Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर खास ध्यान दिया है. इस दिशा में सबसे जरूरी घोषणाओं में से एक पूर्वोत्तर राज्यों में 4000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत थी. इस कदम का मकसद कनेक्टिविटी में सुधार करना, प्रदूषण को कम करना और एक ऐसे क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा आधुनिक और किफायती बनाना है जो अपने मुश्किल इलाकों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है.

आखिर ई बसें क्या हैं

इलेक्ट्रिक बसें बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन बसें हैं जो डीजल या फिर पेट्रोल के बजाय पूरी तरह से बैटरी पर चलती हैं. पारंपरिक बसों के उलट ये शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करती हैं. इसका मतलब होता है कि कोई भी धुआं नहीं, कोई एग्जॉस्ट गैस नहीं और वायु प्रदूषण में कोई भी सीधा योगदान नहीं. यह बसें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों से चार्ज होती हैं और इन्हें स्थाय शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक बड़ा समाधान माना जाता है.

पूर्वोत्तर को इलेक्ट्रॉनिक बसों की जरूरत क्यों है

असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पहाड़ी इलाकों, बिखरी हुई बस्तियों और पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की वजह से अद्वितीय परिवहन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. डीजल बस न सिर्फ खड़ी सड़कों पर चलने में मुश्किलों का सामना करती है बल्कि हवा और ध्वनि प्रदूषण में भी बड़ा योगदान देती है. इलेक्ट्रॉनिक बस जगह की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल एक साफ और ज्यादा कुशल विकल्प प्रदान करती है.

बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी

इलेक्ट्रॉनिक बसों को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा. पूर्वोत्तर के कई गांव, पहाड़ी शहर और पर्यटन स्थल सीमित परिवहन विकल्पों की वजह से खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक बस छोटे और मध्यम मार्गों पर कुशलता से चल सकती हैं. इससे निवासियों को बाजार, अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालयों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी.

स्मार्ट यात्रा के लिए स्मार्ट तकनीक

आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बस आमतौर पर जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और रियल टाइम रूट अपडेट से लैस होती हैं. यात्रियों के लिए इसका मतलब होता है बेहतर यात्रा योजना, सटीक आगमन की जानकारी और ज्यादा पारदर्शिता.

स्वच्छ पर्यावरण और कम यात्रा लागत

पूर्वोत्तर समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील इको टूरिज्म क्षेत्र का घर है. हवा और शोर के प्रदूषण को कम करके इलेक्ट्रॉनिक बस इन जगहों को बचाने में मदद करेंगी. इसके अलावा क्योंकि बिजली डीजल से सस्ती है इस वजह से लंबे समय में ऑपरेशनल लागत कम होती है.

