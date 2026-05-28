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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBasti District History: बस्ती का नाम क्यों रखा गया था बस्ती, जानें किन घटनाओं से है इसका कनेक्शन?

Basti District History: बस्ती का नाम क्यों रखा गया था बस्ती, जानें किन घटनाओं से है इसका कनेक्शन?

Basti District History: उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला अपने इतिहास और नाम की रोचक कहानी के लिए जाना जाता है, जहां प्राचीन बस्तियों, लोककथाओं और विकास की झलक मिलती है. जाने पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 28 May 2026 09:04 AM (IST)
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Basti District History: उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहास और नाम की कहानी के लिए भी जाना जाता है. माना जाता है कि इस जगह का नाम “बस्ती” बहुत पुराने समय से चला आ रहा है. वही इतिहासकारों के अनुसार, यह क्षेत्र पहले घने जंगलों और छोटी-छोटी बस्तियों से घिरा हुआ था, जहां लोग समूह में आकर रहने लगे थे. धीरे-धीरे इन बस्तियों का विस्तार हुआ और पूरा इलाका “बस्ती” के नाम से जाना जाने लगा. कुछ मान्यताओं के अनुसार, इस क्षेत्र का संबंध प्राचीन कोसल और अयोध्या सभ्यता से भी बताया जाता है. यहां कई छोटे-छोटे गांव और बस्तियां बसने के कारण इसका नाम “बस्ती” पड़ गया, जो आज भी उसी पहचान को बनाए हुए है.

ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रहा है बस्ती का सफर

बस्ती का इतिहास सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है.वहीं ब्रिटिश काल में यह इलाका प्रशासनिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता था. 1801 के आसपास बस्ती को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और धीरे-धीरे यह एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ.

कहा जाता है कि उस समय यह क्षेत्र गोरखपुर डिवीजन के अंतर्गत आता था और यहां से आसपास के कई इलाकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता था. फिर समय के साथ यहां बाजार, शिक्षा और खेती का विकास हुआ, जिससे बस्ती की पहचान और मजबूत हो गई.

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नाम के पीछे की एक और लोक मान्यता

स्थानीय लोगों के बीच एक और कहानी काफी प्रचलित है. कहा जाता है कि यहां पहले संत और साधु बड़ी संख्या में आकर बसते थे और अपनी-अपनी “बस्तियां” बनाकर रहते थे. उनकी साधना और तपस्या के कारण यह स्थान धीरे-धीरे प्रसिद्ध हो गया. इसी वजह से इस जगह को “बस्ती” कहा जाने लगा.

हालांकि यह एक लोककथा है, लेकिन आज भी कई लोग इस कहानी को अपने तरीके से बताते हैं और इससे जुड़ी यादों को जीवित रखते हैं. यह दिखाता है कि बस्ती सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है.

आज का बस्ती और बदलती पहचान

अगर आज कि बात करें तो आज के समय में बस्ती सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपने बदलते भविष्य के लिए भी जाना जा रहा है. साथ ही यहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है. हाल ही में यूपी सरकार की विकास योजनाओं में भी इस क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जा रहा है. यही वजह है कि “बस्ती” नाम आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है. 

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Published at : 28 May 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Basti District History Origin Of Basti Name Uttar Pradesh Basti Historical Places Uttar Pradesh
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