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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर सकते हैं ट्रंप, जानें कितना मजबूत है सुप्रीम लीडर का सिक्योरिटी सिस्टम?

क्या वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर सकते हैं ट्रंप, जानें कितना मजबूत है सुप्रीम लीडर का सिक्योरिटी सिस्टम?

Iran Supreme Leader Security: हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी है. इसी बीच जानते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर वेनेजुएला की तरह कब्जा कर सकता है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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  • सुप्रीम लीडर की सुरक्षा रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और भूमिगत बंकरों से होती है।
  • ईरान की मजबूत धार्मिक-राजनीतिक व्यवस्था उसे वेनेजुएला से अलग बनाती है।
  • ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और क्षेत्रीय सहयोगी मौजूद हैं।

Iran Supreme Leader Security: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है और देश के तेल और गैस क्षेत्र को निशाना बनाने की भी बात कही है. जैसे-जैसे अमेरिका और  ईरान के बीच  तनाव बढ़ रहा है यह सवाल उभर कर सामने आया है कि क्या अमेरिका ईरान पर उसी तरह से दबाव डाल सकता है या फिर उस तरह कब्जा कर सकता है जैसे उसने वेनेजुएला में किया था? आइए जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी कितनी टाइट है.

ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा व्यवस्था 

ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा कई परतों से घिरी है. इस प्रणाली के केंद्र में इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक खास इकाई है. इसे आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों का जवाब देने के लिए काफी ज्यादा वफादार और प्रशिक्षित माना जाता है. 

ईरान ने पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर गहरे भूमिगत बंकरों का एक नेटवर्क भी विकसित किया है. इन सुविधाओं को मिसाइल हमलों और हवाई बमबारी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है. सुप्रीम लीडर के आवास और बैठक स्थलों के आसपास थर्मल कैमरे और सख्त स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के साथ-साथ एडवांस्ड निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है. संवेदनशील स्थानों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की काफी ज्यादा सुरक्षा जांच की जाती है. 

खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान नेतृत्व की निरंतरता को पक्का करने के लिए अचानक से इस्तेमाल में लाई जाने वाली योजनाओं को भी बनाए रखता है. अगर सर्वोच्च नेता अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं तो कथित तौर पर सैन्य और प्रशासनिक उत्तराधिकारियों की एक श्रृंखला किसी भी शक्ति शून्यता को रोकने के लिए तुरंत कार्यभार संभालने के लिए तैयार होती है. 

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ईरान वेनेजुएला से अलग क्यों है? 

रक्षा विश्लेषकों का यह तर्क है कि ईरान में जो स्थिति मौजूद है वह वेनेजुएला की स्थितियों से मौलिक रूप से काफी अलग हैं. एक बड़ा अंतर विचारधारा का है. ईरान का सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान एक मजबूत धार्मिक और राजनीतिक ढांचे से चलता है. बड़े अधिकारी और आईआरजीसी कमांडर देश की अमेरिकी विरोधी स्थिति के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं. इसी के साथ वे बाहरी दबाव से आसानी से प्रभावित नहीं होते. एक दूसरी वजह उसका अस्तित्व है जिसे विश्लेषक गहरी स्थिति संरचना के रूप में बताते हैं. ईरान की व्यवस्था अकेले किसी एक नेता पर निर्भर नहीं है. मौलवी, सैन्य कमांडर और सरकारी संस्थान सामूहिक रूप से नेटवर्क बनाते हैं. 

सैन्य क्षमता 

ईरान के पास पर्याप्त सैन्य क्षमता भी है. इसके बेड़े में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं. वहीं हिज्बुल्लाह और हौथिस जैसे क्षेत्रीय सहयोगी अतिरिक्त रणनीतिक गहराई प्रदान करते हैं. अगर कोई बड़ा संघर्ष होता भी है तो इन नेटवर्क का इस्तेमाल सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने या फिर जरूरी ऊर्जा रास्तों को बाधित करने के लिए किया जा सकता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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Trump Khamenei Iran Supreme Leader Security
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