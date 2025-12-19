जानना चाहते हैं कि कैसे चलती है मेट्रो? ऐसे मिलेगा ड्राइवर की सीट पर बैठने का मौका

दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफलाइन है, जो रोजाना लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाती और ले जाती है. जब हम मेट्रो में होते हैं या प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, तो हमें मेट्रो ड्राइवर या लोको पायलट मेट्रो को संचालित करते हुए दिखाई देता है. इससे कभी न कभी हमारे मन में यह जिज्ञासा जरूर जगती है कि आखिर लोको पायलट मेट्रो को चलाता कैसे है. अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है और आपका भी मन है मेट्रो चलाने का, तो आपके लिए खुशखबरी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने जनता के लिए मेट्रो म्यूजियम की शुरुआत की है, जहां मौजूद ड्राइविंग सिम्युलेटर की मदद से आप असल में मेट्रो चलाने का अनुभव ले सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो म्यूजियम कहां स्थित है?

दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है. यह मेट्रो म्यूजियम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन (ब्लू लाइन) पर स्थित है, जिसमें दिल्ली मेट्रो से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं.

ड्राइविंग सिम्युलेटर की खासियत

इस म्यूजियम के माध्यम से दर्शक खुद अनुभव कर सकते हैं कि मेट्रो ड्राइवर या लोको पायलट मेट्रो को चलाता कैसे है, क्योंकि इस म्यूजियम में ड्राइविंग सिम्युलेटर लगाया गया है, जो मेट्रो चलाने का असली अनुभव विजिटर्स को प्रदान करता है.

मौसम और समय बदलकर मेट्रो चलाने का अनुभव

यह सिम्युलेटर मशीन म्यूजियम में घूमने आए लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप मोड बदलकर बारिश, कोहरा, आंधी, दिन और रात जैसी परिस्थितियों को चुनकर मेट्रो चलाने का अनुभव ले सकते हैं.

डेमो टनल और तकनीकी जानकारी

इस म्यूजियम के अंदर एक डेमो टनल भी बनाई गई है, ताकि लोग समझ सकें और देख सकें कि जमीन के भीतर मेट्रो टनल कैसी होती है.

एंट्री फीस और विजिट की जानकारी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने इस दिल्ली मेट्रो म्यूजियम को देखने और विजिट करने के लिए 10 रुपये की साधारण एंट्री फीस भी रखी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो म्यूजियम देखने और घूमने आ सकें.

दिल्ली मेट्रो का विकास और कंट्रोल रूम

इस म्यूजियम के माध्यम से दिल्ली मेट्रो के विकास के चरणों को भी दिखाया गया है, जैसे दिल्ली मेट्रो कैसे बनी, लाखों यात्री रोजाना कैसे सुरक्षित सफर कर पाते हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से दिल्ली मेट्रो को कैसे संचालित किया जाता है.

मेट्रो म्यूजियम का उद्देश्य

इस म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोग दिल्ली मेट्रो के पीछे काम करने वाली आधुनिक तकनीक को आसानी से समझ सकें और यह जान सकें कि मेट्रो कैसे सुरक्षित, तेज और व्यवस्थित तरीके से चलाई जाती है. इसके साथ ही म्यूजियम यह भी दिखाता है कि दिल्ली मेट्रो ने शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम किया है और निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाई है.

