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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBsnl Satellite Phone: क्या आम आदमी खरीद सकता है BSNL का सैटेलाइट फोन, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?

Bsnl Satellite Phone: क्या आम आदमी खरीद सकता है BSNL का सैटेलाइट फोन, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?

Bsnl Satellite Phone: बीएसएनएल का नया सैटेलाइट फोन बिना मोबाइल नेटवर्क के सीधे उपग्रह से काम करता है. चलिए जानें कि क्या इसका इस्तेमाल आम नागरिक आसानी से कर सकता है कि नहीं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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Bsnl Satellite Phone: देश की इकलौती सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएस ने बाजार में एक बेहद खास सैटेलाइट फोन निकाला है, जो मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी सीधे उपग्रह की मदद से काम करेगा. इसके सामने आने के बाद लोगों में इसके बारे में जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. आइए जानें कि क्या आम आदमी इस फोन को खरीद सकता है कि नहीं.

कैसे काम करते हैं सैटेलाइट फोन?

यह अनोखा फोन किसी भी सामान्य मोबाइल की तरह से काम नहीं करता है. जहां हमारे साधारण फोन को बात करने या इंटरनेट चलाने के लिए नजदीकी मोबाइल टावर के नेटवर्क की जरूरत होती है, वहीं यह सैटेलाइट फोन बिना किसी मोबाइल नेटवर्क के सीधे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों से संपर्क साधता है. यही वजह है कि यह डिवाइस समुद्र के बीचों-बीच, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और उन बेहद सुदूर इलाकों में भी पूरी तरह से चालू रहता है, जहां दुनिया का कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है. इसका मुख्य इस्तेमाल समुद्री जहाजों और बेहद दुर्गम ठिकानों पर किया जाता है.

क्या आम आदमी इस फोन को खरीद सकता है?

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां सैटेलाइट फोन रखने और इसका इस्तेमाल करने को लेकर बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं. देश के नियमों के अनुसार कोई भी आम नागरिक सीधे बाजार से फोन को नहीं खरीद सकता है और न ही इसे अपने पास रख सकता है. बिना अनुमति के ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है. इस फोन को केवल वही लोग या संगठन इस्तेमाल कर सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र, समुद्री जहाजों, आपदा प्रबंधन टीमों, माइनिंग के काम या सरकार के विशेष रिमोट ऑपरेशन्स से सीधे तौर पर जुड़े हैं.

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दूरसंचार विभाग की लिखित मंजूरी के बिना नहीं मिलेगा सैटेलाइट फोन

अगर कोई शख्स या संस्था इस फोन को खरीदने की सभी शर्तों को पूरा करती है, तो भी वह इसे सीधे किसी दुकान से नहीं ले सकती है. इसके लिए सबसे पहले  सरकार के दूरसंचार विभाग से एक विशेष लिखित मंजूरी या परमिशन लेनी होती है. इस वैध अनुमति पत्र को हासिल करने के बाद ही कोई खरीदार अपने सबसे नजदीकी बीएसएनएस के मुख्य दफ्तर में जाकर इस डिवाइस के लिए आवेदन कर सकता है. वहां सभी जरूरी दस्तावेजों और सरकारी कागजातों की बारीकी से जांच होने के बाद ही यह फोन सौंपनी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.

कितने का है सैटेलाइट फोन और इसके महंगे कॉलिंग प्लान

चूंकि यह एक बेहद एडवांस और खास तकनीक है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा रखी गई है. बीएसएनएल के इस सरकारी सैटेलाइट हैंडसेट की कुल कीमत टैक्स सहित 1,34,166 रुपये तय की गई है. सिर्फ फोन खरीदना ही नहीं, बल्कि इसके जरिए बातचीत करने और मैसेज भेजने के लिए मिलने वाले रिचार्ज प्लान भी आम मोबाइल नेटवर्क के मुकाबले काफी महंगे होते हैं. यही कारण है कि कंपनी भी इसे किसी आम नागरिक के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए न तो प्रमोट कर रही है और न ही बेच रही है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 04:48 PM (IST)
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