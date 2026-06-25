इस राज्य में शुरू हुई देश की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, जानें हर साल निकलेगा कितना सोना?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आंध्र प्रदेश में देश की पहली निजी सोने की खदान शुरू।

405 करोड़ निवेश, खदान 400 किलो सोना उत्पादित करेगी।

सालाना 2 टन सोना उत्पादन का दीर्घकालिक लक्ष्य।

700 रोजगार पैदा, राज्य को 4% रॉयल्टी मिलेगी।

First Private Gold Mine: देश की पहली बड़ी प्राइवेट गोल्ड माइन के शुरू होने के साथ ही भारत के माइनिंग सेक्टर में एक बड़ा लम्हा आ चुका है. आजादी के बाद पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने बड़े पैमाने पर कमर्शियल गोल्ड माइनिंग शुरू की है. यह गोल्ड माइन घरेलू मिनरल प्रोडक्शन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कुरनूल जिले में जोंनिगिरी गोल्ड प्रोजेक्ट का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि हर साल इस खदान से कितना सोना निकलेगा.

आंध्र प्रदेश में पहली प्राइवेट गोल्ड माइन शुरू

यह माइनिंग प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के जोंनिगिरी गांव में शुरू किया गया है. इस खदान को जियोमैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड की साझेदारी से शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट में लगभग 405 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया गया है और इसे भारत के माइनिंग उद्योग के लिए एक बड़े विकास के तौर पर देखा जा रहा है.

कितना होगा गोल्ड प्रोडक्शन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खदान का लक्ष्य अगले कुछ सालों में प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ाना है. 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के समय इस खदान से लगभग 400 किलो सोना पैदा होने की उम्मीद है. जैसे-जैसे माइनिंग और प्रोसेसिंग का काम आगे बढ़ेगा सालाना प्रोडक्शन 900 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम के बीच पहुंचने की उम्मीद है. लंबे समय में इस प्रोजेक्ट की क्षमता को और बढ़ाकर सालाना 2 टन तक सोना पैदा करने की उम्मीद है.

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1500 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट

यह गोल्ड प्रोजेक्ट लगभग 1500 एकड़ में फैला है. इससे यह देश के सबसे बड़े प्राइवेट गोल्ड माइनिंग वेंचर्स में से एक बनता है. गोल्ड ओर को सावधानी से निकालने और रिफाइन करने के लिए साइट पर आधुनिक माइनिंग और प्रोसेसिंग सुविधा भी स्थापित की गई है.

रोजगार बढ़ने की उम्मीद

जैसे-जैसे गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा इस प्रोजेक्ट से इलाके में रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है. माइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इससे जुड़ी सभी गतिविधियों के जरिए लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. इस प्रोजेक्ट के बाद आसपास के गांव और कस्बों में आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी.

इसी के साथ मौजूदा नियमों के तहत राज्य को खदान से निकाले गए सोने की कीमत के आधार पर 4% रॉयल्टी दी जाएगी. अधिकारियों का ऐसा मानना है कि आने वाले सालों में जैसे-जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा यह प्रोजेक्ट राज्य के लिए काफी ज्यादा राजस्व पैदा कर सकता है.

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