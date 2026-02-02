हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजManoj Mukund Naravane: गूगल क्यों ट्रेंड कर रहे नरवणे? पढ़ें उनकी जिंदगी के ये 10 अनसुने किस्से

Manoj Mukund Naravane: गूगल क्यों ट्रेंड कर रहे नरवणे? पढ़ें उनकी जिंदगी के ये 10 अनसुने किस्से

Manoj Mukund Naravane: आज लोकसभा में बहस के‌ बाद अचानक गूगल पर नरवणे ट्रेंड करने लगे. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और उनके जीवन से जुड़े 10 दिलचस्प किस्सों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

Manoj Mukund Naravane: आज लोकसभा में एक गरमा गरम बहस के बाद पूर्व सेवा प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे अचानक गूगल पर ट्रेंड करने लगे. दरअसल बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाने के लिए डोकलाम और चीन सीमा मुद्दे पर नरवणे की किताब का जिक्र किया. इससे तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. इसी बीच आइए जानते हैं नरवणे के जीवन के 10 दिलचस्प किस्सों को.

मध्यवर्गीय बचपन 

नरवणे का जन्म पुणे में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था. उनके पिता मुकुंद नरवणे भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे और उनकी मां सुधा नरवणे ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी. एक अनुशासित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध घर में पले-बढ़े होने का उनके दुनिया को देखने के नजरिए पर गहरा प्रभाव पड़ा. 

स्कूल में ही अनुशासन सिखाया गया

उन्होंने पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला में पढ़ाई की. यह नेतृत्व और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए जानी जाने वाली संस्था है. व्यवस्था, जिम्मेदारी और बौद्धिक जिज्ञासा के जो मूल्य उन्होंने वहां पर सीखे वे बाद में उनके सैन्य करियर की पहचान बन गए. 

चीन और उसकी सैन्य रणनीति के शांत विशेषज्ञ 

रणनीतिक हलकों में नरवणे को चीन के विशेषज्ञ के तौर पर व्यापक रूप से माना जाता है. म्यांमार में भारत के डिफेंस अटैची के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्हें चीनी सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय रणनीति को काफी करीब से देखने का मौका दिया. यह ज्ञान बाद में सीमा तनाव के दौरान काफी जरूरी साबित हुआ.

पैंगोंग त्सो की सामरिक मास्टरस्ट्रोक 

चीन के साथ लद्दाख गतिरोध के दौरान नरवणे नेनोडांटना में एक बड़ी जरूरी भूमिका निभाई. जिससे भारतीय सैनिक पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर जरूरी ऊंचाइयों पर कब्जा कर सके. इस कदम के बाद सैन्य वार्ता के दौरान भारत की बातचीत की स्थिति काफी मजबूत हुई.

एक दुर्लभ राजनीतिक संकेत

अपनी अप्रकाशित किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे बताते हैं कि गलवान संकट के दौरान जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन मांगा तो जवाब काफी सरल और शक्तिशाली था 'जो आपको सही लगे वही करें'. 

जासूसी के बारे में उनका नजरिया 

नरवणे ने अक्सर ऐसा कहा है कि इंटेलिजेंस का काम जेम्स बॉन्ड फिल्मों जैसा बिल्कुल भी नहीं होता.  उनका मानना है कि जासूसी की असली दुनिया काफी ज्यादा शांत और जटिल होती है. जासूसी एक्शन सिनेमा के बजाय जॉन ले कैरै के उपन्यासों में पाए जाने वाले रियलिज्म के ज्यादा करीब है. 

अग्निपथ योजना पर एक बेबाक राय

उन्होंने अपनी अप्रकाशित आत्मकथा में यह खुलासा किया है कि सेना ने शुरू में टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव दिया था लेकिन अग्निपथ योजना का आखिरी स्वरूप सेना के लिए एक अचानक लगा झटका जैसा था.

एक सैनिक जो उपन्यासकार बन गया

सेना से रिटायर होने के बाद नरवणे ने एक उपन्यासकार के रूप में सामने आकर कई लोगों को चौंका दिया. उन्होंने द कैंटोनमेंट कॉन्सिपरेसी नाम का एक मिलिट्री थ्रिलर लिखा. यह युवा अधिकारियों द्वारा की गई जांच से प्रेरित था. इससे पहले भी कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने टाइगर हिल नाम की एक छोटी सी कहानी लिखी थी. 

कौन-कौन से मैडल मिले हैं 

नरवणे को परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सार्वजनिक सेवा पुरस्कार मिला हुआ है. इसके अलावा उन्हें सामान्य सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, विशेष सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक और दीर्घकालिक सेवा पदक भी मिले हुए हैं. काफी कम लोगों को ऐसा पता है कि वह सिर्फ एक ग्राउंड सोल्जर नहीं रहे हैं. उन्होंने एएन-32 विमान से कई बार पैराशूट जंप भी की है. 

शांत स्वभाव वाले सख्त अनुशासक 

सेना में अपनी बेदाग वर्दी और फिटनेस मानकों के लिए जाने जाने वाले नरवणे रिटायरमेंट के बाद भी शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं. सहकर्मी अक्सर उन्हें स्टिल वाटर्स रन डीप की उपमा देते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत के बजट से किन देशों को होगा तगड़ा नुकसान, जानें सबसे ज्यादा कौन परेशान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 02 Feb 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Manoj Mukund Naravane Former Army Chief Naravane Trending
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय
Rahul Gandhi Budget Speech : Naravane की किताब पर संसद में बवाल! राहुल गांधी के दावों पर भड़की सरकार
Anupam Kher Interview: इस Generation के Actors के लिए क्यों लगता है बुरा? | Actor Prepares
Bollywood News: 5 साल बाद ऐसी है मंगल की जिंदगी! आज भी घर के सारे काम और जिम्मेदारी का बोझ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
यूटिलिटी
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
ट्रेंडिंग
Video: पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रेंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रेंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget