हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकभी पुण्य का काम था पानी पिलाना... कुएं-मटकों से बाजार की बोतल में कैसे कैद हुई यह परंपरा?

कभी पुण्य का काम था पानी पिलाना... कुएं-मटकों से बाजार की बोतल में कैसे कैद हुई यह परंपरा?

भीषण गर्मी के इस दौर में एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में मुफ्त में प्यासों को पानी पिलाने की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा रही है. लेकिन बदलते दौर में यह व्यवस्था पैसे के कारोबार में तब्दील हो चुकी है.

By : निधि पाल | Updated at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • परंपरा पुनर्जीवित कर मुफ्त प्याऊ की पुनः स्थापना की है जरूरत.

जेठ-आषाढ़ की इस झुलसा देने वाली भीषण गर्मी में जब सूरज आग उगलता है, तब कंठ को तर करने वाली पानी की एक-एक बूंद किसी अमृत से कम नहीं लगती है. भारत में प्यासे को पानी पिलाना हमेशा से सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पुण्य और हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है. हमारे देश की यह अटूट परंपरा रही है कि घर आए मेहमान या रास्ते से गुजरते किसी भी अजनबी से भीषण गर्मी में सबसे पहले पानी के लिए पूछा जाता था. हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपील की है कि भीषण गर्मी में खुद भी पानी पिएं और दूसरों को भी पूछें. लेकिन दादा-नाना के पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक दौर तक, शहरों और ग्रामीण इलाकों में गर्मियों के दौरान राहगीरों को पानी पिलाने के तौर-तरीकों में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आ चुका है. जो पानी कभी पूरी तरह मुफ्त और सेवा का जरिया था, वह आज एक बड़ा व्यापार बन चुका है.

दादा-नाना के दौर में क्या थी परंपरा?

पुराने समय में हमारे दादा-नाना के दौर में गर्मियों के आते ही पानी पिलाने की व्यवस्था एक उत्सव की तरह शुरू हो जाती थी. उस दौर में समाज के समृद्ध लोग और आम नागरिक मिलकर प्रमुख रास्तों, चौराहों और बाजारों में बड़े-बड़े मिट्टी के घड़ों और मटकों से सजी प्याऊ लगवाते थे. रास्ते से आने-जाने वालों को ठंडा पानी पिलाने के लिए मटकों में बकायदा खस और पुदीना डाला जाता था. तब किसी भी प्यासे से उसकी जाति, धर्म या हैसियत नहीं पूछी जाती थी, बल्कि निस्वार्थ भाव से हर आने-जाने वाले को आदर के साथ पानी पिलाया जाता था. उन दिनों पानी पिलाने को धर्म और इंसानियत का सबसे बड़ा काम माना जाता था. 

गांव-देहात में पानी के पारंपरिक स्रोत

अगर हम भारत के ग्रामीण इलाकों यानी देहात की बात करें, तो वहां पानी का इंतजाम पूरी तरह से प्राकृतिक और सामुदायिक स्रोतों पर निर्भर था. गांवों में हर कुछ दूरी पर कुएं, बावड़ियां, तालाब और नदियां होती थीं, जिनका पानी बेहद साफ और पीने योग्य होता था. गर्मियों में खेतों में काम करने वाले किसानों और राहगीरों के लिए पेड़ों की छांव में मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखना हर ग्रामीण की दिनचर्या का हिस्सा था. इसके अलावा गांवों के मुख्य प्रवेश द्वारों पर बड़ी-बड़ी चरी (मिट्टी की नाद) रखी जाती थी, ताकि वहां से गुजरने वाले इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पशु-पक्षी भी अपनी प्यास आसानी से बुझा सकें. 

यह भी पढ़ें: Top Coal Rich Countries in World: दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होता है कोयला, जानें भारत के पास कितना स्टोर?

शहरों का पुराना वाटर सिस्टम

पुराने समय के शहरों में भी पानी पिलाने का एक बेहद सुव्यवस्थित और सामाजिक ढांचा काम करता था. शहरों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, सरायों और धर्मशालाओं के बाहर राहगीरों के लिए तांबे-पीतल और मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता था. कई जगहों पर बकायदा पानी पिलाने के लिए लोगों को मजदूरी पर रखा जाता था, जिन्हें पनिहारा कहा जाता था. ये पनिहारे पूरे सम्मान के साथ राहगीरों को अंजलि में पानी पिलाते थे. उस दौर में सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी भी राहगीर को अपनी जेब से 1 भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरा शहर एक परिवार की तरह व्यवहार करता था, किसी को भी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता था.

सामाजिक रूप से वर्जित था पानी बेचना

इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो भारत में पानी बेचना एक बेहद घिनौना और सामाजिक रूप से वर्जित कार्य माना जाता था. प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, राजा-महाराजाओं और नवाबों द्वारा जनहित में कुएं और बावड़ियां खुदवाना उनके सबसे बड़े लोक-कल्याणकारी कार्यों में गिना जाता था. पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं था और प्रकृति के इस अनमोल उपहार पर अमीर और गरीब का एक समान अधिकार था. तब पानी पर खर्च होने वाले रुपयों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि समाज इसे अपनी जिम्मेदारी समझता था और पानी का इंतजाम पूरी तरह मुफ्त, स्वैच्छिक और सामाजिक सहयोग से संचालित होता था. 

आधुनिक दौर में जल संकट

जैसे-जैसे वक्त बदला और आधुनिकता ने पैर पसारे, हमारी यह खूबसूरत सामाजिक परंपरा धीरे-धीरे दम तोड़ने लगी. आज के इस दौर में भीषण गर्मी के बावजूद शहरों से लेकर गांवों तक पुरानी पारंपरिक प्याऊ लगभग गायब हो चुके हैं. अब सड़कों पर निस्वार्थ भाव से पानी पिलाने वाले लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, लोग तो छोड़िए मटकों में भरा पानी तक मिल पाना दूभर हो गया है. इसके पीछे बदलती जीवनशैली, स्वार्थ और जल स्रोतों का बड़े पैमाने पर हुआ प्रदूषण सबसे मुख्य कारण हैं. आज हमारे पारंपरिक कुएं और बावड़ियां या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या फिर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

10-20 रुपये की बोतलों में कैद हुआ मटकों का पानी

वर्तमान समय में पानी अब सेवा का माध्यम न रहकर एक बहुत बड़ा और मुनाफा कमाने वाला कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है. आज देश के हर छोटे-बड़े शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यहां तक कि गांवों की दुकानों पर भी पानी की सीलबंद बोतलें, पाउच और जार बिक रहे हैं. आज की तारीख में एक आम आदमी को अपनी प्यास बुझाने के लिए बाजार में प्रति बोतल 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. वहीं अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यही कीमत तीन से चार गुना बढ़ जाती है. जो पानी कभी हर प्यासे के लिए बिल्कुल मुफ्त और आसानी से सुलभ था, उसे आज हर जगह पैसे देकर खरीदना पड़ता है. यह बदलाव हमारी सामाजिक संवेदनशीलता के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत है. 

पैसे की मार और मजबूरी

आज पानी पर होने वाला यह खर्च देश के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है. भीषण गर्मी में दिनभर पसीना बहाने वाले एक दिहाड़ी मजदूर को अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए रोजाना की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पीने के पानी पर खर्च करना पड़ रहा है. शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों और पानी की किल्लत वाले इलाकों में तो लोग या तो पानी की सप्लाई पर निर्भर हैं या तो टैंकरों से पानी खरीदने के लिए लोगों को भारी किल्लत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तो पहले की तरह हैंडपंप भी नहीं रह गए हैं, जिससे कि काम आसान हो सके. पहले जहां पानी बांटने से पुण्य मिलता था, वहीं आज पानी न होने पर लोगों की लाचारी और मजबूरी साफ देखी जा सकती है. 

परंपरा को पुनर्जीवित करने की है जरूरत

आज के इस दौर में भले ही तकनीक और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ने हमें सुविधा दे दी हो, लेकिन इसने हमारी आत्मा और प्राचीन संस्कृति को हमसे कहीं दूर कर दिया है. आज की इस भीषण गर्मी में जरूरत इस बात की है कि हम अपने दादा-नाना के दौर की उस महान परंपरा को एक बार फिर से याद करें और उसे अपने आधुनिक जीवन में उतारें. सरकार के भरोसे बैठने के बजाय समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ और ठंडे पानी की मुफ्त प्याऊ लगानी चाहिए, जिससे कि गरीब और मजदूर तबके के लोगों को इस समस्या से दो-चार न होना पड़े.

यह भी पढ़ें: Fanta History: फाल्टा का नाम क्यों रखा गया था फाल्टा? अंग्रेजों से भी है इस जगह का तगड़ा कनेक्शन

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 27 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Water Crisis In India Water Drinking Traditions History Of Pyau Packaged Drinking Water
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
S-400 Air Defense System: क्या है S-400? जिसे रूस से खरीदने जा रहा भारत, जानिए कितनी है इसकी मारक क्षमता
क्या है S-400? जिसे रूस से खरीदने जा रहा भारत, जानिए कितनी है इसकी मारक क्षमता
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद और बकरा ईद में क्या है अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
बकरीद और बकरा ईद में क्या है अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
जनरल नॉलेज
Wifi का नाम वाई-फाई ही क्यों रखा गया, क्या होता है इसका मतलब?
Wifi का नाम वाई-फाई ही क्यों रखा गया, क्या होता है इसका मतलब?
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देशभर में घमासान, जानें किस राज्य में कौन-से जानवर मारने पर सख्त हैं नियम?
बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देशभर में घमासान, जानें किस राज्य में कौन-से जानवर मारने पर सख्त हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
West Bengal Politics: घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari का ताबड़तोड़ एक्शन | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में UCC बिल पास होने के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा का पहला रिएक्शन, कहा- हर धर्म के लोगों...
असम में UCC बिल पास होने के बाद CM हिमंत बिस्वा सरमा का पहला रिएक्शन, कहा- हर धर्म के लोगों...
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
दहेज मामले में महिला की मौत पर SC ने तय की जवाबदेही- चारदीवारी में क्या हुआ ससुरालवालों को देना होगा जवाब
दहेज मामले में महिला की मौत पर SC ने तय की जवाबदेही- चारदीवारी में क्या हुआ ससुरालवालों को देना होगा जवाब
आईपीएल 2026
'वैभव सूर्यवंशी अभी तैयार नहीं', आखिर ऐसा क्यों बोले सौरव गांगुली? होश उड़ा देगा बयान
'वैभव सूर्यवंशी अभी तैयार नहीं', आखिर ऐसा क्यों बोले सौरव गांगुली? होश उड़ा देगा बयान
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
विश्व
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
भारत के 3,600 से ज्यादा टैंकों को महाबली बनाएंगे हम', रूसी टैंक डिजाइनर का ऑफर, T-90 भीष्म बनेगा विध्वंसक
धर्म
Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक
Happy Eid-ul-Adha 2026 Wishes: ये मैसेज भेज कहें हैप्पी ईद-उल-अजहा, तुरंत रिप्लाई आएगा बकरीद मुबारक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget