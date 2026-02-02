हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBudget 2026: क्या होती हैं ई-बस, जिन्हें पूर्वोत्तर में लाने का बजट में हुआ ऐलान? इनसे सफर कैसे होगा आसान

Budget 2026: क्या होती हैं ई-बस, जिन्हें पूर्वोत्तर में लाने का बजट में हुआ ऐलान? इनसे सफर कैसे होगा आसान

Budget 2026: इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में 4000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने की घोषणा की है. आइए जानते हैं कि इनसे सफर कैसे होगा आसान.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Feb 2026 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर खास ध्यान दिया है. इस दिशा में सबसे जरूरी घोषणाओं में से एक पूर्वोत्तर राज्यों में 4000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत थी. इस कदम का मकसद कनेक्टिविटी में सुधार करना, प्रदूषण को कम करना और एक ऐसे क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा आधुनिक और किफायती बनाना है जो अपने मुश्किल इलाकों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है.

आखिर ई बसें क्या हैं 

इलेक्ट्रिक बसें बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन बसें हैं जो डीजल या फिर पेट्रोल के बजाय पूरी तरह से बैटरी पर चलती हैं. पारंपरिक बसों के उलट ये शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करती हैं. इसका मतलब होता है कि कोई भी धुआं नहीं, कोई एग्जॉस्ट गैस नहीं और वायु प्रदूषण में कोई भी सीधा योगदान नहीं. यह बसें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों से चार्ज होती हैं और इन्हें स्थाय शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक बड़ा समाधान माना जाता है.

पूर्वोत्तर को इलेक्ट्रॉनिक बसों की जरूरत क्यों है 

असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पहाड़ी इलाकों, बिखरी हुई बस्तियों और पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की वजह से अद्वितीय परिवहन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. डीजल बस न सिर्फ खड़ी सड़कों पर चलने में मुश्किलों का सामना करती है बल्कि हवा और ध्वनि प्रदूषण में भी बड़ा योगदान देती है. इलेक्ट्रॉनिक बस जगह की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल एक  साफ और ज्यादा कुशल विकल्प प्रदान करती है. 

बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी 

इलेक्ट्रॉनिक बसों को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा. पूर्वोत्तर के कई गांव, पहाड़ी शहर और पर्यटन स्थल सीमित परिवहन विकल्पों की वजह से खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक बस छोटे और मध्यम मार्गों पर कुशलता से चल सकती हैं. इससे निवासियों को बाजार, अस्पताल, स्कूल और सरकारी कार्यालयों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी.

स्मार्ट यात्रा के लिए स्मार्ट तकनीक 

आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बस आमतौर पर जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और रियल टाइम रूट अपडेट से लैस होती हैं. यात्रियों के लिए इसका मतलब होता है बेहतर यात्रा योजना, सटीक आगमन की जानकारी और ज्यादा पारदर्शिता. 

स्वच्छ पर्यावरण और कम यात्रा लागत 

पूर्वोत्तर समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील इको टूरिज्म क्षेत्र का घर है. हवा और शोर के प्रदूषण को कम करके इलेक्ट्रॉनिक बस इन जगहों को बचाने में मदद करेंगी. इसके अलावा क्योंकि बिजली डीजल से सस्ती है इस वजह से लंबे समय में ऑपरेशनल लागत कम होती है.

ये भी पढ़ें:  गूगल क्यों ट्रेंड कर रहे नरवणे? पढ़ें उनकी जिंदगी के ये 10 अनसुने किस्से

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Budget 2026 E-buses India Northeast Transport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
यूटिलिटी
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
ट्रेंडिंग
Video: पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रैंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रैंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget