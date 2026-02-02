Manoj Mukund Naravane: आज लोकसभा में एक गरमा गरम बहस के बाद पूर्व सेवा प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे अचानक गूगल पर ट्रेंड करने लगे. दरअसल बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाने के लिए डोकलाम और चीन सीमा मुद्दे पर नरवणे की किताब का जिक्र किया. इससे तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. इसी बीच आइए जानते हैं नरवणे के जीवन के 10 दिलचस्प किस्सों को.

मध्यवर्गीय बचपन

नरवणे का जन्म पुणे में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था. उनके पिता मुकुंद नरवणे भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे और उनकी मां सुधा नरवणे ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी. एक अनुशासित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध घर में पले-बढ़े होने का उनके दुनिया को देखने के नजरिए पर गहरा प्रभाव पड़ा.

स्कूल में ही अनुशासन सिखाया गया

उन्होंने पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला में पढ़ाई की. यह नेतृत्व और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए जानी जाने वाली संस्था है. व्यवस्था, जिम्मेदारी और बौद्धिक जिज्ञासा के जो मूल्य उन्होंने वहां पर सीखे वे बाद में उनके सैन्य करियर की पहचान बन गए.

चीन और उसकी सैन्य रणनीति के शांत विशेषज्ञ

रणनीतिक हलकों में नरवणे को चीन के विशेषज्ञ के तौर पर व्यापक रूप से माना जाता है. म्यांमार में भारत के डिफेंस अटैची के तौर पर उनके कार्यकाल में उन्हें चीनी सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय रणनीति को काफी करीब से देखने का मौका दिया. यह ज्ञान बाद में सीमा तनाव के दौरान काफी जरूरी साबित हुआ.

पैंगोंग त्सो की सामरिक मास्टरस्ट्रोक

चीन के साथ लद्दाख गतिरोध के दौरान नरवणे नेनोडांटना में एक बड़ी जरूरी भूमिका निभाई. जिससे भारतीय सैनिक पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर जरूरी ऊंचाइयों पर कब्जा कर सके. इस कदम के बाद सैन्य वार्ता के दौरान भारत की बातचीत की स्थिति काफी मजबूत हुई.

एक दुर्लभ राजनीतिक संकेत

अपनी अप्रकाशित किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे बताते हैं कि गलवान संकट के दौरान जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन मांगा तो जवाब काफी सरल और शक्तिशाली था 'जो आपको सही लगे वही करें'.

जासूसी के बारे में उनका नजरिया

नरवणे ने अक्सर ऐसा कहा है कि इंटेलिजेंस का काम जेम्स बॉन्ड फिल्मों जैसा बिल्कुल भी नहीं होता. उनका मानना है कि जासूसी की असली दुनिया काफी ज्यादा शांत और जटिल होती है. जासूसी एक्शन सिनेमा के बजाय जॉन ले कैरै के उपन्यासों में पाए जाने वाले रियलिज्म के ज्यादा करीब है.

अग्निपथ योजना पर एक बेबाक राय

उन्होंने अपनी अप्रकाशित आत्मकथा में यह खुलासा किया है कि सेना ने शुरू में टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव दिया था लेकिन अग्निपथ योजना का आखिरी स्वरूप सेना के लिए एक अचानक लगा झटका जैसा था.

एक सैनिक जो उपन्यासकार बन गया

सेना से रिटायर होने के बाद नरवणे ने एक उपन्यासकार के रूप में सामने आकर कई लोगों को चौंका दिया. उन्होंने द कैंटोनमेंट कॉन्सिपरेसी नाम का एक मिलिट्री थ्रिलर लिखा. यह युवा अधिकारियों द्वारा की गई जांच से प्रेरित था. इससे पहले भी कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने टाइगर हिल नाम की एक छोटी सी कहानी लिखी थी.

कौन-कौन से मैडल मिले हैं

नरवणे को परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सार्वजनिक सेवा पुरस्कार मिला हुआ है. इसके अलावा उन्हें सामान्य सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, विशेष सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक, विदेश सेवा पदक और दीर्घकालिक सेवा पदक भी मिले हुए हैं. काफी कम लोगों को ऐसा पता है कि वह सिर्फ एक ग्राउंड सोल्जर नहीं रहे हैं. उन्होंने एएन-32 विमान से कई बार पैराशूट जंप भी की है.

शांत स्वभाव वाले सख्त अनुशासक

सेना में अपनी बेदाग वर्दी और फिटनेस मानकों के लिए जाने जाने वाले नरवणे रिटायरमेंट के बाद भी शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं. सहकर्मी अक्सर उन्हें स्टिल वाटर्स रन डीप की उपमा देते हैं.

