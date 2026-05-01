इस शहर को कहा जाता है Twin Capital of the World, हर घर में पैदा होते हैं जुड़वां बच्चे

Twin Capital of the World : दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, जो अपने अजीबो गरीब घटनाओं और सिलसिलों के लिए जाने जाते हैं. कुछ अपनी अटपटी बिल्डिंग्स, कुछ खूबसूरत प्राकृतिक नजारों तो कुछ अनोखे तथ्यों के लिए मशहूर हैं. उन्हीं में से आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां जब भी किसी का जन्म होता है, तो वह अकेला नहीं बल्कि जोड़े में एंट्री लेता है. इसी कारण इस शहर को 'Twin Capital of the World' भी कहा जाता है.

कहां है ये शहर?

नाइजीरिया के Oyo राज्य में स्थित इस छोटे से शहर को 'Twin Capital of the World' यानी 'दुनिया की जुड़वां राजधानी' कहा जाता है. Igbo-Ora नामक यह शहर जुड़वां बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या के लिए मशहूर है. इस शहर के लगभग हर एक घर में जुड़वां बच्चे देखने को मिल जाते हैं. आंकड़ों की मानें तो हर 1000 बच्चों में करीब 158 बच्चे जुड़वां ही जन्म लेते हैं. वैसे तो जुड़वां बच्चे होना एक बड़ा संयोग माना जाता है, लेकिन इस शहर में यह एक आम बात बन चुकी है.

मिलती जुलती जगहें

Igbo-Ora के अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां जुड़वां बच्चों का जन्म अपेक्षाकृत ज्यादा होता है. अमेरिका में हर 1000 बच्चों में करीब 33 जुड़वां होते हैं, जबकि यूरोप में यह आंकड़ा लगभग 16 प्रति 1000 है. हालांकि ये आंकड़े Igbo-Ora जितने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन अपने आप में एक अनोखा उदाहरण पेश करते हैं. Igbo-Ora में हर साल जुड़वां बच्चों के जन्म की खुशी में Twins फेस्टिवल भी मनाया जाता है.

भारत में क्या हैं आंकड़े?

भारत में भी इस विषय को लेकर एक गांव काफी मशहूर है, जिसका नाम कोडिन्ही है, जो केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित है. यहां हर 1000 बच्चों पर करीब 45 जुड़वां जन्म लेते हैं. इस गांव पर CISR की टीम ने रिसर्च भी की है. अगर पूरे भारत के औसत की बात करें, तो यह काफी कम है, जहां 1000 बच्चों में लगभग 9 ही जुड़वां होते हैं.

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Triplet बच्चे भी हैं एक अनोखा मामला

जितनी खास बात जुड़वां बच्चों की है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ होता है ट्रिपलेट यानी एक साथ तीन बच्चों का जन्म. दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही मां ने एक साथ 3, 4 या यहां तक कि 5 बच्चों को भी जन्म दिया है.

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