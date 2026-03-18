देश में कितने दिन का कोयला स्टोरेज, जानें अगर एलपीजी खत्म हुई तो क्या होगी स्थिति?

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पश्चिम एशिया के युद्ध और भीषण गर्मी की आहट के बीच भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है. एक तरफ 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में तनाव के कारण एलपीजी सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के बिजलीघरों और खदानों से राहत भरी खबर आई है. भारत ने इतिहास में पहली बार कोयले का इतना बड़ा स्टॉक जमा कर लिया है, जो किसी भी आपात स्थिति में देश की बत्ती गुल होने से बचा सकता है. आखिर भारत के पास कितने दिनों का बैकअप है और एलपीजी खत्म होने पर क्या होगा?

देश में कोयले का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक

भारत के ऊर्जा क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोयले का कुल भंडार बढ़कर लगभग 21 करोड़ टन के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया है. यह स्टॉक इतना विशाल है कि अगर आज से कोयले का उत्पादन पूरी तरह बंद भी हो जाए, तो भी मौजूदा खपत की दर से देश की 88 दिनों की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है. यह भंडार न केवल बिजली संकट की आशंकाओं को खत्म करता है, बल्कि भीषण गर्मी के दौरान बढ़ने वाली बिजली की मांग के लिए भी एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करता है.

बिजलीघरों और खदानों में जमा रिकॉर्ड कोयला

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने कोयला उत्पादन और आपूर्ति के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. देश के तापीय बिजलीघरों (Thermal Power Plants) में फिलहाल करीब 5.41 करोड़ टन कोयला मौजूद है, जो 24 दिनों तक लगातार बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त है. इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और अन्य खदानों के पास पिटहेड स्टॉक के रूप में 15.65 करोड़ टन से ज्यादा कोयला जमा है. खदानों के स्तर पर इतना बड़ा भंडार भारत के इतिहास में पहली बार देखा गया है, जो रसद और परिवहन की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा.

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खदानों की क्षमता और उत्पादन का नया गणित

आंकड़ों पर गौर करें तो 1 अप्रैल 2025 को कोल इंडिया की खदानों पर भंडार 10.68 करोड़ टन था, जो मार्च 2026 आते-आते 12.14 करोड़ टन हो गया है. इसके अलावा सिंगरेनी कोलियरीज के पास 61 लाख टन और अन्य वाणिज्यिक खदानों के पास 1.51 करोड़ टन कोयला सुरक्षित है. बड़ी बात यह है कि करीब 1.4 करोड़ टन कोयला इस वक्त परिवहन यानी रेल और सड़क मार्ग के जरिए सप्लाई चेन में मौजूद है. रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल की वजह से ही खदानों से बिजलीघरों तक कोयले की पहुंच पहले के मुकाबले काफी तेज हुई है.

एलपीजी संकट और कोयले का विकल्प

मौजूदा वैश्विक हालातों को देखें तो एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंताएं जायज हैं. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60 प्रतिशत आयात करता है और युद्ध के कारण समुद्री रास्ते प्रभावित होने का सीधा असर सप्लाई पर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में, बिजली क्षेत्र का मजबूत होना भारत के लिए सबसे बड़ी राहत है. यदि रसोई गैस की किल्लत होती है, तो घरेलू स्तर पर इंडक्शन कुकर और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर निर्भरता बढ़ेगी. चूंकि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से बनती है, इसलिए कोयले का यह 88 दिनों का बैकअप रसोई गैस के विकल्प के रूप में बिजली की बढ़ती मांग को संभालने में सक्षम है.

भीषण गर्मी और ऊर्जा की बढ़ती मांग

मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है, जिसका सीधा मतलब है कि देश में एयर कंडीशनर और कूलरों का इस्तेमाल बढ़ेगा. पिछले सालों में कोयले की कमी की वजह से कई राज्यों को 'ब्लैकआउट' का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इस बार मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उत्पादन का मौजूदा स्तर बनाए रखा जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं की मांग और सप्लाई के बीच कोई अंतर न आए. कोयले का यह रिकॉर्ड स्टॉक गर्मियों में होने वाली बिजली की भारी खपत को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए तैयार किया गया है.

रणनीतिक भंडार और सरकारी निगरानी

कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय लगातार ढुलाई की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी बिजलीघर में कोयले की कमी न हो. सरकार की रणनीति यह है कि संकट आने से पहले ही खदानों और बिजलीघरों के पास इतना बफर स्टॉक हो कि बाहरी झटकों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर न पड़े. एलपीजी के लिए जहां भारत विदेशों पर निर्भर है, वहीं कोयले के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. यह मजबूत कोयला भंडार न केवल उद्योगों को गति देगा, बल्कि एलपीजी के संभावित संकट के समय आम आदमी के लिए बिजली के जरिए एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी सुनिश्चित करेगा.

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