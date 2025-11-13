BCCI Central Contract System: BCCI हर साल रिन्यू करती है प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कितने मैच खेलने बेहद जरूरी?
BCCI Central Contract System: बीसीसीआई द्वारा हर साल प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कितने मैच खेलना जरूरी होते हैं.
BCCI Central Contract System: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 और वनडे विश्व कप 2027 में होने जा रहा है. हर साल बीसीसीआई खिलाड़ियों के फॉर्म, फिटनेस और भागीदारी की समीक्षा करता है ताकि इस बात को तय किया जा सके कि किसे जगह मिलेगी और उन्हें कितना भुगतान किया जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध के लिए क्वालीफाई करने के लिए खिलाड़ियों को न्यूनतम मैच खेलने की शर्तों को पूरा करना होता है? आइए जानते हैं कि क्या होती है यह पूरी प्रणाली और इस सूची में जगह बनाने के लिए क्या करना होता है.
केंद्रीय अनुबंध प्रणाली
बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध प्रणाली एक सालाना रिटेनरशिप मॉडल है जो भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को राष्ट्रीय टीम में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत करती है. वित्तीय स्थिरता और प्रेरणा के लिए शुरू किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट से निश्चित वार्षिक भुगतान, मैच फीस और प्रदर्शन के आधार पर बोनस दिया जाता है.
यह सिस्टम खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटता है. ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C जैसी हर श्रेणी में अलग-अलग वेतनमान दिए जाते हैं. ग्रेड A+ में आमतौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे सभी प्रारूपों के नियमित खिलाड़ियों को रखा जाता है जबकि ग्रेड C में उभरते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होते हैं.
कॉन्ट्रैक्ट की पात्रता के लिए न्यूनतम मैच की जरूरत
बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन पात्र है इसे निर्धारित करने के लिए एक आसान प्रदर्शन आधारित मानदंड का इस्तेमाल किया जाता है. खिलाड़ियों को पिछले सीजन में निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होता है.
कम से कम तीन टेस्ट मैच
कम से कम 8 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
कम से कम 10 टी20 अंतर्राष्ट्रीय
इस सीमा को पूरा करने पर खिलाड़ी अपने आप ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रेड C के दर्जे के लिए पात्र हो जाता है. इसके बाद खिलाड़ी अलग-अलग प्रारूपों में प्रदर्शन, निरंतरता और योगदान के आधार पर अपनी श्रेणी में ऊपर उठ सकता है.
घरेलू क्रिकेट में भागीदारी जरूरी
बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर खिलाड़ी बीसीसीआई की गाइडलाइंस को पूरा करने में फेल हो जाते हैं जैसे की रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को छोड़ना तब भी उन्हें इस लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी. 2024 में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को बिना किसी वैध कारण के घरेलू मैच छोड़ने के बाद केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया था.
ये भी पढ़ें: विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरी टीम से IPL खेले तो कितना होगा फायदा, कितने ज्यादा मिलेंगे रुपये?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL