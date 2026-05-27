कभी पुण्य का काम था पानी पिलाना... कुएं-मटकों से बाजार की बोतल में कैसे कैद हुई यह परंपरा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परंपरा पुनर्जीवित कर मुफ्त प्याऊ की पुनः स्थापना की है जरूरत.

जेठ-आषाढ़ की इस झुलसा देने वाली भीषण गर्मी में जब सूरज आग उगलता है, तब कंठ को तर करने वाली पानी की एक-एक बूंद किसी अमृत से कम नहीं लगती है. भारत में प्यासे को पानी पिलाना हमेशा से सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पुण्य और हमारी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है. हमारे देश की यह अटूट परंपरा रही है कि घर आए मेहमान या रास्ते से गुजरते किसी भी अजनबी से भीषण गर्मी में सबसे पहले पानी के लिए पूछा जाता था. हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपील की है कि भीषण गर्मी में खुद भी पानी पिएं और दूसरों को भी पूछें. लेकिन दादा-नाना के पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक दौर तक, शहरों और ग्रामीण इलाकों में गर्मियों के दौरान राहगीरों को पानी पिलाने के तौर-तरीकों में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आ चुका है. जो पानी कभी पूरी तरह मुफ्त और सेवा का जरिया था, वह आज एक बड़ा व्यापार बन चुका है.

दादा-नाना के दौर में क्या थी परंपरा?

पुराने समय में हमारे दादा-नाना के दौर में गर्मियों के आते ही पानी पिलाने की व्यवस्था एक उत्सव की तरह शुरू हो जाती थी. उस दौर में समाज के समृद्ध लोग और आम नागरिक मिलकर प्रमुख रास्तों, चौराहों और बाजारों में बड़े-बड़े मिट्टी के घड़ों और मटकों से सजी प्याऊ लगवाते थे. रास्ते से आने-जाने वालों को ठंडा पानी पिलाने के लिए मटकों में बकायदा खस और पुदीना डाला जाता था. तब किसी भी प्यासे से उसकी जाति, धर्म या हैसियत नहीं पूछी जाती थी, बल्कि निस्वार्थ भाव से हर आने-जाने वाले को आदर के साथ पानी पिलाया जाता था. उन दिनों पानी पिलाने को धर्म और इंसानियत का सबसे बड़ा काम माना जाता था.

गांव-देहात में पानी के पारंपरिक स्रोत

अगर हम भारत के ग्रामीण इलाकों यानी देहात की बात करें, तो वहां पानी का इंतजाम पूरी तरह से प्राकृतिक और सामुदायिक स्रोतों पर निर्भर था. गांवों में हर कुछ दूरी पर कुएं, बावड़ियां, तालाब और नदियां होती थीं, जिनका पानी बेहद साफ और पीने योग्य होता था. गर्मियों में खेतों में काम करने वाले किसानों और राहगीरों के लिए पेड़ों की छांव में मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखना हर ग्रामीण की दिनचर्या का हिस्सा था. इसके अलावा गांवों के मुख्य प्रवेश द्वारों पर बड़ी-बड़ी चरी (मिट्टी की नाद) रखी जाती थी, ताकि वहां से गुजरने वाले इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पशु-पक्षी भी अपनी प्यास आसानी से बुझा सकें.

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शहरों का पुराना वाटर सिस्टम

पुराने समय के शहरों में भी पानी पिलाने का एक बेहद सुव्यवस्थित और सामाजिक ढांचा काम करता था. शहरों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, सरायों और धर्मशालाओं के बाहर राहगीरों के लिए तांबे-पीतल और मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता था. कई जगहों पर बकायदा पानी पिलाने के लिए लोगों को मजदूरी पर रखा जाता था, जिन्हें पनिहारा कहा जाता था. ये पनिहारे पूरे सम्मान के साथ राहगीरों को अंजलि में पानी पिलाते थे. उस दौर में सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि किसी भी राहगीर को अपनी जेब से 1 भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरा शहर एक परिवार की तरह व्यवहार करता था, किसी को भी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता था.

सामाजिक रूप से वर्जित था पानी बेचना

इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो भारत में पानी बेचना एक बेहद घिनौना और सामाजिक रूप से वर्जित कार्य माना जाता था. प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, राजा-महाराजाओं और नवाबों द्वारा जनहित में कुएं और बावड़ियां खुदवाना उनके सबसे बड़े लोक-कल्याणकारी कार्यों में गिना जाता था. पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं था और प्रकृति के इस अनमोल उपहार पर अमीर और गरीब का एक समान अधिकार था. तब पानी पर खर्च होने वाले रुपयों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि समाज इसे अपनी जिम्मेदारी समझता था और पानी का इंतजाम पूरी तरह मुफ्त, स्वैच्छिक और सामाजिक सहयोग से संचालित होता था.

आधुनिक दौर में जल संकट

जैसे-जैसे वक्त बदला और आधुनिकता ने पैर पसारे, हमारी यह खूबसूरत सामाजिक परंपरा धीरे-धीरे दम तोड़ने लगी. आज के इस दौर में भीषण गर्मी के बावजूद शहरों से लेकर गांवों तक पुरानी पारंपरिक प्याऊ लगभग गायब हो चुके हैं. अब सड़कों पर निस्वार्थ भाव से पानी पिलाने वाले लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते, लोग तो छोड़िए मटकों में भरा पानी तक मिल पाना दूभर हो गया है. इसके पीछे बदलती जीवनशैली, स्वार्थ और जल स्रोतों का बड़े पैमाने पर हुआ प्रदूषण सबसे मुख्य कारण हैं. आज हमारे पारंपरिक कुएं और बावड़ियां या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या फिर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

10-20 रुपये की बोतलों में कैद हुआ मटकों का पानी

वर्तमान समय में पानी अब सेवा का माध्यम न रहकर एक बहुत बड़ा और मुनाफा कमाने वाला कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है. आज देश के हर छोटे-बड़े शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यहां तक कि गांवों की दुकानों पर भी पानी की सीलबंद बोतलें, पाउच और जार बिक रहे हैं. आज की तारीख में एक आम आदमी को अपनी प्यास बुझाने के लिए बाजार में प्रति बोतल 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. वहीं अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यही कीमत तीन से चार गुना बढ़ जाती है. जो पानी कभी हर प्यासे के लिए बिल्कुल मुफ्त और आसानी से सुलभ था, उसे आज हर जगह पैसे देकर खरीदना पड़ता है. यह बदलाव हमारी सामाजिक संवेदनशीलता के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत है.

पैसे की मार और मजबूरी

आज पानी पर होने वाला यह खर्च देश के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है. भीषण गर्मी में दिनभर पसीना बहाने वाले एक दिहाड़ी मजदूर को अपने और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए रोजाना की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पीने के पानी पर खर्च करना पड़ रहा है. शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों और पानी की किल्लत वाले इलाकों में तो लोग या तो पानी की सप्लाई पर निर्भर हैं या तो टैंकरों से पानी खरीदने के लिए लोगों को भारी किल्लत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तो पहले की तरह हैंडपंप भी नहीं रह गए हैं, जिससे कि काम आसान हो सके. पहले जहां पानी बांटने से पुण्य मिलता था, वहीं आज पानी न होने पर लोगों की लाचारी और मजबूरी साफ देखी जा सकती है.

परंपरा को पुनर्जीवित करने की है जरूरत

आज के इस दौर में भले ही तकनीक और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ने हमें सुविधा दे दी हो, लेकिन इसने हमारी आत्मा और प्राचीन संस्कृति को हमसे कहीं दूर कर दिया है. आज की इस भीषण गर्मी में जरूरत इस बात की है कि हम अपने दादा-नाना के दौर की उस महान परंपरा को एक बार फिर से याद करें और उसे अपने आधुनिक जीवन में उतारें. सरकार के भरोसे बैठने के बजाय समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ और ठंडे पानी की मुफ्त प्याऊ लगानी चाहिए, जिससे कि गरीब और मजदूर तबके के लोगों को इस समस्या से दो-चार न होना पड़े.

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