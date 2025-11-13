हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBCCI Central Contract System: BCCI हर साल रिन्यू करती है प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कितने मैच खेलने बेहद जरूरी?

BCCI Central Contract System: BCCI हर साल रिन्यू करती है प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कितने मैच खेलने बेहद जरूरी?

BCCI Central Contract System: बीसीसीआई द्वारा हर साल प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है. आइए जानते हैं कि इसके लिए कितने मैच खेलना जरूरी होते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI Central Contract System: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 और वनडे विश्व कप 2027 में होने जा रहा है. हर साल बीसीसीआई खिलाड़ियों के फॉर्म, फिटनेस और भागीदारी की समीक्षा करता है ताकि इस बात को तय किया जा सके कि किसे जगह मिलेगी और उन्हें कितना भुगतान किया जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध के लिए क्वालीफाई करने के लिए खिलाड़ियों को न्यूनतम मैच खेलने की शर्तों को पूरा करना होता है? आइए जानते हैं कि क्या होती है यह पूरी प्रणाली और इस सूची में जगह बनाने के लिए क्या करना होता है.

केंद्रीय अनुबंध प्रणाली 

बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध प्रणाली एक सालाना रिटेनरशिप मॉडल है जो भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को राष्ट्रीय टीम में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत करती है. वित्तीय स्थिरता और प्रेरणा के लिए शुरू किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट से निश्चित वार्षिक भुगतान, मैच फीस और प्रदर्शन के आधार पर बोनस दिया जाता है. 

यह सिस्टम खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटता है. ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C जैसी हर श्रेणी में अलग-अलग वेतनमान दिए जाते हैं. ग्रेड A+ में आमतौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे सभी प्रारूपों के नियमित खिलाड़ियों को रखा जाता है जबकि ग्रेड C में उभरते हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होते हैं. 

कॉन्ट्रैक्ट की पात्रता के लिए न्यूनतम मैच की जरूरत 

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन पात्र है इसे निर्धारित करने के लिए एक आसान प्रदर्शन आधारित मानदंड का इस्तेमाल किया जाता है. खिलाड़ियों को पिछले सीजन में निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किसी एक को पूरा करना होता है. 

कम से कम तीन टेस्ट मैच
कम से कम 8 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 
कम से कम 10 टी20 अंतर्राष्ट्रीय

इस सीमा को पूरा करने पर खिलाड़ी अपने आप ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रेड C के दर्जे के लिए पात्र हो जाता है. इसके बाद खिलाड़ी अलग-अलग प्रारूपों में प्रदर्शन, निरंतरता और योगदान के आधार पर अपनी श्रेणी में ऊपर उठ सकता है.

घरेलू क्रिकेट में भागीदारी जरूरी

बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर खिलाड़ी बीसीसीआई की गाइडलाइंस को पूरा करने में फेल हो जाते हैं जैसे की रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को छोड़ना तब भी उन्हें इस लिस्ट में जगह नहीं मिलेगी. 2024 में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को बिना किसी वैध कारण के घरेलू मैच छोड़ने के बाद केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया था.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरी टीम से IPL खेले तो कितना होगा फायदा, कितने ज्यादा मिलेंगे रुपये?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 13 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Bcci Contracts INDIAN CRICKET Central Contract System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

Gold नहीं, Value Investing ही असली सोना! Warren Buffett का Farewell Message Explained in Hindi|
Delhi Red Fort Blast: लाल किला कार धमाके पर गृह मंत्री और खुफिया विभाग के अधिकारी कर रहे बैठक
IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
तुर्किए कनेक्शन, आखिरी वक्त में लोकेशन चेंज..., दिल्ली धमाके से जुड़े ये बड़े राज जिनका अब तक हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स...'
दिल्ली ब्लास्ट के जम्मू-कश्मीर कनेक्शन पर बोले CM उमर अब्दुल्ला- 'यहां का हर शख्स आतंकी नहीं'
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Star Cast Fees: अजय देवगन ने वसूली सबसे तगड़ी रकम, जानें- रकुल प्रीत से लेकर आर माधवन तक, पूरी स्टार कास्ट को कितनी मिली फीस?
'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट में किसे मिली कितनी फीस? जानें- सब यहां
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
कार लीज पर लेना ज्यादा फायदेमंद या नई गाड़ी खरीदना, जानें किसमें ज्यादा मुनाफा?
हेल्थ
Protein Powder Safety: प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
प्रोटीन पाउडर में गलती से भी नहीं मिलानी चाहिए ये 6 चीजें, वरना बनने की जगह बिगड़ जाएगी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget