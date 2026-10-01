इस मुगल बादशाह के लिए बना था 400 कमरों का यह महल, हमेशा रहा खाली

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर दतिया में स्थित वीर सिंह देव पैलेस, जिसे स्थानीय भाषा में सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है, स्थापत्य कला की एक बेजोड़ मिसाल है. अपनी सात मंजिला विशाल संरचना और सैकड़ों सुंदर कमरों वाले इस महल का इतिहास बेहद रोचक और अनोखा है. 17वीं सदी में निर्मित इस भव्य इमारत की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका निर्माण जिस खास शाही मेहमान के स्वागत के लिए कराया गया था, वह कभी यहां नहीं आ सका. नतीजा यह हुआ कि इतनी विशाल और खूबसूरत इमारत बनने के बाद से ही हमेशा वीरान पड़ी रही.

मुगल सम्राट से घनिष्ठ मित्रता की वजह से पड़ी महल की नींव

दतिया के प्रसिद्ध बुंदेला शासक राजा वीर सिंह देव की मुगल राजकुमार सलीम (जो बाद में बादशाह जहांगीर बने) से बहुत गहरी और ऐतिहासिक दोस्ती थी. संकट के समय में वीर सिंह देव ने सलीम की काफी मदद की थी, जिससे खुश होकर जहांगीर ने उन्हें ओरछा का सिंहासन सौंपा था. इसी गहरी दोस्ती के सम्मान में राजा वीर सिंह देव ने दतिया में एक भव्य महल बनवाने का फैसला किया. उनका मकसद था कि जब मुगल बादशाह दतिया के दौरे पर आएं, तो उनके ठहरने और स्वागत-सत्कार का इंतजाम इसी अलौकिक महल में किया जाए.

17वीं सदी में हुआ था महल का निर्माण

इस ऐतिहासिक स्मारक के निर्माण काल से जुड़ी जानकारियां अलग-अलग आधिकारिक स्रोतों में दर्ज हैं. रिपोर्ट बताती है कि इस 7 मंजिला महल की नींव 1614 में रखी गई थी, जबकि कुछ सांस्कृतिक दस्तावेजों में इसका निर्माण वर्ष 1620 बताया गया है. वहीं अन्य जगहों पर इसका निर्माण कार्य 1614 से 1623 के बीच पूरा हुआ. करीब 35 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार हुए इस महल को बनने में लगभग 9 साल का लंबा समय लगा था.

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मुगल शायक का एक रात के लिए ठहराव और सदा की वीरानी

इतिहासकारों और स्थानीय कहानियों के अनुसार, जिस खास जहांगीर के लिए यह विशाल महल बनवाया गया था, वे यहां केवल एक रात के लिए ही आ सका था. कुछ ऐतिहासिक अध्ययनों में यह भी कहा जाता है कि वह यहां कभी स्थायी रूप से नहीं ठहरा. इसके बाद न तो राजा वीर सिंह देव ने और न ही उनके परिवार के किसी उत्तराधिकारी ने इस महल में निवास किया. साल 1825 में जब ब्रिटिश अफसर कर्नल स्लीमन ने इस खाली पड़े महल की जांच की, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि बाद के राजाओं ने इस अति-प्रतिष्ठित भवन में रहना अपने सामर्थ्य से परे माना.

बिना लकड़ी और लोहे से बनी अनूठी वास्तुकला

सतखंडा महल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशिष्ट निर्माण तकनीक है. सात मंजिला इस पूरी इमारत के निर्माण में चूना, पत्थर और ईंटों का ही इस्तेमाल हुआ है; इसमें लकड़ी या लोहे के गर्डरों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया. बिना किसी आधुनिक धातु के सहारे के यह महल पिछले 400 सालों से मजबूती से खड़ा है. महल की दो मंजिलें जमीन के नीचे पानी में समाई हुई हैं, जहां बने ठंडे तहखाने भीषण गर्मी के दिनों में भी प्राकृतिक रूप से शीतलता प्रदान करते थे.

कमरों की बनावट, झरोखे और सांस्कृतिक संगम

इस विशाल महल में करीब 400 से 440 कमरे, विशाल आंगन, खूबसूरत बगीचे, झरोखे और सजावटी बालकनियां बनाई गई हैं. दीवारों पर बुंदेला शैली की आकर्षक चित्रकारी और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है, जो दूर से देखने पर सोने की तरह चमकती है. इसके अलावा, महल परिसर के भीतर मंदिर और दरगाह दोनों का मौजूद होना उस दौर के धार्मिक सद्भाव और बुंदेला-मुगल सांस्कृतिक तालमेल की अनूठी मिसाल पेश करता है.





बदनसीब महल की छवि और आज का अस्तित्व

इतनी अलौकिक सुंदरता और भव्यता के बावजूद किसी भी राजा या शाही परिवार का स्थायी निवास न बन पाने के कारण जनमानस में इसे बदनसीब या बदकिस्मत महल कहा जाने लगा. आज यह सात मंजिला ऐतिहासिक धरोहर मध्य प्रदेश पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है. चट्टानी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसके दक्षिणी हिस्से से कर्ण सागर झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है भले ही यह महल हमेशा खाली रहा, लेकिन बुंदेला कालीन वास्तुकला की शान बनकर आज भी दतिया की पहचान बना हुआ है.

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