क्या आम आदमी खरीद सकता है BSNL का सैटेलाइट फोन, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?

Bsnl Satellite Phone: देश की इकलौती सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएस ने बाजार में एक बेहद खास सैटेलाइट फोन निकाला है, जो मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी सीधे उपग्रह की मदद से काम करेगा. इसके सामने आने के बाद लोगों में इसके बारे में जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. आइए जानें कि क्या आम आदमी इस फोन को खरीद सकता है कि नहीं.

कैसे काम करते हैं सैटेलाइट फोन?

यह अनोखा फोन किसी भी सामान्य मोबाइल की तरह से काम नहीं करता है. जहां हमारे साधारण फोन को बात करने या इंटरनेट चलाने के लिए नजदीकी मोबाइल टावर के नेटवर्क की जरूरत होती है, वहीं यह सैटेलाइट फोन बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के सीधे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से संपर्क साधता है. यही वजह है कि यह डिवाइस समुद्र के बीचों-बीच, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और उन बेहद सुदूर इलाकों में भी पूरी तरह से चालू रहता है, जहां दुनिया का कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है. इसका मुख्य इस्तेमाल समुद्री जहाजों और बेहद दुर्गम ठिकानों पर किया जाता है.

क्या आम आदमी इस फोन को खरीद सकता है?

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां सैटेलाइट फोन रखने और इसका इस्तेमाल करने को लेकर बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं. देश के नियमों के अनुसार कोई भी आम नागरिक सीधे बाजार से फोन को नहीं खरीद सकता है और न ही इसे अपने पास रख सकता है. बिना अनुमति के ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है. इस फोन को केवल वही लोग या संगठन इस्तेमाल कर सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र, समुद्री जहाजों, आपदा प्रबंधन टीमों, माइनिंग के काम या सरकार के विशेष रिमोट ऑपरेशन्स से सीधे तौर पर जुड़े हैं.

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दूरसंचार विभाग की लिखित मंजूरी के बिना नहीं मिलेगा सैटेलाइट फोन

अगर कोई शख्स या संस्था इस फोन को खरीदने की सभी शर्तों को पूरा करती है, तो भी वह इसे सीधे किसी दुकान से नहीं ले सकती है. इसके लिए सबसे पहले सरकार के दूरसंचार विभाग से एक विशेष लिखित मंजूरी या परमिशन लेनी होती है. इस वैध अनुमति पत्र को हासिल करने के बाद ही कोई खरीदार अपने सबसे नजदीकी बीएसएनएस के मुख्य दफ्तर में जाकर इस डिवाइस के लिए आवेदन कर सकता है. वहां सभी जरूरी दस्तावेजों और सरकारी कागजातों की बारीकी से जांच होने के बाद ही यह फोन सौंपनी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

कितने का है सैटेलाइट फोन और इसके महंगे कॉलिंग प्लान

चूंकि यह एक बेहद एडवांस और खास तकनीक है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा रखी गई है. बीएसएनएल के इस सरकारी सैटेलाइट हैंडसेट की कुल कीमत टैक्स सहित 1,34,166 रुपये तय की गई है. सिर्फ फोन खरीदना ही नहीं, बल्कि इसके जरिए बातचीत करने और मैसेज भेजने के लिए मिलने वाले रिचार्ज प्लान भी आम मोबाइल नेटवर्क के मुकाबले काफी महंगे होते हैं. यही कारण है कि कंपनी भी इसे किसी आम नागरिक के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए न तो प्रमोट कर रही है और न ही बेच रही है.

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