दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के ठीक सामने सोमवार शाम करीब 6:55 बजे एक कार में जोरदार धमाका हुआ. इसकी आवाज इतनी तेज थी कि चांदनी चौक से लेकर दूर तक लोग सहम गए. आग की लपटें आसमान छूने लगीं और पास मौजूद कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं. दुकानों के शीशे चटक गए, स्ट्रीट लाइटें गिर गईं और पूरा इलाका धुएं से भर गया. इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है. इसके बाद दिल्ली-NCR के साथ-साथ मुंबई-यूपी और उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. क्या आपको पता है कि दिल्ली में आखिरी बार धमाका कब हुआ था और उस वक्त कितना नुकसान हुआ था?

दिल्ली में कब हुआ था आखिरी धमाका?

गौरतलब है कि दिल्ली में आखिरी धमाका साल 2011 में हुआ था. मई 2011 के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था.

लाल किले पर कब हुआ था आखिरी धमाका?

बता दें कि लाल किले के पास आखिरी बार धमाका 30 नवंबर 1997 के दिन हुआ था. उस दौरान दो धमाके हुए थे. दरअसल, 30 नवंबर 1997 को शाम के वक्त लाल किला एरिया में दो धमाके हुए. पहला ब्लास्ट पार्किंग में और दूसरा उसके पास ही. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 70 से ज्यादा घायल हो गए थे. उस साल दिल्ली में कई ब्लास्ट हुए थे.

2000 में भी लाल किला हुआ था लहूलुहान

इसके अलावा 18 जून 2000 को भी लाल किला लहूलुहान हो गया था. उस दौरान दो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 8 साल की मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे.

दिल्ली में अब क्या हुआ?

दिल्ली के लाल किला एरिया में एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है. यहां एक कार में धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गईं. इस हादसे में 8-9 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं, 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

