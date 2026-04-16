हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAnimal Language: क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?

Animal Language: क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?

Animal Language: विज्ञान दुनिया में काफी प्रगति कर चुका है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इंसान जानवर की भाषा को समझ सकते हैं? आइए जानते हैं विज्ञान इस मामले में कहां तक पहुंचा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Apr 2026 07:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डॉल्फिन की सीटियां इंसानी शब्दों सी, व्यवस्थित संवाद प्रणाली का संकेत।
  • अल्ट्रासोनिक आवाजों को समझना, भावनाओं व चेतावनियों का महत्वपूर्ण संचार।
  • हाथी कम फ्रीक्वेंसी ध्वनि व AI से स्पर्म व्हेल की भाषा अध्ययन।
  • शोर के कारण AI सिस्टम का कंफ्यूज होना, भाषा समझने में बाधा।

Animal Language: सदियों से जानवरों से बात करने का विचार कहानियों और कल्पनाओं में ही रहा है. लेकिन आज विज्ञान इस जिज्ञासा को गंभीरता से ले रहा है. दरअसल अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम जानवरों से बात कर सकते हैं? बल्कि यह है कि हम उनकी भाषा को असल में कितना समझ सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

डॉल्फिन का बात करना 

सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक तब सामने आई जब अमेरिका की एक शोध टीम ने 2025 में यह साबित कर दिया था कि डॉल्फिन की कुछ सीटियां ठीक इंसानी शब्दों की तरह ही काम करती हैं. इससे यह पता चलता है कि जानवर सिर्फ बेतरतीब आवाज नहीं निकलते बल्कि वे एक व्यवस्थित संवाद प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं.

वह सुनना जो इंसान नहीं सुन सकते

जानवरों को समझने में हमेशा से एक बड़ी रुकावट इंसानों की सुनने की क्षमता रही है. जहां इंसान लगभग 20 किलोहर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं, वहीं चमगादड़ जैसे जानवर इस सीमा से कहीं ज्यादा 200 प्लस किलोहर्ट्ज की आवाज निकालते हैं.

केट जोन्स जैसे शोधकर्ताओं ने इस बात को साबित किया कि आधुनिक माइक्रोफोन की मदद से अब हम इन अल्ट्रासोनिक आवाजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं. इससे यह पता चलता है कि जानवर अपनी भावना, चेतावनी और यहां तक की प्रजनन के संकेत के लिए भी आवाज का इस्तेमाल करते हैं.

कंपन के जरिए बातचीत 

जानवरों के आपसी संवाद के क्षेत्र में एक जबरदस्त खोज की गई है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने यह पाया कि हाथी काफी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज का इस्तेमाल करके आपस में बात करते हैं. इस फ्रीक्वेंसी को इंसान नहीं सुन सकते. इस काम की वजह से एलीफेंट लिसनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई. यह आज भी हाथियों के आपसी संवाद को स्टडी कर रहा है. 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान 

बीते कुछ सालों में सबसे बड़ी छलांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगी है. डेविड ग्रुबर जैसे वैज्ञानिकों ने स्पर्म व्हेल की क्लिक आवाज के पैटर्न को स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया. ऐसा इसलिए ताकि इस बात को समझा जा सके कि क्या यह आवाज किसी भाषा जैसी संरचना का पालन करती हैं. इसी तरह शोधकर्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को इस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह आवाजों के डेटाबेस से जानवरों की भावना और व्यवहार को पहचान सकें.

कितना है यह मुश्किल? 

प्रगति होने के बावजूद भी जानवरों की भाषा को समझना आसान नहीं है. एक सबसे बड़ी समस्या है शोर. रिकॉर्डिंग डिवाइस हर चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं बारिश, पक्षी और आसपास की आवाज. इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया का कौन-सा देश भारत को बेचता है सबसे सस्ता तेल? समझ लें पूरा हिसाब-किताब

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Animal Language Ai Communication Dolphin Sounds
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Animal Language: क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?
क्या जानवरों की भाषा भी समझ सकते हैं इंसान, जानें इस पर अब तक कितना हुआ काम?
जनरल नॉलेज
Cheapest Oil India: दुनिया का कौन-सा देश भारत को बेचता है सबसे सस्ता तेल? समझ लें पूरा हिसाब-किताब
दुनिया का कौन-सा देश भारत को बेचता है सबसे सस्ता तेल? समझ लें पूरा हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
World War: किसी भी युद्ध को कब माना जाता है विश्वयुद्ध, जानें पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में क्या था अंतर?
किसी भी युद्ध को कब माना जाता है विश्वयुद्ध, जानें पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में क्या था अंतर?
जनरल नॉलेज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो भूल जाइए, इस सागर से भी ईरान कर रहा तगड़ा खेल
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो भूल जाइए, इस सागर से भी ईरान कर रहा तगड़ा खेल
Advertisement

वीडियोज

Women’s Reservation Bill: महिलाएं आरक्षण बिल में क्या-क्या खामियां? | NDA Vs INDIA |Chitra Tripathi
Women’s Reservation Bill: Kalyan Banerjee को PM ने ऐसे घेरा कि विपक्ष भी हंस पड़ा! | NDA Vs INDIA
90s की Iconic Scooter अब Electric में! Kinetic DX Plus Electric Scooter Review #kinetic #autolive
2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: आनंद शर्मा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कांग्रेस की दो टूक, 'वे हमेशा...'
हिमाचल प्रदेश: आनंद शर्मा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर कांग्रेस की दो टूक, 'वे हमेशा...'
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
महाराष्ट्र
Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण के खिलाफ या पक्ष में? उद्धव ठाकरे ने साफ किया अपना रुख
महिला आरक्षण के खिलाफ या पक्ष में? उद्धव ठाकरे ने साफ किया अपना रुख
बॉलीवुड
10 करोड़ के बजट में बनी इस साउथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी, 14 दिन में ही हुई ब्लॉकबस्टर
10 करोड़ के बजट में बनी इस साउथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी, 14 दिन में ही हुई ब्लॉकबस्टर
आईपीएल 2026
डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर
डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर
विश्व
सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान
सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान
एग्रीकल्चर
जामुन की फसल से चाहिए तगड़ा मुनाफा? बस अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, मिलेगा दोगुना भाव
जामुन की फसल से चाहिए तगड़ा मुनाफा? बस अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, मिलेगा दोगुना भाव
ट्रैवल
Air New Zealand Skynest: इकोनॉमी में भी बंक-बेड देने की तैयारी कर रही यह एयरलाइन, जानें किस रूट पर मिलेगा फायदा?
इकोनॉमी में भी बंक-बेड देने की तैयारी कर रही यह एयरलाइन, जानें किस रूट पर मिलेगा फायदा?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget