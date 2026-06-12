इस देश के युवा हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बेरोजगारी वैश्विक चुनौती, एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक।

भारत में युवा बेरोजगारी बढ़ी चिंता, कुल बेरोजगारों के 83% युवा।

पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं का अनुपात बढ़कर 65.7% हुआ।

Unemployment: बेरोजगारी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनी हुई है. जहां कुछ देश कुल मिलाकर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वहीं कुछ देशों के सामने एक और गंभीर समस्या है. यह समस्या है युवाओं में ज्यादा बेरोजगारी की. हाल के ग्लोबल डेटा से यह पता चलता है कि एस्वातिनी और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की जा रही है. दूसरी तरफ भारत उन देशों में शामिल नहीं है जहां कुल मिलाकर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है लेकिन युवाओं के रोजगार के मामले में स्थित कहीं ज्यादा चिंताजनक है.

सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले देश

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओर इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट किया मुताबिक भारत की बेरोजगार आबादी में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा है. 2025-26 की ग्लोबल बेरोजगारी के आंकड़ों में एस्वातिनी सूची में सबसे ऊपर है. यहां बेरोजगारी दर लगभग 34.2% है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है. यहां बेरोजगारी लगभग 32.4% है.

जिबूती भी उन देशों में शामिल है जो रोजगार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. यहां वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है. यह देश लगातार ऐसी संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास को सीमित करती हैं.

यह भी पढ़ेंः लैपटॉप-गाड़ी है या नहीं... इस तरह के सवाल जनगणना में क्यों पूछे जाते हैं, क्या है इसकी वजह?

क्या है भारत की स्थिति?

भारत की कुल बेरोजगारी दर ग्लोबल औसत से कम है. हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं की असली चिंता राष्ट्रीय स्तर के कुल आंकड़ों के बजाय युवाओं में बेरोजगारी को लेकर है. भारत की बड़ी युवा आबादी एक अवसर और एक चुनौती दोनों पैदा करती है. जहां हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में शामिल होते हैं वहीं अर्थव्यवस्था को उन्हें खपाने के लिए अच्छी खासी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करनी होंगी.

भारत की बेरोजगार आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा

इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट बताती है कि देश में सभी बेरोजगार लोगों में से लगभग 83 प्रतिशत युवा श्रेणी में आते हैं. इन्हें आमतौर पर 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है. आसान शब्दों में कहें तो भारत में हर 100 बेरोजगार व्यक्तियों में से लगभग 83 युवा हैं.

सबसे चिंताजनक रुझान में से एक है बेरोजगारों में पढ़े लिखे युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी. आंकड़े बताते हैं कि पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं का अनुपात 2000 में 35.2% से बढ़कर 65.7% हो गया है. इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने कम से कम दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की है. ग्रेजुएट युवाओं की स्थिति और भी मुश्किल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 29 साल की उम्र के बेरोजगार लोगों में से लगभग 67% ग्रेजुएट हैं.

यह भी पढ़ेंः दुनिया में किसके पास सबसे ताकतवर सबमरीन की आर्मी, देखें भारत की रैंकिंग?