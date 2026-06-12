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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUnemployment: इस देश के युवा हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

Unemployment: इस देश के युवा हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

Unemployment: देश और दुनिया भर में बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस देश में है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Jun 2026 10:32 AM (IST)
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  • बेरोजगारी वैश्विक चुनौती, एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक।
  • भारत में युवा बेरोजगारी बढ़ी चिंता, कुल बेरोजगारों के 83% युवा।
  • पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं का अनुपात बढ़कर 65.7% हुआ।

Unemployment: बेरोजगारी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनी हुई है. जहां कुछ देश कुल मिलाकर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वहीं कुछ देशों के सामने एक और गंभीर समस्या है. यह समस्या है युवाओं में ज्यादा बेरोजगारी की. हाल के ग्लोबल डेटा से यह पता चलता है कि एस्वातिनी और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की जा रही है. दूसरी तरफ भारत उन देशों में शामिल नहीं है जहां कुल मिलाकर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है लेकिन युवाओं के रोजगार के मामले में स्थित कहीं ज्यादा चिंताजनक है.

सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले देश 

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओर इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट किया मुताबिक भारत की बेरोजगार आबादी में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा है. 2025-26 की ग्लोबल बेरोजगारी के आंकड़ों में एस्वातिनी सूची में सबसे ऊपर है. यहां बेरोजगारी दर लगभग 34.2% है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है. यहां बेरोजगारी लगभग 32.4% है.

जिबूती भी उन देशों में शामिल है जो रोजगार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. यहां वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. यह देश लगातार ऐसी संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास को सीमित करती हैं. 

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क्या है भारत की स्थिति? 

भारत की कुल बेरोजगारी दर ग्लोबल औसत से कम है. हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं की असली चिंता राष्ट्रीय स्तर के कुल आंकड़ों के बजाय युवाओं में बेरोजगारी को लेकर है. भारत की बड़ी युवा आबादी एक अवसर और एक चुनौती दोनों पैदा करती है. जहां हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में शामिल होते हैं वहीं अर्थव्यवस्था को उन्हें खपाने के लिए अच्छी खासी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करनी होंगी. 

भारत की बेरोजगार आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा 

इंडिया  एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट बताती है कि देश में सभी बेरोजगार लोगों में से लगभग 83 प्रतिशत युवा श्रेणी में आते हैं. इन्हें आमतौर पर 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है. आसान शब्दों में कहें तो भारत में हर 100 बेरोजगार व्यक्तियों में से लगभग 83 युवा हैं.

सबसे चिंताजनक रुझान में से एक है बेरोजगारों में पढ़े लिखे युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी. आंकड़े बताते हैं कि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं का अनुपात 2000 में 35.2% से बढ़कर 65.7% हो गया है. इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने कम से कम दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की है. ग्रेजुएट युवाओं की स्थिति और भी मुश्किल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 29 साल की उम्र के बेरोजगार लोगों में से लगभग 67% ग्रेजुएट हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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Unemployment Job Crisis Youth Jobs
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