से कितने अलग इनके रिवाज होते हैं.
खबर अपडेट हो रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, जनरल नॉलेज और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
बॉलीवुड
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहर में रोजाना सुबह भगवान राम को सलामी देती है पुलिस, किसने शुरू की थी यह परंपरा?
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL