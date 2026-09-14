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पुतिन या जिनपिंग किसका प्लेन ज्यादा महंगा, जानें दोनों की खासियत?

Putin-Jinping Presidential Plane: हाल ही में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया. आइए जानते हैं कि दोनों नेताओं में से किसका विमान ज्यादा महंगा है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Sep 2026 01:19 PM (IST)
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  • पुतिन का Ilyushin II-96-300PU $500 मिलियन का समर्पित विमान।
  • इसमें सैन्य कमान, उन्नत सुरक्षा, मिसाइल रक्षा सुविधाएं।
  • जिनपिंग बोइंग 747-8I, $250 मिलियन, संशोधित वाणिज्यिक विमान।
  • यह अस्थायी रूप से राष्ट्रपति हेतु संशोधित होता है।

Putin-Jinping Presidential Plane: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे. आपको बता दे ये बड़े नेता काफी ज्यादा सुरक्षित विमान में यात्रा करते हैं. हालांकि दोनों देश काफी अलग दृष्टिकोण को अपनाते हैं. राष्ट्रपति विमान का इस्तेमाल करते हैं और जिनपिंग एक ऐसे विमान का इस्तेमाल करते हैं जिसे प्रमुख विदेशी यात्राओं से पहले खास तौर से संशोधित किया जाता है. आइए जानते हैं कि दोनों नेताओं में से किसका विमान ज्यादा महंगा है और उनकी क्या खासियत है.

किसका विमान ज्यादा महंगा?

अनुमानित कीमत के हिसाब से पुतिन का विमान काफी ज्यादा महंगा है. पुतिन IIyushin II-96-300PU में यात्रा करते हैं. इसकी अनुमानित कीमत लगभग $500 मिलियन से $716 मिलियन है. यह लगभग ₹4200 करोड़ से ₹6000 करोड़ के बराबर होता है. 


पुतिन या जिनपिंग किसका प्लेन ज्यादा महंगा, जानें दोनों की खासियत?

पुतिन की फ्लाइंग क्रेमलिन 

पुतिन का आधिकारिक विमान फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से भी जाना जाता है. यह रूसी लंबी दूरी के विमान का एक काफी ज्यादा अनुकूलित संस्करण है. इस विमान को रूसी नेता के परिवहन के अलावा एक सुरक्षित राष्ट्रपति कमांड सेंटर के रूप में काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है. जिनपिंग की विमान व्यवस्था के उलट पूतिन के पास एक समर्पित राष्ट्रपति विमान है जो उनकी आधिकारिक यात्रा के लिए मौजूद रहता है.

एक फ्लाइंग कमांड सेंटर 

पुतिन के विमान की सबसे बड़ी खासियत उसकी सैन्य कमांड क्षमता है. इस परमाणु संकट सहित किसी भी बड़े राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान रूसी राष्ट्रपति को सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने और आदेश जारी करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसी वजह से विमान को अक्सर डूम्सडे प्लेन या फिर फ्लाइंग कमांड पोस्ट के रूप में जाना जाता है. विमान एडवांस संचार और सुरक्षा प्रणालियों से भी सुसज्जित है. इसका उद्देश्य राष्ट्रपति की सुरक्षा करना और मुश्किल परिस्थितियों में संचार बनाए रखना है. 

पुतिन के विमान के अंदर की खासियत 

यह विमान अपने शानदार इंटीरियर के लिए भी जाना जाता है. कथित तौर पर विमान में सोने की परत चढ़ी फिटिंग और शौचालय, एक शानदार सोने के लिए कमरा, एक काम करने का कमरा, एक बड़ा सम्मेलन कक्ष, एक जिम और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है. 

एडवांस सुरक्षा और प्रलोभन विमान 

विमान में संभावित खतरों के खिलाफ सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से सिस्टम भी शामिल हैं. इनमें रडार जैमिंग तकनीक और मिसाइल रक्षा उपाय जैसे फ्लेयर्स शामिल हैं. एक और जरूरी तत्व डिकॉय के रूप में समान विमान का इस्तेमाल है. कुछ राष्ट्रपति यात्राओं के दौरान सुरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में कई सामान विमान उड़ान भर सकते हैं. इससे प्रतिद्वंद्वी के लिए यह पहचान मुश्किल हो जाता है कि कौन सा विमान पुतिन को ले जा रहा है. 


पुतिन या जिनपिंग किसका प्लेन ज्यादा महंगा, जानें दोनों की खासियत?

शी जिनपिंग का बोइंग 747-8I

जिनपिंग एक अलग मॉडल का पालन करते हैं. चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए स्थायी रूप से समर्पित राष्ट्रीय विमान नहीं रखता है. इसके बजाय बड़ी विदेशी यात्राओं के लिए एयर चीन बोइंग 747-8I इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो यह विमान एक कमर्शियल यात्री विमान है लेकिन राष्ट्रपति की यात्रा से पहले इसमें संशोधन किए जाते हैं. आपको बता दें कि इस विमान की कीमत $250 मिलियन या फिर लगभग ₹2100 करोड़ है

विमान में किए जाते हैं संशोधन 

विदेश यात्रा से पहले बोइंग को कथित तौर पर काफी ज्यादा सुरक्षित राष्ट्रपति परिवहन में बदल दिया जाता है. इसकी संशोधित व्यवस्था में कार्यालय, रहने की जगह, शयनकक्ष और सुरक्षा क्षेत्र जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं. राष्ट्रपति की यात्रा पूरी होने के बाद विमान कमर्शियल सेवा में वापस आ जाता है. 

यह भी पढ़ेंः क्या चीन रोक सकता है ब्रह्मपुत्र का पानी, जानें क्या कहता है कानून?

जिनपिंग का विमान बड़ा है 

दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो पुतिन का विमान ज्यादा महंगा है लेकिन जिनपिंग का विमान काफी ज्यादा बड़ा है. यह विमान लगभग 76.3 मीटर लंबा है जबकि पुतिन के विमान की लंबाई लगभग 55 मीटर है. जिनपिंग के विमान को लंबी दूरी के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और यह शक्तिशाली GEnx इंजन का इस्तेमाल करता है. 

इस तरह विमान का आकार राष्ट्रपति के विमान की लागत निर्धारण नहीं करता है. इस विमान को सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड उपग्रह संचार प्रणाली से जोड़ा जा सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बीजिंग के साथ गोपनीय संचार की अनुमति मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः क्यूबा पर अमेरिका ने कब से बैन लगा रखा है और क्यों, जानें क्या है इतिहास?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 01:19 PM (IST)
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