Delhi BJP New Office: भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में एक नाम भारतीय जनता पार्टी का भी है. भारतीय जनसंघ से बनी भाजपा ने बीते कुछ दशकों में खुद को काफी मजबूत किया है. बीते तीन लोकसभा चुनावों में भारत की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने और काम करने का मौका दिया और कई राज्यों में भी उनकी सरकार का दोनों हाथों से स्वागत किया.

इस बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि तीन बार से केंद्र सरकार में रही बीजेपी के पास दिल्ली में अपना खुद का कोई कार्यालय नहीं था. कार्यालय जहां उनकी पार्टी मीटिंग हो सके, कार्यालय जहां लोगों को ठहरा सके, लेकिन आज पार्टी का यह सपना भी पूरा हो गया है. दरअसल, बीते दिनों पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नए कार्यालय का उद्घाटन किया.

कहां है बीजेपी का नया कार्यालय

एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी को अपना नया कार्यालय मिल ही गया है. बीजेपी का यह नया कार्यालय दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है. भाजपा के इस नए ऑफिस के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा नेता जेपी नड्डा भी शामिल हुए, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आरएसएस और जनसंघ का भी जिक्र किया.

45 साल से कार्यालय के लिए संघर्ष

आपको बता दें कि 1975 से पहले जनसंघ का कार्यालय पुरानी दिल्ली के नए बाजार में किराए की बिल्डिंग में था, जिसे 1975 की शुरुआत में शिफ्ट कर दिया गया. इसके बाद यह कार्यालय अजमेरी गेट चौक स्थित एक किराये के भवन की दूसरी मंजिल पर आ गया. इसी वर्ष सदर बाजार एवं कृष्ण नगर में भी किराये के भवनों में जनसंघ के जिला कार्यालय खुले, लेकिन बाद में 1975 में आपातकाल लगने के दौरान कांग्रेस सरकार ने इसे भी बंद कर दिया.

2025 में मिला नया कार्यालय

बीते तीन दशकों की मेहनत और मुशक्कत के बाद अब जाकर भाजपा को अपना नया कार्यालय मिल पाया है. इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके पीछे काफी मेहनत की है. इसके बाद वर्ष 2022-23 में बीजेपी को अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन एलोकेट की गई. 2023 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूमि पूजन किया और इस जमीन पर बीजेपी के ऑफिस का कार्य शुरू कराया गया, जिसके बाद 2025 में जाकर इसका काम पूरा हुआ और एक शानदार कार्यालय बनकर तैयार हो गया.

