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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक दिन में कितना कमाती है केंद्र सरकार? जान लें एक साल की कमाई की पूरी डिटेल

एक दिन में कितना कमाती है केंद्र सरकार? जान लें एक साल की कमाई की पूरी डिटेल

भारत सरकार की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह हर दिन टैक्स और अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपये कमाती है. आइए जानें कि ये करोड़ों रुपये आखिर कहां से आते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Mar 2026 01:44 PM (IST)
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दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत को चलाने के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपयों की जरूरत होती है. सड़कों का जाल बिछाना हो, सेना को आधुनिक बनाना हो या करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देना- इन सब के लिए पैसा कहां से आता है? अक्सर हम सालाना बजट की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत सरकार एक दिन में कितना कमाती है? सरकारी आंकड़ों और बजट अनुमानों के आधार पर सरकार की रोज की कमाई का आंकड़ा किसी को भी हैरान कर सकता है, चलिए जानें. 

बजट 2024-25 और सरकारी आय के अनुमान

भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुमानों के मुताबिक, सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां लगभग 31,29,200 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है. यदि हम इसमें उधारी को छोड़ दें और केवल गैर-ऋण प्राप्तियों की बात करें, तो यह आंकड़ा लगभग 32,07,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. इस भारी-भरकम रकम को जब हम साल के 365 दिनों में बांटते हैं, तो सरकार की रोजाना की औसत कमाई का एक दिलचस्प खाका सामने आता है जो देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है.

एक दिन में सरकार की झोली में कितना पैसा?

गणित के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार हर दिन लगभग 878.68 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई (बिना उधारी के) करती है. यह वह पैसा है जो सरकार को विभिन्न टैक्स और अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है और जिसे वापस नहीं करना पड़ता है. इसमें राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा घटाने के बाद केंद्र के पास बचने वाली शुद्ध राशि शामिल है. यह रोज की कमाई ही देश के प्रशासनिक खर्चों, कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का मुख्य आधार बनती है.

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कमाई का सबसे बड़ा जरिया

सरकार की रोजाना की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है. बजट अनुमानों के अनुसार, शुद्ध कर राजस्व (Net Tax Revenue) के रूप में सरकार को हर दिन करीब 707.8 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी (GST) जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं. देश के करोड़ों नागरिक और कंपनियां जो टैक्स चुकाते हैं, वही हर सुबह सरकारी खजाने को करोड़ों रुपयों से भर देता है. जीएसटी के आने के बाद से टैक्स वसूली में काफी स्थिरता और बढ़ोत्तरी देखी गई है.

बिना टैक्स वाली कमाई का हिस्सा

केवल टैक्स ही नहीं, सरकार के पास कमाई के अन्य स्रोत भी हैं जिन्हें गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) कहा जाता है. इसमें सरकारी कंपनियों से मिलने वाला लाभांश (Dividends), आरबीआई से मिलने वाला सरप्लस, विभिन्न सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस और कर्ज पर मिलने वाला ब्याज शामिल है. इस माध्यम से सरकार को हर दिन लगभग 149.5 करोड़ रुपये की आय होती है. रेलवे, बैंकिंग और विनिवेश जैसे क्षेत्रों से आने वाला पैसा इसी श्रेणी में आता है, जो सरकारी खजाने को मजबूती देता है.

खर्च और कमाई के बीच का संतुलन

हालांकि 878 करोड़ रुपये रोज की कमाई सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सरकार के खर्च इससे कहीं ज्यादा हैं. बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए अक्सर सरकार को बाजार से उधारी लेनी पड़ती है. जिसे हम 'राजकोषीय घाटा' कहते हैं. सरकार की कोशिश रहती है कि टैक्स चोरी को रोककर और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देकर अपनी इस रोज की शुद्ध कमाई को बढ़ाया जाए, ताकि उधारी पर निर्भरता कम हो सके और देश आत्मनिर्भर बन सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 01:44 PM (IST)
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