हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या पीएम मोदी के नाम पर कोई भी बुक कर सकता है फ्लाइट टिकट, जानें क्या हैं नियम?

क्या पीएम मोदी के नाम पर कोई भी बुक कर सकता है फ्लाइट टिकट, जानें क्या हैं नियम?

बीते दिन कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के नाम से टिकट बुक करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. आइए जानें कि क्या किसी अन्य शख्स के नाम से टिकट बुक कर सकते हैं कि नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर थे. इसी दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फ्लाइट टिकट साझा किया. यह टिकट गुवाहाटी से इंफाल के बीच की थी और यात्री के नाम में प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया था. कांग्रेस ने कहा कि जब पीएम असम में हैं तो उन्हें हिंसा प्रभावित मणिपुर भी जाना चाहिए, जो हवाई दूरी से करीब एक घंटे पर है. इस राजनीतिक संदेश के साथ टिकट की तस्वीर वायरल हो गई और बहस शुरू हो गई कि क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम पर टिकट बुक कर सकता है.

नियम क्या कहते हैं?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एयरलाइन टिकट बुक करना और विमान में बैठकर यात्रा करना दो अलग चीजें हैं. ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान एयरलाइंस या ट्रैवल वेबसाइटें आमतौर पर सिर्फ नाम, उम्र और पहचान से जुड़ी बुनियादी जानकारी लेती हैं. बुकिंग के समय सिस्टम यह जांच नहीं करता कि नाम किसी वीआईपी या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का है या नहीं. तकनीकी तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से टिकट बुक करने की कोशिश कर सकता है.

लेकिन असली जांच एयरपोर्ट पर होती है. देश के प्रधानमंत्री जैसे संरक्षित व्यक्तियों की यात्रा विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत होती है. वे सामान्य कमर्शियल फ्लाइट से यात्रा नहीं करते, बल्कि विशेष विमान और कड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सफर करते हैं. ऐसे में अगर किसी ने उनके नाम से टिकट बुक भी कर लिया, तो वह सिर्फ कागज या डिजिटल रिकॉर्ड तक सीमित रहेगा. 

एयरपोर्ट पर पहचान की सख्ती

भारत में किसी भी घरेलू उड़ान में चढ़ने से पहले यात्री को वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होता है. एयरपोर्ट पर चेक-इन और सुरक्षा जांच के दौरान टिकट पर दर्ज नाम और पहचान पत्र का नाम पूरी तरह मेल खाना चाहिए. अगर नाम मेल नहीं खाता, तो बोर्डिंग पास जारी नहीं होता है. इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील नामों को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहती हैं. प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के नाम से सामान्य यात्री का विमान में चढ़ पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. 

क्या यह गैरकानूनी है?

सिर्फ किसी नाम से टिकट बुक कर देना अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक उसमें धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या किसी तरह की वित्तीय ठगी शामिल न हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और की पहचान का दुरुपयोग करता है या गलत दस्तावेज के जरिए यात्रा करने की कोशिश करता है, तो यह कानून के दायरे में आ सकता है. इस मामले में जो टिकट साझा की गई, वह एक राजनीतिक संदेश के तौर पर थी. उससे वास्तविक यात्रा होना संभव नहीं था. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 15 Feb 2026 12:58 PM (IST)
PM Modi PM Modi Flight Ticket Pawan Khera Tweet
