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देश की किन जेलों में दी जाती है फांसी की सजा, कहां बनाई जाती है इसकी रस्सी?

मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुना दी गई है, ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में किन जेलों में फांसी की सजा दी जाती है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने आज मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है. दोनों को सितंबर में सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराया गया था. करीब 13 महीने चली सुनवाई के बाद अदालत का यह फैसला आया.

मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है कि आखिर देश के किन जेलों में फांसी की सजा दी जाती है, वहीं फांसी देने वाली रस्सी कोई सामान्य रस्सी होती है या किसी खास प्रकार की होती है? ऐसे में जानिए फांसी की सजा से जुड़े जेलों और रस्सी के बारे में खास जानकारी.

हर जेल में नहीं होता फांसी का इंतजाम

फांसी आमतौर पर उसी जेल में दी जाती है, जहां इसके लिए आवश्यक व्यवस्था मौजूद हो और अदालत का वारंट जिस जेल के लिए निर्देशित हो. केंद्र के मॉडल प्रीसन मैनुअल में भी बताया गया है कि फांसी जेल परिसर में निर्धारित स्थान पर की जाती है. देश की कुछ प्रमुख जेलों में फांसी देने की व्यवस्था का इतिहास रहा है. दिल्ली की तिहाड़ जेल इसका सबसे चर्चित नाम है. निर्भया मामले के चार दोषियों को 2020 में यहीं फांसी दी गई थी.

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देश के कई प्रमुख राज्य में है फांसी घर

इसी तरह महाराष्ट्र की येरवडा सेंट्रल जेल, पुणे में भी फांसी देने की व्यवस्था है. 26/11 मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को नवंबर 2012 में यहीं फांसी दी गई थी. येरवडा के परिसर में फांसी यार्ड भी मौजूद है.  वहीं कई अन्य राज्यों की जेल व्यवस्था में अन्य स्थानों पर भी फांसी के लिए सुविधाएं रही हैं. जैसे कर्नाटक की हिंडलगा जेल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि की चुनिंदा सेंट्रल जेलों में फांसी कोठी या फांसी घर बनाए गए हैं, जहाँ कोर्ट के आदेश और ब्लैक वारंट के बाद सजा दी जाती है.

फांसी की रस्सी कहां बनती है?

भारत में फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली विशेष मनीला रस्सी केवल बिहार की बक्सर सेंट्रल जेल में बनाई जाती है. रिपोर्टों के मुताबिक बक्सर जेल में फांसी की रस्सी बनाने की परंपरा ब्रिटिश दौर से चली आ रही है. यहां तैयार रस्सियों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली फांसी के लिए किया गया है. फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी सामान्य रस्सी जैसी नहीं होती. इसे विशेष मजबूती और निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. यह रस्सी J-34  किस्म की खास रुई के हजारों बारीक धागों को मोड़कर बनाई जाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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